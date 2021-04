Firmenwachstum und -ansiedlungen Machen Luzerner Agglo-Gemeinden genug für die Förderung der Wirtschaft? Während in Root der Wirtschaftsmotor brummt, geht's anderswo gemächlicher zu und her. Woran liegt's? Entscheidend sind Lage, Raumangebot – und durchaus auch der politische Wille. Roman Hodel 19.04.2021, 05.00 Uhr

Tupperware kommt. Ende März wurde bekannt, dass die US-Firma ihren europäischen Hauptsitz in den Kanton Luzern verlegt. Nach Root. Wieder einmal. Die Rontaler Gemeinde hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit prominenten Firmenzuzügen von sich reden gemacht. Sie verdankt dies hauptsächlich dem ab 2003 von der Suva als Investorin und Grundstücksbesitzerin initiierten D4 Business Village. Dort arbeiten mittlerweile über 2000 Personen in 100 Firmen.

Blick ins D4 Business Village. Bild: Pius Amrein (Root, 16. April 2021)

Manche Politiker aus anderen Gemeinden der Agglomeration Luzern schauen mit einer Mischung aus Bewunderung und Neid nach Root. Denn diese peilt einen Steuerfuss von 1,5 Einheiten an; heute sind 1,7. «Es kann nicht in jeder Gemeinde ein D4 geben», sagt Ivan Buck, Direktor Wirtschaftsförderung Luzern. Für Firmenansiedlungen sei das Raumangebot entscheidend; ausserdem die Nähe zum Flughafen Zürich, zu den Luzerner und Zürcher Hochschulen, zu gut ausgebildeten und verfügbaren Arbeitskräften. Dazu komme der «Campus-Charakter». Sprich: Man geht dorthin, wo schon andere bekannte Firmen tätig sind – so wie Adidas im D4. Und natürlich spielten auch die attraktiven Unternehmenssteuern eine Rolle.

Fünf bis sechs Standortoptionen für interessierte Firmen

Will eine Firma in den Kanton Luzern ziehen, wird die Wirtschaftsförderung in aller Regel von Unternehmensberatungen kontaktiert. Dann beginnt die Bedürfnisabklärung. Später verhandelt die Firma mit Anbietern der Grundstücke oder Räume. Fünf bis sechs Optionen seien von Vorteil. Buck sagt:

«Hauptsache ist, dass sich ein Unternehmen für den Kanton Luzern entscheidet, denn da stehen wir international in Konkurrenz zu anderen Regionen – ob Emmen oder Kriens, spielt für uns eine untergeordnete Rolle.»

Etwas anderes ist es, wenn eine bestehende Firma wachsen will: «Hier versuchen wir alles, damit diese ihre Pläne in der Standortgemeinde verwirklichen kann.» Als Beispiel nennt er den Ausbau des Brack-Logistikzentrums in Willisau.

Firmeninhaber Roland Brack auf der Baustelle des neuen Logistikzentrums des Onlinehändlers Brack.

Bild: Eveline Beerkircher (Willisau, 2. Juli 2020)

So sehr die Wirtschaftsförderung heute eine überkommunale Sache ist, so können die Gemeinden trotzdem Einfluss nehmen, findet Buck – indem sie im Rahmen der eigenen räumlichen Entwicklung «die Wirtschaft gebührend beachten», wie er es ausdrückt:

«Es braucht eine aktive Bodenpolitik, denn hier gibt's noch viel Potenzial.»

Laut der Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (CVP) hat die Stadt punkto Bodenpolitik ihre Aufgaben gemacht: «Im Mattenhof bestehen hervorragende Möglichkeiten für Firmen.» Das würden prominente Firmenzuzüge wie Fresenius Kabi oder Swisscom belegen. «Diese Unternehmen loben etwa das erstklassige Angebot für ihre Mitarbeitenden betreffend ÖV-Anbindung, Verpflegungs- und Sportmöglichkeiten.» Sie geht davon aus, dass die grossflächigen, verfügbaren Büroräume weitere Firmen anziehen werden. Hohe Priorität habe zudem die Pflege bestehender Unternehmen: «Doch gerade wenn das Gewerbe ausbauen will, ist es eine Herausforderung, Flächen anbieten zu können.»

Blick in die im vergangenen Jahr bezogenen Büroräume der Zurich-Versicherung im Mattenhof. Bild: Pius Amrein (Kriens, 27. August 2020)

Das Problem, Flächen anbieten zu können, kennt die Gemeinde Horw bestens. Sowohl fürs Gewerbe als auch für Büros im grossen Stil ist es schwierig geworden. Gebaut wird zurzeit zwar viel, aber vor allem Wohnungen. «Das war vor Jahren politisch so gewollt», sagt Gemeinderat Hans-Ruedi Jung (CVP). Und wenn böse Zungen behaupten, Horw mit seinen Millionären und dem Hochschul-Campus sei ohnehin nicht auf mehr Arbeitsplätze angewiesen, widerspricht er: «Wir haben durchaus Potenzial, aber eben für kleinere Firmen.» Als Beispiel nennt Jung den Zuzug einer Holdingfirma in der Villa Krämerstein,

Die Villa Krämerstein im Horwer Ortsteil Kastanienbaum. Bild: Nadia Schärli

(18. März 2019)

Fehlende Flächen oder Gebäude für interessierte Firmen erwähnt auch Alex Mathis, Geschäftsführer der Gemeinde Ebikon – er setzt daher grosse Hoffnung in zwei private Grundstücke in der Nähe des Bahnhofs. Gleichzeitig muss die Bau- und Zonenplanrevision umgesetzt werden – es läuft aktuell die dritte Vorprüfung durch den Kanton. Mathis: «Davon erhoffen wir uns einen Quantensprung.» Diesen kann Ebikon gebrauchen – die Gemeinde hatte bei mehreren Projekten das Nachsehen, etwa beim Sozialzentrum WAS. Analog zu allen anderen angefragten Gemeindevertreter betont Mathis die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Luzern und die wichtige Beziehungspflege mit ortsansässigen Betrieben.

In Emmen stand der Gemeinderat 2020 in der Kritik wegen zu zögerlicher Wirtschaftsförderung. Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) sagt selbstkritisch: «Wir werden aus der ressourcenbedingt abwartenden Haltung herauskommen und proaktiver agieren.» Hierfür werde die Wirtschaftsförderung neu aufgegleist und im Parlament eine Stelle beantragt. Denn rund um den Seetalplatz habe es noch viel Potenzial für Firmen, und auch an Gewerbeland mangle es nicht. Wie in Ebikon muss aber zuerst die Ortsplanungsrevision durchkommen. Neidisch aufs D4 ist Gut-Rogger nicht – sie sagt: «Es spornt mich viel mehr an.»

«Metropool» ist eines von mehreren Entwicklungsprojekten am Seetalplatz auch mit Büroflächen. Visualisierung: PD/Losinger Marazzi AG

Dass sie ums D4 beneidet werden, kann der Rooter Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP) verstehen – doch er relativiert: «Das D4 brummte auch nicht von Anfang an.» Erst mit der Zeit habe sich ein Cluster mit einem guten Firmenmix gebildet. Als Hauptgrund für den Erfolg ortet er neben dem Raumangebot die Lage: Root liegt auf der Achse Luzern-Zürich, verfügt über zwei Autobahnanschlüsse und zwei Bahnhöfe, einen davon direkt beim D4. Auch Root arbeitet eng mit der Wirtschaftsförderung Luzern zusammen. Trotzdem sagt Schumacher:

«Wir machen Root den Firmen auch selber aktiv schmackhaft.»