Finanzpolitik Massive Steuersenkung für Firmen hat sich laut einer neuen Studie für den Kanton Luzern nicht gelohnt Wäre der Kanton Luzern ohne den Verzicht auf die Halbierung der Firmengewinnsteuern finanziell besser gefahren? Ja, sagt der Luzerner Ökonom David Staubli. Die SP sieht sich bestätigt, CVP und SVP verteidigen die massive Steuersenkung genauso wie Finanzdirektor Reto Wyss. Lukas Nussbaumer 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Steuereinnahmen von Firmen sprudeln im Kanton Luzern seit 2012 nicht wie gewünscht. Luzern senkte damals die Belastung für Unternehmen auf den landesweit tiefsten Wert und erhoffte sich so wirtschaftliche Prosperität. Einerseits durch eine Steigerung der Attraktivität und dem damit verbundenen Zuzug von Firmen und ihren Angestellten, andererseits durch eine Überkompensation der Firmensteuererträge.

Über das Erreichen des ersten Ziels gibt es unterschiedliche Ansichten. Sicher ist zweierlei: Es sind seit der Steuersenkung namhafte Unternehmen wie der Sportartikelhersteller Adidas, das Medtech-Unternehmen Fresenius Kabi oder die amerikanische Pharmafirma Organon in den Kanton Luzern gezogen, und das zweite Ziel wurde nachweislich verfehlt. So wäre der 140,9 Millionen Franken umfassende Firmensteuerertrag von 2011, dem Jahr vor der Halbierung, frühestens im letzten Jahr erreicht worden. Wäre deshalb, weil die Coronapandemie die Steuererträge der Unternehmen massiv einbrechen liess. Stand jetzt, wird das 2011 ausgewiesene Steuersubstrat selbst 2024 nicht erreicht (siehe Grafik).

Firmen machten nach der Steuersenkung bis zu 50 Prozent mehr Gewinn

Nicht beantwortet wurde bis jetzt die Frage, ob der Kanton Luzern bei den Firmensteuererträgen mit einem Verzicht auf die 58-prozentige Senkung besser gefahren wäre. Nun liegt eine wissenschaftliche Arbeit vor, die darauf eine Antwort gibt. Sie lautet: Ja, und zwar deutlich besser. Mitautor der Untersuchung ist David Staubli, der zwischen 2011 und Ende 2013 für die GLP im Luzerner Kantonsrat sass. Inzwischen hat Staubli an der Universität Lausanne in Ökonomie promoviert. Der 36-Jährige hat sich während seiner Doktorarbeit mit dem Thema befasst und nach Abschluss mit Forschungspartner Matthias Krapf weiter daran geforscht.

Staubli und Krapf kommen in ihrer Untersuchung über den Zeitraum zwischen 2003 und 2017 zu mehreren Erkenntnissen. Die wichtigste ist: Die Senkung der Unternehmenssteuern hat eine sichtbare Dynamik bei der Entwicklung der Firmengewinne ausgelöst. Gemäss der Untersuchung hat die Steuersenkung in den Folgejahren bei den Firmen zu einer Steigerung der Gewinne von bis zu 50 Prozent geführt.

Die von Staubli und Krapf verwendete Methode vergleicht die Entwicklung der Steuerbasis im ausgewählten Kanton – in diesem Fall also Luzern – mit einer Kontrollgruppe, die aus einem gewichteten Durchschnitt von anderen Kantonen gebildet wird, in denen sich die Steuerbelastung im betrachteten Zeitraum nicht oder nur wenig geändert hat. Hauptreferenzen für Luzern waren Zug und Basel-Stadt.

Bund profitierte von der Steuersenkung des Kantons Luzern

Doch reicht die ausgelöste Dynamik, damit sich die massive Senkung der Firmensteuern für den Kanton selber finanziert? Nein. Dafür wäre eine Steuerelastizität von -1,48 nötig gewesen. Stattdessen liegt sie lediglich bei rund -0,75, wie die beiden Forscher schätzen. Üblicherweise ist eine Steuersenkung dann selbstfinanzierend, wenn die Elastizität kleiner ist als -1. Aus Sicht Luzerns ist aber ein Wert von -1,48 nötig, weil ein Teil der Steuereinnahmen beim Bund landet.

Von der Steuerbelastung von 21 Prozent für Firmen vor der Senkung gingen 14,3 Prozentpunkte an den Kanton und die Gemeinden sowie 6,7 Prozentpunkte an den Bund. Nach der Senkung auf 13,5 Prozent teilten sich die Einnahmen ganz anders auf: Kanton und Gemeinden erhielten noch 6,1 Prozentpunkte, der Bund 7,4 Prozentpunkte. Profitiert hat also der Bund. Dies unter anderem deshalb, weil Firmen die Gewinn- und Kapitalsteuern von der Bemessungsgrundlage abziehen können. Senkt ein Kanton also die Steuern, erhöht sich die Bemessungsgrundlage automatisch.

Hat die Regierung vor der Abstimmung zu viel versprochen?

Das zweite Fazit der Autoren lautet: In zentral gelegenen Gemeinden reagieren Firmen nicht signifikant auf Steuersatzänderungen.« In Zürich, Basel oder Genf ist die Höhe der Steuern also weniger entscheidend als in einem ländlichen Kanton wie Luzern», sagt Staubli.

Er und Krapf haben auch die Abstimmungsunterlagen, in denen den Stimmberechtigten die Senkung der Firmensteuern auf das landesweit tiefste Niveau schmackhaft gemacht wurde, analysiert. Hauptargument der Regierung sei eine zu erwartende Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gewesen. Deshalb sei davon auszugehen, dass die Einnahmenausfälle mittel- bis langfristig kompensiert werden können, so die damalige Exekutive. War das ein zu grosses Versprechen? Mit der Aussage, das lasse sich «nicht abschliessend sagen, weil sich Gewinnsteuersenkungen auch positiv auf andere Steuereinnahmen auswirken können», vermeidet der frühere Kantonsrat den Gang aufs politische Glatteis.

Luzerner Finanzpolitiker interpretieren die Schlussfolgerungen von Staubli und Krapf naturgemäss unterschiedlich.

Linke: «Ohne Steuersenkung hätten wir mehr Geld» Für SP-Präsident und Kantonsrat David Roth ist klar: «Wir hätten mehr Geld in der Kasse des Kantons und im Portemonnaie der normalen Menschen, wenn die Firmensteuern nicht derart stark gesenkt worden wären.» Längst nicht alle seit 2012 erzielten Steigerungen bei Firmenkennzahlen seien auf die damalige Steuersenkung zurückzuführen, wie der Vergleich der SP mit anderen Kantonen zeige. Ein Grossteil davon sei konjunkturbedingt gewesen, ist der Stadtluzerner Politiker überzeugt. Negative Effekte der Mindereinnahmen seien Abbaupakete gewesen, vor allem bei der Prämienverbilligung. «Dadurch haben Leute mit tiefen Einkommen die Steuersenkungen für Grossunternehmen finanziert.» Ob die SP nach dem gescheiterten Versuch von 2016, die Firmensteuern zu erhöhen, einen neuen Anlauf unternimmt, lässt Roth offen. Weil zahlreiche Firmen während der Krise gute Geschäfte gemacht hätten, müsse man sich «darüber unterhalten, in welcher Form diese einen angemessenen Beitrag leisten können».

Mitte: «Die Steuerstrategie war richtig, braucht aber leider mehr Zeit als ursprünglich gedacht» CVP-Fraktionschef Adrian Nussbaum bezeichnet die Studie als «etwas gar theoretisch». Die Aussage, Luzern hätte heute ohne die gewählte Steuerstrategie mehr Geld in der Kasse, sei eine reine Behauptung. «Genauso gut könnte man behaupten, Luzern hätte viel weniger Geld, weil Firmen abgewandert wären oder Gewinne verschoben hätten.» Die Zahlen des Kantons vor Corona würden zeigen, dass die Strategie funktioniere. Der eingeschlagene Weg sei zwar unbequem und hart gewesen, und es seien unpopuläre Massnahmen notwendig gewesen. Doch der Entscheid habe sich ausbezahlt, weil mit der Steuerstrategie die Basis gelegt worden sei für einen finanzpolitisch gesunden und handlungsfähigen Kanton, der dazu unabhängiger vom Finanzausgleich und attraktiv für Firmen geworden sei. Der Hochdorfer Jurist und Steuerexperte räumt aber ein, dass die erhofften Resultate später eingetroffen seien. «Die Steuerstrategie war richtig. Sie braucht aber leider mehr Zeit als ursprünglich gedacht.»

Rechte: «Ohne Steuerstrategie wären weniger Mittel vorhanden» SVP-Fraktionschef Armin Hartmann streicht einen Punkt besonders heraus, den auch Adrian Nussbaum betont: Die Steuerstrategie sei ein Gesamtpaket für natürliche Personen und Firmen. So würden weniger stark belastete Unternehmen etwa mehr und sichere Arbeitsplätze schaffen. Der Fokus der Studie auf den staatlichen Ertrag bei den Firmengewinnsteuern sei «zwar akademisch interessant, aber keine Grundlage für eine Beurteilung der Steuerstrategie – weder ökonomisch noch politisch». Der Schlierbacher Ökonom kommt denn auch zum gegenteiligen Schluss als David Roth: «Ohne Steuerstrategie wären im Kanton Luzern gesamtwirtschaftlich weniger Mittel vorhanden. Ausserdem wären die Einkommenssteuern der natürlichen Personen nicht so stark gewachsen.»