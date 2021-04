Firmenansiedlungen Luzerner Wirtschaftsförderer Ivan Buck kontert Kritik aus Emmen: «Wir bevorzugen niemanden» Die Wirtschaftsförderung schaue gut für die grossen Firmen und vernachlässige die kleinen, kritisieren sechs Emmer Politiker. Stimmt nicht, kontert der Direktor der kantonalen Wirtschaftsförderung. Lukas Nussbaumer 26.04.2021, 05.09 Uhr

Das D4 Business Village in Root wird oft als Beispiel von erfolgreicher Wirtschaftsförderung betrachtet. Bild: Pius Amrein (16. April 2021)

Ist die mit 580 Stellenprozenten dotierte Wirtschaftsförderung des Kantons Luzern mit Direktor Ivan Buck an der Spitze erfolgreich? Darüber gehen die Meinungen seit 2006, als die Institution gegründet wurde, auseinander. Immer wieder im Luzerner Kantonsrat, wo 2017 gar die Streichung des Kantonsbeitrags gefordert wurde, aber auch in Emmen, Kriens und der Stadt Luzern. In den drei grössten Luzerner Gemeinden gibt es nämlich regelmässig Vorstösse, die den Nutzen der Organisation für die eigene Kommune in Frage stellen. Jüngstes Beispiel ist Emmen, wo sechs bürgerliche Einwohnerräte aus den Reihen der CVP, FDP und SVP kürzlich eine Interpellation eingereicht haben.

Nach Meinung der Interpellanten erhalten jene Gemeinden, die sich selber bei der Wirtschaftsförderung einbringen, mehr für ihre jährlichen Beiträge als passive. Derzeit überweist jede Gemeinde der Wirtschaftsförderung einen Franken pro Einwohner (siehe Box zur Finanzierung). Mitinterpellant Christian Meister sagt denn auch:

«Verhält sich eine Gemeindebehörde passiv, ist ein Franken pro Einwohner viel Geld.»

Was für den Gemeinderat von Emmen gilt, ist Teil der Fragen im Vorstoss.

Die Wirtschaft bestreitet mehr als die Hälfte des Budgets Die Wirtschaftsförderung Luzern ist nach dem Public-Private-Partnership-Modell organisiert. Der Kanton Luzern, alle Luzerner Gemeinden sowie über 170 Partner aus Wirtschaft und Industrie beteiligen sich an den Kosten, die 2019 knapp 2,3 Millionen Franken betrugen. Mit einem Beitrag von 1,26 Millionen steuert die Wirtschaft den Löwenanteil bei (55,6 Prozent), gefolgt vom Kanton (0,6 Millionen, 26,7 Prozent), den Gemeinden (0,4 Millionen, 17,5 Prozent) und Beiträgen aus Projekten (0,01 Millionen, 0,2 Prozent). Mit den Gemeinden schliesst die Wirtschaftsförderung Leistungsvereinbarungen ab, die jeweils für drei Jahre gelten. Neue Verträge sind auf Anfang dieses Jahres in Kraft getreten, pro Einwohner muss wie bis anhin 1 Franken abgeliefert werden. Gegründet wurde die Wirtschaftsförderung 2006 von den sechs Stiftungspartnern Kanton Luzern, Stadt Luzern, Verband der Luzerner Gemeinden, KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern, Luzerner Kantonalbank und Bison Group. Der Stiftungsrat besteht aus zehn Mitgliedern, Präsident ist Erwin Steiger.

Welche Erfolge kann die Wirtschaftsförderung in Emmen vorweisen?

Die Emmer Parlamentarier kritisieren weiter, die Wirtschaftsförderer würden vor allem die grossen Firmen pflegen, für die kleineren müssten die Gemeinden selber schauen. Ausserdem sagt CVP-Politiker Meister, es sei falsch, wenn die Wirtschaftsförderung betone, entscheidend sei nur der Ansiedlungsentscheid einer Unternehmung für den Kanton Luzern. Es spiele keinesfalls eine untergeordnete Rolle, ob eine Firma nach Emmen, Kriens oder in die Stadt Luzern ziehe, findet Meister. Schliesslich könne für Emmen je nach Ausrichtung des in einer anderen Gemeinde angesiedelten Unternehmens Mehrverkehr entstehen.

Die Urheber des Vorstosses kritisieren aber nicht nur, sie stellen auch Fragen. Etwa die, welche Ansiedlungserfolge die kantonale Wirtschaftsförderung in Emmen vorzuweisen hat. Als «spannend» bezeichnen es die sechs Einwohnerräte, dass die Wirtschaftsförderung der Bewahrung des Firmenbestands offenbar mehr Gewicht beimesse als Neuansiedlungen.

Arbeitsplätze schaffen – und bestehende erhalten

Ivan Buck weist den Vorwurf, gewissen Gemeinden werde von der kantonalen Wirtschaftsförderung mehr Aufmerksamkeit geschenkt als anderen, zurück. «Wir bevorzugen niemanden», sagt der seit Anfang 2018 als Direktor amtierende Oberkircher. Er und sein Team würden über ein Portfolio an Flächen verfügen und die «Wünsche der Gesuchsteller möglichst massgeschneidert erfüllen».

Ivan Buck, Direktor Wirtschaftsförderung Kanton Luzern

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. Mai 2018)

Buck steht auch hinter der Aussage, es sei von untergeordneter Bedeutung, in welcher Gemeinde sich ein Unternehmen ansiedle, wichtig sei nur der Entscheid für den Kanton Luzern.

«Wir stehen in einem internationalen Wettbewerb. Es ist schon einmal gut, wenn sich eine Firma für die Schweiz entscheidet. Zieht sie dann noch in den Kanton Luzern, ist das umso besser.»

Buck ist überzeugt, dass mit den geplanten Entwicklungen im Raum Luzern Nord auch sehr attraktive Flächen für Ansiedlungen in Emmen entstehen werden.

Keine Auskunft erhalten dürften die Interpellanten auf ihre Frage, wie erfolgreich die kantonale Wirtschaftsförderung in Emmen ist. «Wir schlüsseln die Ansiedlungen nicht nach Gemeinde auf. Das gäbe böses Blut», sagt Ivan Buck. Dass die Wirtschaftsförderung auch bestehende Firmen betreue, erweise sich gerade in der Coronakrise als sehr wichtig. Es gelte, nicht nur Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch bestehende zu erhalten. «Wir kämpfen wie die Löwen dafür, dass grosse Arbeitgeber ihren Gemeinden die Treue halten», sagt der 47-Jährige.

2020 trotz Corona mehr als 300 neue Jobs nach Luzern geholt

Messen lässt sich die Wirtschaftsförderung jedoch nicht an gehaltenen Firmen und Arbeitsplätzen, sondern an neuen. Und da war das Jah 2020 trotz Pandemie im Vergleich zu früheren Jahren ein durchaus erfolgreiches. Es zogen nämlich 19 Unternehmen, die durch die Wirtschaftsförderung begleitet wurden, in den Kanton Luzern, wie Ivan Buck auf Anfrage Zahlen aus dem noch nicht veröffentlichten Jahresbericht nennt (siehe Grafik). Zudem werden mehrere hundert Arbeitsplätze aus im letzten Jahr lancierten Ansiedlungsprojekten erst in der diesjährigen Statistik erscheinen – von Firmen wie Organon oder Tupperware.

Ivan Buck betont, sein kleines Team kämpfe mit Herzblut für einen erfolgreichen und gut positionierten Kanton Luzern. Dass man bei einer internationalen Ansiedlung nicht allen gerecht werden könne, liege in der Natur der Sache. Die Mehrheit der Gemeinden stelle der Wirtschaftsförderung aber ein gutes Zeugnis aus. Eine im letzten Herbst durchgeführte Umfrage zeige eine «hohe bis sehr hohe Zufriedenheit».

Emmen hat Land, ein gutes Verkehrsnetz – aber zu hohe Steuern



Die stabilen Ansiedlungserfolge und guten Umfragewerte der kantonalen Wirtschaftsförderung bringen Emmen jedoch wenig. Grund sind nicht fehlende Flächen oder schlechte Verkehrsanbindungen. Im Gegenteil: Gewerbeland gibt es genug, der öffentliche Verkehr ist gut ausgebaut, das Strassennetz ebenso. Haupthürde sind die hohen Steuern, wie Interpellant Christian Meister sagt. Das wird auch so bleiben, denn die Fiskalbelastung wie etwa Root massiv zu senken, kann sich Emmen nicht leisten – und darf es sich auch nicht erlauben, weil kantonale Vorgaben eine zu hohe Verschuldung untersagen.

Meister fordert vom Kanton deshalb einen besseren Ausgleich unter den Gemeinden. Das könne via den bestehenden Finanzausgleich passieren, aber auch durch das Abtreten von Steuereinnahmen. Grosse Emmer Firmen wie Emmi, CKW, Swiss Steel oder Also hätten ihre Steuersitze nämlich nicht in Emmen, sondern entweder in der Stadt Luzern oder ausserkantonal. Den Hinweis, Emmen erhalte mit 19,17 Millionen Franken bereits die mit grossem Abstand höchste Summe aus dem innerkantonalen Finanzausgleich, kontert der CVP-Politiker so: «Wir tragen auch hohe Lasten, beispielsweise Lärm wegen des Militärflugplatzes.»