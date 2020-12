Finanzhilfen Luzerner Gastroverband warnt: Viele Restaurants fallen durch die Maschen 40 Prozent weniger Umsatz als in den Vorjahren: Das ist die wichtigste Bedingung, um Härtefallgelder zu erhalten. Doch diese Hürde schaffen längst nicht alle Restaurants, warnt Gastro Region Luzern. Der Verband zeigt Lösungen aus einem Nachbarkanton auf. Alexander von Däniken 30.12.2020, 05.00 Uhr

Vor Weihnachten haben Mitglieder des Verbands Gastro Luzern für mehr staatliche Unterstützung demonstriert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Dezember 2020)

Die Stühle stehen auf den Tischen, der Herd ist kalt: Seit dem 22. Dezember und bis mindestens am 22. Januar sind alle Restaurants in der Schweiz geschlossen. «Da denken nun viele, denen wird finanziell schon geholfen», sagt Patrick Grinschgl, Präsident des Branchenverbands Gastro Region Luzern. Doch dem sei nicht so. So greife etwa die aktuellste Massnahme, die Härtefallregelung, bei vielen Betriebe gar nicht.

Grund ist das mitunter wichtigste Kriterium: Von Härtefallgeldern dürfen Unternehmen grundsätzlich nur profitieren, wenn der Jahresumsatz unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts liegt. Anders gesagt: Wenn der Umsatz um über 40 Prozent eingebrochen ist. Das trifft laut Grinschgl auf viele Hotels zu, vor allem in der Stadt. Bei den Gastronomiebetrieben sei die Lage aber anders. «Viele Bars und Restaurants haben den Sommer genutzt, um die Umsatzeinbrüche teilweise wieder aufzuholen. Man hat dafür auf Ferien und freie Tage verzichtet.» Das sei nicht nur im Interesse der Gastronomen gewesen, sondern auch der Behörden. Schliesslich hätten viele Gemeinden wie die Stadt Luzern extra die Boulevardflächen erweitert.

Umsatzrückgang von 34 bis 36 Prozent

Patrick Grinschgl, Präsident von Gastro Region Luzern. PD

Nun erhält Gastro Region Luzern laufend Rückmeldungen von Mitgliedern, dass sie die Bedingungen für die Härtefallregelung nicht erfüllen. «Bei vielen bewegt sich der Umsatzeinbruch zwischen 34 und 36 Prozent. Das ist fatal, denn so erhalten diese Betriebe nichts. Sie werden quasi bestraft dafür, dass sie versucht haben, Umsatz zu generieren.» Angewiesen auf die finanzielle Hilfe wären aber auch diese Betriebe. Denn die Margen seien in der Gastronomie sehr klein, die Fixkosten hoch: Personalkosten, Lohnnebenkosten oder Miete müssten auch bezahlt werden, wenn die Betriebe zwangsgeschlossen sind wie jetzt.

Gastro Region Luzern schwebt eine Lösung vor, die der Kanton Aargau einen Tag vor Weihnachten beschlossen hat. Dort muss der Umsatzrückgang im Jahr 2020 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 nur noch mindestens 25 Prozent betragen statt 40. Die Differenz zur Bundeslösung bezahlt der Kanton. Der Kanton übernimmt auch die Kosten für einen Treuhänder, wenn ein Unternehmen ab 200'000 Franken Umsatz einen solchen für die Liquiditätsplanung benötigt. Der Beitrag ist auf 1000 Franken pro Gesuch begrenzt.

Weiter wird der Kanton im Januar mit dem dortigen Branchenverband Gastro Aargau eine branchenspezifische Lösung vereinbaren, damit die Unternehmen aus der Gastrobranche mit einem Jahresumsatz von mehr als 200'000 Franken die nötige Liquiditätsplanung einfacher ausfüllen können. Ebenfalls bis Ende Januar will der Kanton prüfen, ob es Unterstützungsmassnahmen braucht, um die Liquidität der Gastrobetriebe trotz Zwangsschliessung sicherzustellen. Ergänzt werden diese Pläne mit Vereinfachungen beim Gesuchsprozess für Klein- und Kleinstbetriebe.

Für bessere Unterstützung demonstriert

Gastro Region Luzern macht nicht zum ersten Mal auf Lücken bei den Hilfsmassnahmen aufmerksam. Vor rund einer Woche demonstrierten knapp 500 Gastronomen in der Stadt Luzern für bessere staatliche Unterstützung. Die neue Regelung des Kantons Aargau soll den Forderungen Auftrieb verleihen. Die Schwelle des Umsatzrückgangs müsse anders als im Aargau nicht auf 25 Prozent gesenkt werden, laut Grinschgl würden 34 Prozent auch reichen.

Wichtig sei dafür, den Anteil an A-fonds-perdu-Beiträgen zu erhöhen. Der Luzerner Regierungsrat hat 3 der 25 Millionen Franken für solche nicht rückzahlbare Beiträge reserviert. Das ist laut Grinschgl zu wenig, weil vor allem die Liquidität sichergestellt werden müsse. Zudem soll der Umsatzeinbruch pro Quartal abgerechnet werden. Denn:

«Gerade Monate wie jetzt der Dezember sind für unsere Branche fatal.»

Weiter müssten die Behörden bei Mieten und Pachten aktiv werden. So sollen die Kosten wie in anderen Kantonen zu je einem Drittel von Mieter, Vermieter und öffentlicher Hand getragen werden.

Der Kanton Luzern halte sich an die Vorgaben des Bundes, wie das Finanzdepartement mitteilt. Der Bund habe vor kurzem weitere Abklärungen zur Unterstützung einzelner Branchen in Auftrag gegeben. Ob es Korrekturen bei der kantonalen Härtefallregelung brauche, sei noch nicht abzuschätzen – Mitte Januar werde aber eine erste Zwischenbilanz gezogen. Klar sei auch, dass sich die finanziellen Möglichkeiten von Kanton zu Kanton unterscheiden. Während sich Luzern vorerst an die einmalige Ausgabengrenze von 25 Millionen Franken halten müsse, hätten andere Kantone per Verfassung mehr Spielraum. Tatsächlich stehen allein den Aargauer Unternehmen 100 Millionen Franken mehr zur Verfügung.