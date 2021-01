Finanzhilfe Kanton Luzern gestaltet zweite Härtefall-Tranche flexibler Wenn der Luzerner Kantonsrat im März über eine zweite Härtefall-Tranche berät, soll noch besser auf betroffene Betriebe eingegangen werden. Im Zentrum stehen mehr A-fonds-perdu-Beiträge und eine weichere Umsatzgrenze. Alexander von Däniken 26.01.2021, 11.23 Uhr

Unter anderem Hotels sollen bei einer zweiten Luzerner Härtefalltranche besser unterstützt werden. Im Bild: Hotelier Alessandro Pedrazzetti im «Continental Park» in Luzern.

Dominik Wunderli (22. Januar 2021)

Noch ist nicht klar, ob das Luzerner Kantonsparlament Härtefall-Betrieben ein zweites Mal hilft. Ein allfälliges Dekret wird die Regierung an der März-Session vorlegen. Vieles deutet aber darauf hin, dass es zu diesem Schritt kommt. Denn während behördlich geschlossenen Betrieben unkompliziert geholfen wird, ist die Lage für Unternehmen, die offen haben, aber unter der Krise leiden, weiterhin ernst. Darüber waren sich die Kantonsräte auch am Dienstag in Sursee einig.