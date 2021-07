Streit zwischen Luzerner Älplern und Pro Natura

Finsterwald Ein Holzrost erhitzt die Gemüter – zwei Luzerner Älpler und Pro Natura im Clinch Pro Natura hat Einsprache gegen die Erschliessung von drei Entlebucher Alpen eingelegt. Der Fall ist vor Kantonsgericht hängig. Die betroffenen Älpler luden am Mittwoch die Medien ein. Reto Bieri 07.07.2021, 17.16 Uhr

Es regnet, ein kühler Wind weht, die Wolken hängen tief. Die steilen Hänge rund um die drei Lauenberger Alpen sind dennoch eindrücklich. Die heile Welt im Gebiet zwischen Finsterwald und dem Glaubenbergpass ist seit einigen Jahren allerdings getrübt. Grund ist ein Streit zwischen den beiden Alpbesitzern und der Naturschutzorganisation Pro Natura. Im Entlebuch befindet sich eine der wichtigsten Moorlandschaften der Schweiz. Auf den Lauenberger Alpen gibt es viele speziell geschützte Moorbiotope.

Urs (links) und Hanspeter Renggli auf dem umstrittenen Holzrost, der die Lauenberger Alpen für Fahrzeuge besser zugänglich macht. Bild: Nadia Schärli (Finsterwald, 7. Juli 2021)

Die Auseinandersetzung dreht sich konkret um die Erschliessung. Um die drei Alpen zu erreichen, muss man einen steilen, geschotterten Karrweg hochfahren und anschliessend eine geschützte Moorwiese überqueren. An deren Ende führt rechts ein Karrweg zur Alp Unter Lauenberg von Besitzer Urs Renggli. Links führt ein unbefestigter Feldweg zur Mittleren und Oberen Lauenberg von Hanspeter Renggli. Die beiden sind nicht verwandt. Urs Renggli (50) besitzt in Finsterwald einen Landwirtschaftsbetrieb. Hanspeter Renggli (28) ist Landwirt in Ruswil, die Lauenberger Alpen bewirtschaftet seine Familie in vierter Generation.

Nachträgliches Baugesuch für Instandstellung der Wege

Stein des Anstosses ist ein rund 90 Meter langer Holzlattenweg, der durch die erwähnte, geschützte Moorwiese führt. Urs Renggli hatte ihn 2015 angelegt und auch seine weiteren Zufahrtswege in Stand gestellt, wie man das auf Alpbetrieben regelmässig mache. Im gleichen Jahr reichte er ein Baugesuch für ein neues Alpgebäude ein, da das bisherige in die Jahre gekommen war. Das Problem: Für die Wege hatte Renggli kein Baugesuch eingereicht. Auf Geheiss des Kantons musste er dies nachträglich machen. Pro Natura wurde aufmerksam und legte Einspruch ein gegen die Karrwege wie auch gegen den Hütten-Neubau.



Der Holzrost-Weg führt durch eine geschützte Moorwiese. Bild: Nadia Schärli (Finsterwald, 7. Juli 2021)

Die Lauenberger Alpen, die seit Jahrhunderten bewirtschaftet werden, würden seit jeher über die bestehende Route erschlossen, sagt Hanspeter Renggli, dies sei auf einer Karte von 1880 bezeugt. «Es ist der einzig sinnvolle Weg durchs Moor.» In den vergangenen Jahrzehnten seien alternative Routen geprüft, aber verworfen worden. «Die Alpbetriebe sichern den beiden Bauernfamilien ihre finanzielle Existenz», betont Urs Renggli. «Um sie weiterhin bewirtschaften zu können, müssen wir mit einem Traktor zu unseren Gebäuden fahren können.»

Externer Gutachter lobt den Holzrost

In der Folge fanden Begehungen und Gespräche mit dem Kanton und Pro Natura statt. Anfang 2020 hat der Kanton Luzern die Instandstellung des Weges schliesslich bewilligt, nicht jedoch den Holzrost. Um diese Frage zu prüfen, hat die Gemeinde Entlebuch ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Der Bündner Biologe Marcel Züger kommt darin zum Schluss: «Die Linienführung durch das Flachmoor ist gut gewählt und mit dem Holzrost ökologisch optimiert», so Züger, der am Mittwoch ebenfalls anwesend war. Züger weiter:

«Der Holzrost ist mindestens so moortauglich wie eine Strasse in Leichtbauweise.»

Die Gemeinde Entlebuch bewilligte den Holzrost. Beziehungsweise sie duldet ihn, da ein Rückbau nicht verhältnismässig sei. Pro Natura reichte daraufhin Beschwerde ein. Der Fall ist zurzeit beim Kantonsgericht hängig. Die Gemeinde Entlebuch sowie der Kanton Luzern geben aufgrund des laufenden Verfahrens keine Auskunft.

An der Medienorientierung waren auch der Ruswiler Nationalrat Leo Müller (Die Mitte) und Theo Schnider, Direktor der Biosphäre Entlebuch, anwesend. Müller sagte, die Berg- und Alpwirtschaft sei wichtig, um die dezentrale Besiedlung sicherzustellen. Theo Schnider meinte, «ein erfolgreicher Naturschutz darf den Menschen nicht vergessen». Wenn die Bewirtschaftung nicht mehr möglich sei, würden die offenen Flächen zuwachsen und die Moore verwalden.

Strafanzeige wurde abgewiesen

Pro Natura reichte neben der Beschwerde auch eine Strafanzeige wegen illegalen Bauens gegen Urs und Hanspeter Reggli ein. In der Zwischenzeit sind sie von diesem Vorwurf vollumfänglich freigesprochen worden. Neben der Anzeige ist den beiden ein Beitrag in einem Pro-Natura-Heft sauer aufgestossen, der vor einem Jahr erschien. «Wir wurden als Gesetzesbrecher dargestellt, das hat uns sehr enttäuscht», sagt Hanspeter Renggli. Man wolle die Türe aber nicht zuschlagen und Hand bieten für weitere Gespräche und allenfalls eine aussergerichtliche Lösung.

Dazu wird es wohl nicht kommen. In einer am Montag verschickten Medienmitteilung schreibt Pro Natura, eine «konstruktive Auflösung der sich widersprechenden Interessen und Vorstellungen ist derzeit weder möglich noch absehbar». Somit sei es sinnvoll, wenn die strittigen Fragen durch das Gericht geklärt werden. So könne geklärt werden, ob und wie weit ein Ausbau der Erschliessung möglich ist. «Dies liegt auch im Interesse der Eigentümer.»