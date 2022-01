Hallwilersee: Felchen werden immer kleiner

Fischerei Die Felchen im Hallwilersee werden immer kleiner – Fischer bangen um Existenz Der Fisch des Jahres sorgt bei den Berufsfischern am Hallwilersee für Sorgenfalten. Es ist unklar, warum die Felchen schrumpfen. Im Sempachersee werden sie eher grösser. Reto Bieri Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Albeli, Ballen, Edelfisch – die Felche trägt unterschiedliche Namen. Erfreulicherweise gibt es schweizweit noch mehr als 20 Arten. Dennoch: Ein Drittel sind in den vergangenen 150 Jahren ausgestorben. Die Felche sei ein gutes Beispiel für die generell abnehmende Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren, darum habe der Schweizerische Fischereiverband (SFV) sie zum Fisch des Jahres 2022 ernannt, sagt Geschäftsführer David Bittner.

Fischer Richard Stadelmann bei seiner Arbeit auf dem Hallwilersee. Bild: Dominik Wunderli (Birrwil, 21. Januar 2022)

Besonders dramatisch ist die Situation am Hallwilersee, wie kürzlich «Schweiz aktuell» berichtete. Nicht wegen der Vielfalt – im Hallwilersee gibt es nur eine Felchenart – sondern aus einem anderen Grund: Die Tiere sind innerhalb kurzer Zeit deutlich kleiner geworden. «2016 waren vierjährige Felchen im Durchschnitt etwa 30 Zentimeter lang. Aktuell sind es noch etwa 22 Zentimeter», sagt Richard Stadelmann. Der in Hitzkirch wohnhafte Holzbauunternehmer betreibt im aargauischen Birrwil nebenberuflich die Fischerei Hallwilersee.

Da die kleineren Fische wortwörtlich durch die Maschen fallen, fangen die insgesamt drei Berufsfischer im Hallwilersee immer weniger. 2016 gingen Richard Stadelmann rund sechs Tonnen Felchen in die Netze, im vergangenen Jahr waren es noch 600 Kilo. Dieser Rückgang um 90 Prozent ist markant, denn die Felche ist für die Fischer der Brotfisch, also jener, von dem sie hauptsächlich leben. Finanziell sei die Situation schwierig, Dorfläden und Restaurants rund um den See kann Stadelmann nur noch mit Mühe – und zusätzlichen Felchen aus dem Sempacher- und Zugersee – beliefern.

Ende Januar findet ein runder Tisch statt

Bemerkenswert ist, dass zwar die Fangzahlen zurückgehen, nicht aber die Anzahl Fische. Man weiss dies, weil der Kanton Aargau am Hallwilersee vor einigen Jahren ein Monitoring aufgezogen hat. An der Datenerhebung beteiligt sich auch Stadelmann. Er hat bislang rund 3000 Fische wissenschaftlich vermessen. Die Analyse der Daten soll mithelfen zu entscheiden, wie die Fischerei am Hallwilersee künftig aussehen wird. Im SRF-Bericht war von einem Moratorium die Rede. Eine andere Massnahme wäre es, die Maschenweite der Netze zu reduzieren, damit kleinere Fische gefangen werden können.

Eine Auslegeordnung soll nun Klärung bringen – sie findet Ende Januar in Form eines runden Tischs statt, an dem Fischer, Forschende und der Kanton Aargau teilnehmen. Dort werden erste Resultate und Massnahmen diskutiert, sagt Corinne Schmid, Teamleiterin Fischerei beim Kanton Aargau. Nicht dabei ist der Kanton Luzern. Da ihm nur etwa ein Sechstel des Hallwilersees gehört, ist der Aargau zuständig.

Fischvielfalt: Die Schweiz ist ein Hotspot Im Forschungsvorhaben «Projet Lac» wurden während zehn Jahren 35 Seen im Alpenraum erstmals systematisch auf ihre Fischbestände untersucht. Die Resultate wurden im vergangenen Dezember publiziert. Allein in der Schweiz wurden 106 Fischarten nachgewiesen, das seien fast 20 Prozent aller in Europa bekannten Fischarten, teilen die Wasserforschungsanstalt Eawag und die Uni Bern mit. Damit gehöre die Schweiz zu den Hotspots für die Fischartenvielfalt. Bezogen auf die Anzahl Fische dominieren Felche und Egli. Die Resultate würden die Grundlage bilden für Massnahmen zu einer nachhaltigen Fischerei. Mehr Infos unter www.eawag.ch.

Warum die Felchen im Hallwilersee kleiner geworden sind, ist unklar und wird zurzeit untersucht. Eine These sieht den Grund in Mikroverunreinigungen, die aus der Landwirtschaft, der Industrie und Siedlungsabwässern stammen. Eine weitere These: Es gibt zu viele Fische, die sich gegenseitig die Nahrung wegfressen. Richard Stadelmann hat festgestellt, dass die Mägen der Felchen oft leer sind. «Sie nagen am Hungertuch.»

Zurück ins Bootshaus. Bild: Dominik Wunderli (Birrwil, 21. Januar 2022)

Evolutionärer Vorteil für kleinwüchsige Fische?

Eventuell spielen auch evolutionäre Prozesse eine Rolle, sagt Professor Claus Wedekind von der Uni Lausanne. «Für kleinwüchsige Fische könnte es ein Vorteil sein, wenn die grösseren weggefischt werden.» Entgegen der landläufigen Meinung könne Evolution sehr schnell stattfinden. Die Uni Lausanne betreibt seit 2016 am Hallwilersee Grundlagenforschung.

Claus Wedekind. Bild PD

Eine weitere These vermutet als Grund den Eingriff des Menschen in die Fischpopulationen. «Wir wollen herausfinden, wie sich die Evolution in natürlichen Populationen durch menschliche und ökologische Einflüsse verändert», sagt Wedekind. An den Felchen lasse sich dies exemplarisch erforschen.

Dazu muss man wissen: Wie in allen Mittellandseen ist auch im Hallwilersee die ursprüngliche Felchenart vor einigen Jahrzehnten aufgrund der Überdüngung und dem mangelnden Sauerstoff wahrscheinlich ausgestorben. Die heutigen Fische gehen auf künstlichen Besatz mit Felchen aus anderen Seen zurück. Zwar hat sich der Hallwilersee aufgrund verschiedener Massnahmen wie der künstlichen Belüftung erholt. Doch nach wie vor können sich die Felchen nicht gut natürlich fortpflanzen. Der Nachwuchs stammt hauptsächlich aus drei Brutanstalten, in denen die Fischer jährlich bis zu 70 Millionen Larven züchten und im See aussetzen.

Fangstatistik der Berufsfischer am Hallwilersee seit 1996. Das vergangene Jahr ist noch nicht abgebildet, doch der Rückgang der Felchen war 2021 besonders stark. Fangstatistiken sind laut Experten mit Vorsicht zu geniessen, da sie nicht die Gesamtzahl der Fische in einem See abbilden. Quelle: Kanton Aargau

Die bisherigen Forschungsergebnisse hätten gezeigt, dass 90 Prozent der Fische im Hallwilersee aus den Brutanstalten stammen, sagt Wedekind. Der Biologe ist gebürtiger Aescher und kennt die Region, er hat früher mit Richard Stadelmann am Hallwilersee geangelt. Vor drei Jahren haben Wedekind und sein Team ein neues Experiment gestartet und einige Millionen Larven mit einer genetischen Methode gekennzeichnet. So können die Forschenden Jahre später erkennen, von welchen Eltern ein Tier abstammt und entsprechende Rückschlüsse ziehen. Wedekind zeigt sich überzeugt, mit diesem Forschungsansatz eine Erklärung für das Wachstumsproblem zu finden. Resultate liegen bislang keine vor. Das vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierte Projekt ist auf mehrere Jahre ausgelegt.

Felchenart taucht überraschend wieder auf

Besser geht es den Felchen in den anderen Luzerner Seen. Im Vierwaldstättersee gibt es sechs Felchenarten. Eine davon ist der Edelfisch. Lange habe man gedacht, er sei im Vierwaldstättersee ausgestorben, sagt David Bittner vom SFV. «Aber mit der Verbesserung der Wasserqualität geht der Edelfisch den Fischern überraschend wieder in die Netze.»

Über lange Sicht können aus einer Fangstatistik Entwicklungen festgestellt werden. So erkennt man die Phase der Überdüngung im Vierwaldstättersee in den 1970er- und 1980er-Jahren und danach den Rückgang zur ursprünglichen Produktivität. Grafik: Kanton Luzern

Die Felchenart im Sempachersee wird Balchen genannt und macht laut Andreas Hofer rund 95 Prozent des Fangs der insgesamt drei Berufsfischer auf dem See aus. Der ehemalige Kantonsrat der Grünen betreibt mit seinem Bruder Thomas die Fischerei in Oberkirch. Im Gegensatz zum Hallwilersee seien die Felchen im Sempachersee in den vergangenen Jahren eher grösser geworden. Auch im Baldeggersee, den die Hofers gepachtet haben, scheint alles in Ordnung zu sein. Die Fische sind laut Andreas Hofer etwa gleich gross geblieben.

Die Grafik vom Sempachersee zeigt, dass Fischereierträge stark schwanken können. Grafik: Kanton Luzern

Die Felchen in den Zentralschweizer Seen Im Sarnersee sind zwei Felchenarten heimisch, die Sarnerfelchen und die Balchen. Ersterer bilde den grösseren Anteil der Gesamtpopulation, sagt Armin von Deschwanden, Fischereiaufseher des Kantons Obwalden. Dank verbesserter Wasserqualität sei im Sarnersee die natürliche Fortpflanzung der Felchen wieder uneingeschränkt möglich, seit 2008 wurden keine Felchen mehr ausgesetzt. Im Zugersee existiert von ursprünglich drei Felchenarten noch eine, der Balchen, auch Zugerbalchen genannt, sagt Roman Keller, Abteilungsleiter Jagd und Fischerei beim Kanton Zug. Im Ägerisee gebe es eine kleinwüchsige und eine schnellwüchsige Felchenart. Die Bestände der Felchen hätten sich in den vergangenen Jahren verbessert. In beiden Seen werde seit langem die natürliche Fortpflanzung durch das Ausbrüten von Felcheneiern in Fischbrutanlagen unterstützt.

