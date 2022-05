Finanzpolitik Kanton Luzern profitiert erstmals von tiefen Firmensteuern Laut einer Studie der Uni Luzern ist das gewonnene Steueraufkommen durch den Zuzug neuer Unternehmen im Kanton Luzern erstmals höher als die rückläufigen Gelder aus dem Nationalen Finanzausgleich. Lukas Nussbaumer 02.05.2022, 10.00 Uhr

Der Kanton Luzern will sich nach fünf Jahren ein neues Finanzleitbild verpassen. Also hat das Finanzdepartement Christoph A. Schaltegger vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik der Uni Luzern eine Analyse zur Finanzpolitik der letzten Jahre in Auftrag gegeben. Das Fazit des Professors lautet so: Die 2012 auf das landesweit tiefste Niveau gesenkten Gewinnsteuern für Firmen zahlen sich für den Kanton Luzern nun aus.