Öffentliche Finanzen Weniger Betreuungsgutscheine, keine Notebooks für Schüler – diese Folgen hat der budgetlose Zustand in Kriens und Ebikon Kriens sowie Ebikon sind ohne Budget ins neue Jahr gestartet. Bis ein solches in Kraft tritt, sind mehrere Ausgaben und Projekte blockiert – wobei die beiden Kommunen es nicht gleich handhaben. Stefan Dähler 09.01.2021, 05.00 Uhr

In Ebikon sagte das Stimmvolk im November Nein zum Budget 2021 mit Steuererhöhung. In Kriens steht die Abstimmung am 24. Januar noch an. Mindestens bis dahin befindet sich die Stadt noch im budgetlosen Zustand. In Ebikon dauert dieser sicher noch länger, das überarbeitete Budget kommt am 7. März vors Volk. Aber auch Kriens könnte noch monatelang ohne Budget dastehen. Falls das Stimmvolk Nein sagt, müsste der Stadtrat ebenfalls eine neue Vorlage erarbeiten (siehe Kastentext unten).

Das passiert bei einem Nein zum Budget Falls das Krienser Stimmvolk am 24. Januar das Budget 2021 mit einer Steuerfusserhöhung von 1,9 auf 2,0 Einheiten ablehnt, käme die neue Vorlage voraussichtlich am 29. April in den Einwohnerrat. Falls diese erneut eine Steuererhöhung enthält oder das Referendum ergriffen wird, fände die Volksabstimmung im Juni statt, wie der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) auf Anfrage schreibt. Lehnen der Einwohnerrat oder das Volk das neue Budget ab, würde danach der Luzerner Regierungsrat das Budget festlegen. Dies wäre auch in Ebikon der Fall, falls das Volk das Budget am 7. März erneut ablehnt.

Solange der budgetlose Zustand anhält, können Gemeinden gemäss kantonalen Vorgaben nur die sogenannten gebundenen Ausgaben tätigen. Darunter fallen gesetzliche oder vertragliche Pflichten. Die Verwaltung und Schulen arbeiten weiter, Ebikon leistet immer noch Beiträge an die fusionierte Musikschule Rontal. Auch Sozialausgaben werden weiter bezahlt. Möglich sind zudem Ausgaben, «wenn ohne ihre Tätigung der Gemeinde wirtschaftliche Nachteile erwachsen oder gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen würde», heisst es im kantonalen Handbuch zum Finanzhaushalt der Gemeinden. Darüber, welche Zahlungen noch zulässig sind, entscheidet die jeweilige Exekutive. Dabei besteht auch Interpretationsspielraum, wie folgendes Beispiel zeigt.

Ebikon behandelt neue Gesuche, Kriens nicht

In Kriens erhalten Familien, die ein neues Gesuch für Betreuungsgutscheine stellen, vorerst keine Beiträge. Es handle sich um ein freiwilliges Angebot der Stadt, schreibt der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) auf Anfrage. Aber: «Die bisherigen, laufenden Betreuungsgutscheine werden weiterhin ausbezahlt, da die Familien mit diesen Beiträgen rechnen.» Werden im definitiv beschlossenen Budget die entsprechenden Mittel eingestellt, können Beiträge auch rückwirkend ausgerichtet werden. Anders handhabt das Ebikon. Alex Mathis, Geschäftsführer der Gemeinde, schreibt auf Anfrage:

«Wir prüfen auch im budgetlosen Zustand Gesuche und zahlen für Betreuungsgutscheine, sofern der Anspruch gegeben ist.»

Man lehne sich dabei an die Praxis von Treu und Glauben, so Mathis. Alternativ müssten betroffene Eltern allenfalls einen Antrag für wirtschaftliche Sozialhilfe einreichen.

Schulreisen vorerst nicht möglich

Was dagegen Kriens und Ebikon gleich handhaben: In der Volksschule sind Schulreisen derzeit nicht möglich. Zudem wird die geplante Beschaffung von Notebooks oder Tablets für die Schulkinder aufgeschoben.

Symbolbild: Stefan Kaiser

Doch auch hier zeigt sich, dass nicht alle Gemeinden den budgetlosen Zustand gleich umsetzen. So erlaubte die Stadt Luzern 2019 Skitage. Unter anderem, weil eine spätere Durchführung saisonal bedingt nicht möglich war. Roger Erni führt dagegen aus, dass es sich bei Skitagen um freiwillige Leistungen handle, die nicht zum «normalen» Schulbetrieb gehörten. Wobei diese Frage aufgrund der Coronapandemie derzeit ohnehin theoretischer Natur ist. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Exekutive in den kommenden Wochen über weitere Grenzfälle entscheiden muss, so Mathis.

Kein Geld für Vereine

Wie wirkt sich der budgetlose Zustand sonst in Kriens und Ebikon aus? Das Alltagsgeschäft von Gemeindebetrieben wie Bädern oder Bibliotheken läuft grundsätzlich weiter. Geplante Investitionen in der Rotsee-Badi Ebikon oder die Anschaffung neuer Medien für die Bibliothek seien aber gegenwärtig nicht möglich, so Mathis. Beiderorts kein Geld erhalten vorerst Vereine sowie die Krienser Sonnenbergbahn.

Nicht betroffen ist dagegen das Museum im Bellpark, mit dem die Stadt Kriens eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat, «in der die Zahlungen als gebunden taxiert wurden», so Erni.

Das Museum im Bellpark in Kriens. Bild: Pius Amrein (3. September 2019)

Grundsätzlich dürfen keine neuen Projekte gestartet und keine neuen Aufträge abgeschlossen werden. Das könne auch zu einem vorübergehenden Stopp bei laufenden Projekten führen, so Erni. Der Architekturwettbewerb für das Pflegeheim Grossfeld in Kriens, für den der Einwohnerrat bereits 2019 einen Kredit bewilligt hat, ist davon aber nicht betroffen. Auch das Bypass-Dossier wird weiterbearbeitet. In Ebikon sind die Schulraumplanung und die Zentrumsentwicklung inklusive einer allfälligen Überdachung der Kantonsstrasse dagegen auf Eis gelegt.

Visualisierung einer möglichen Überdachung der Kantonsstrasse in Ebikon. Quelle: Planteam S AG

Not- und Sicherheitsmassnahmen seien weiter möglich, so Mathis.

In der Verwaltung können Personalabgänge ersetzt werden. Lohnerhöhungen sind nicht möglich, würden bei einer Bewilligung des Budgets aber rückwirkend ausbezahlt. Auch die Schaffung neuer Stellen ist blockiert. In Kriens hat Letzteres kaum Auswirkungen, da aufgrund der knappen Finanzen bereits seit April 2020 ein Personalausbau-Stopp gilt. In Ebikon hingegen liegt ein geplanter Ausbau im Bereich Sozialhilfe auf Eis.