Mehr Gruppenräume und Erneuerung der Bäder – der Umbau des Luzerner Fitnessparks National ist in vollem Gange Der Migros Fitnesspark in Luzern wird umfassend modernisiert. Die Gruppenräume sind nun fertig gestellt, in der nächsten Etappe kommen die Bäder an die Reihe. 27.07.2020, 10.26 Uhr

(se) Der Fitnesspark National in Luzern ist im Umbau: in vier Phasen wird er für insgesamt 9.5 Millionen Franken während drei Jahren modernisiert. Wie die Migros in einer Mitteilung schreibt, sei nach der neuen Saunalandschaft nun die zweite Etappe mit der Aufstockung des Parkhauses und dem Bau zweier neuen Gruppenfitnessräume ebenfalls vollbracht. Somit können mehr Gruppenkurse wie beispielsweise Yoga oder Zirkeltraining angeboten werden, auch an Stosszeiten. Ausserdem werden neu 120 Quadratmeter Fläche für individuelles Training bereitstehen.