Luzerner Regierung plant Steuersenkung und mehr Investitionen

Finanzen Weil Nationalbank mehr Geld ausschüttet – Luzerner Regierung will Steuerfuss senken Fast 1000 Milliarden Franken: So gross ist die Bilanzsumme der Schweizerischen Nationalbank. Der Luzerner Regierungsrat erwartet darum höhere Ausschüttungen. Davon profitieren sollen die Steuerzahler – durch tiefere Steuern und mehr Leistungen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 01.09.2021, 10.00 Uhr

Der Wind rund um das Luzerner Regierungsgebäude hat gedreht: Der Kanton hat finanziell deutlich mehr Spielraum als in den letzten Jahren. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. August 2021)

Eine stabile Geldpolitik: Das Ziel der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist kürzer als die Nullen auf ihrem Konto. Fast 964'000'000'000 Franken an fremden Devisen hält die SNB in ihrem Bestand. Tendenz steigend. Die Zentralbank wird darum dem Bund (zu einem Drittel) und den Kantonen (zu zwei Dritteln) in guten Jahren bis 2025 mehr Gewinn ausschütten. Vereinbart worden ist anfangs dieses Jahres eine Summe von bis zu 6 Milliarden Franken statt 4. Heisst für den Kanton Luzern: Im Idealfall fliessen 192 Millionen Franken in die Staatskasse. Bis jetzt waren es maximal 64 Millionen Franken.

Wohin mit dem willkommenen Geld? Der Luzerner Regierungsrat plant, den kantonalen Steuerfuss nächstes Jahr von 1,7 auf 1,65 Einheiten zu senken und 2023 auf 1,6. In einer Mitteilung begründet Finanzdirektor Reto Wyss (CVP):

«Wir wollen einen Teil dieses Geldes den Bürgerinnen und Bürgern und den Firmen geben.»

Die Regierung verspreche sich von dieser Entlastung der Bevölkerung eine positive Wirkung auf die Attraktivität des Kantons Luzern.

Mehr Geld für Klimaschutz und Prämienverbilligung

Die Luzernerinnen und Luzerner sollen aber nicht nur weniger Steuern zahlen, sondern auch von mehr Leistungen profitieren. So will die Regierung Mittel in Massnahmen zum Schutz des Klimas investieren. Ebenso werden zusätzliche Mittel in die individuelle Prämienverbilligung fliessen. Dies, weil der Bund die Beiträge gekürzt hat und der Kanton die Differenz ausgleicht. «Die Kürzung des Bundes soll für die Betroffenen keine finanzielle Mehrbelastung sein», stellt Reto Wyss klar.

Ausserdem plant der Kanton Mehrausgaben im Bereich der Digitalisierung. Konkret geht es um entsprechende Infrastrukturen sowie qualifiziertes Personal. In der Bildung sind ebenfalls Mehrausgaben geplant, in erster Linie für steigende Schülerzahlen und für die Digitalisierung des Unterrichts. Von zusätzlichen Mitteln soll die Luzerner Bevölkerung auch im Bereich der Sicherheit profitieren. So soll unter anderem die Bekämpfung der Cyberkriminalität gestärkt werden. Nicht zuletzt sollen Bürger im Bereich der Gesundheit weiterhin auf die gleiche Qualität der Leistungen zählen können: Zusätzliches Geld fliesst in die Spitalfinanzierung. Gegenüber dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) des Vorjahres beabsichtigt die Regierung im aktuellen AFP 2022–2025 für das Planjahr 2022 41,6 Millionen Franken mehr in gezielte Massnahmen zu Gunsten der Bevölkerung zu investieren.

Teil des aktuellen AFP ist der Voranschlag 2022. Dieser sieht bei einem Aufwand und Ertrag von je rund 3,8 Milliarden Franken einen Ertragsüberschuss von 55,4 Millionen Franken vor. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresbudget einer Verbesserung von rund 100 Millionen Franken. Der Finanzplan sieht ausserdem für 2023 ein kleines Defizit von 0,9 Millionen Franken und für 2024 ein solches von 13,6 Millionen Franken vor. Für 2025 ist ein Plus von 20,4 Millionen Franken vorgesehen. Neben den SNB-Geldern sind laut Wyss der bisherige finanzpolitische Kurs, die trotz Pandemie nur leichten Einbussen bei den Firmensteuereinnahmen und der darum auch höhere Anteil an den Einnahmen der direkten Bundessteuer für die guten Zahlen verantwortlich.

Mögliche Schwankungen sollen ausgeglichen werden

Nun schüttet die SNB nicht immer gleich viel Geld aus. Auch kann es – wie letztmals 2014 – vorkommen, dass die Ausschüttung auch einmal ganz ausbleibt. Den Schwankungen will der Regierungsrat mit verschiedenen Instrumenten begegnen. Erstens wird nicht das Maximum von 192 Millionen Franken budgetiert, sondern 160 Millionen. Zweitens gibt es mit dem Ausgleichskonto bereits einen bewährten Puffer. Das Konto dient der finanzpolitischen Steuerung und wurde 2018 mit einem Anfangssaldo von 140 Millionen Franken ausgestattet. Mittlerweile beträgt der Saldo 455,2 Millionen Franken. Die Reserven sollen mittel- bis langfristig erhalten bleiben. Wyss: «Diese schaffen den notwendigen Spielraum und die erforderliche Zeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.»

Drittens soll bei einem längeren oder dauernden Ausfall der SNB-Gelder der Kantonsrat den Steuerfuss in eigner Kompetenz bis zur Referendumsgrenze von 1,7 Einheiten wieder erhöhen und so den allfälligen Sparbedarf reduzieren. Vorher wird der Kantonsrat aber generell über den AFP 2022–2025 beraten. Und zwar an der Session vom 25. und 26. Oktober sowie 2. November.