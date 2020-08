Flüchtlingshilfe in Not – Nachbarschaftshilfe im Hoch: So steht's um die Freiwilligenarbeit in Luzern Das Flüchtlings-Netzwerk Hello Welcome hat einen Grossteil seiner freiwilligen Helfer verloren. Andere Hilfsorganisationen gehen sogar gestärkt aus der Coronakrise hervor. Pablo Mathis 28.08.2020, 12.16 Uhr

Wenn Freiwillige kleine Besorgungen erledigen: Solche Dienstleistungen haben in Coronazeiten an Wichtigkeit gewonnen. Bild: Alexandra Wey/Keystone

«Zeit ist Geld» heisst es im Volksmund. Dieses Sprichwort könnte auch die Leitidee von «Zeitgut» sein. Die 2012 gegründete Genossenschaft ist in der Region Luzern im Bereich der Nachbarschaftshilfe aktiv. Das zentrale Gut ist dabei die Zeit, die man verbringt, um anderen zu helfen. Dem helfenden Mitglied wird diese Zeit auf seinem «Konto» gutgeschrieben – was im Gegenzug berechtigt, eine Dienstleistung eines anderen Mitglieds in Anspruch nehmen. Während des Corona-Lockdowns war diese Form der Nachbarschaftshilfe besonders gefragt. Deshalb schloss sich «Zeitgut» im März mit der Organisation Vicino zusammen, die im Auftrag der Stadt Luzern Senioren in ihrem Quartier unterstützt.

Anfang Juli wurde dieses Projekt zwar wieder beendet. Doch «Zeitgut» geht gestärkt aus der Krisenzeit hervor, wie Geschäftsführerin Regula Schärli sagt: «Wir konnten mit dem Projekt Quartierhilfe vielen Menschen helfen. Zudem traten rund 82 Freiwillige in unsere reguläre Nachbarschaftshilfe über.» Durch diesen Zuwachs konnte «Zeitgut» kürzlich sein 500. Mitglied aufnehmen. Gerade die Coronazeit habe gezeigt, dass das Konzept von «Zeitgut» gut funktioniere, erklärt Schärli den Erfolg: «Einerseits ist es die Hilfsbereitschaft und der Quartierzusammenhalt, die während Corona an Bewusstsein gewonnen hat. Zum anderen ist bei uns alles ein Geben und Nehmen: ‹Leiste ich etwas, kann ich auf die Hilfe anderer zählen›.»

«Hello Welcome» sucht dringend Freiwillige

Andere Freiwilligen-Organisation wurden hingegen von der Krise hart getroffen. Das Netzwerk «Hello Welcome», das in der Luzerner Neustadt den Kontakt zwischen Einheimischen und Flüchtlingen fördert, sucht händeringend nach Freiwilligen. In der Vor-Coronazeit bot «Hello Welcome» eine Reihe von Sprach- und Kulturangeboten. Die rund 90 ehrenamtlichen Helfer waren zum allergrössten Teil Rentner. Viele von ihnen haben ihr Engagement vorläufig auf Eis gelegt aus Angst vor einer Ansteckung. Dass sich oft mehr als 20 Personen in einem Raum befinden, wirkt zusätzlich abschreckend, «auch wenn wir uns bemühen, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten», wie Luisa Grünenfeld, Geschäftsleiterin von «Hello Welcome», betont.

Ein Jassturnier im Treff von «Hello Welcome» in der Luzerner Neustadt.

Bild: Roger Grütter (Luzern, 6. Mai 2020)

Am 17. September führt «Hello Welcome» deshalb einen Infoabend für interessierte Freiwillige durch. Ziel ist, die vielseitigen Programme und Angebote wieder aufnehmen zu können.

So fand Pro Senectute zum Normalbetrieb zurück

Auch Pro Senectute Luzern traf der Lockdown hart. Die Organisation musste ihr gesamtes Dienstleistungs- und Versorgungsnetzwerk neu ausrichten. Gemäss Geschäftsleiter Ruedi Fahrni gelang es, die persönlichen Kontakte auf telefonische Hilfeleistungen umzustellen. So mussten während des Lockdowns lediglich die Kurs- und Sportangebote, sowie das Angebot «Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer» eingestellt werden. Doch auch bei Pro Senectute sorgte die Tatsache, dass viele Freiwillige selber im Seniorenalter sind, für Personalengpässe, etwa beim Mahlzeitendienst. Einspringen mussten dann jüngere Leute. Ruedi Fahrni sagt dazu:

«Diese Erfahrung hat uns gelehrt, dass der Solidaritätswille zwischen den Generationen bedeutend höher ist als gemeinhin angenommen.»

Nach Ende des Lockdowns nahmen zwar viele der jüngeren Helfer wieder ihre normale Arbeit auf und konnten sich nicht mehr als Freiwillige engagieren. Trotzdem gelang es Pro Senectute insgesamt, einen Grossteil des ursprünglichen Angebots wieder aufzunehmen.

Bei Caritas helfen viele Jüngere mit

Auch die Caritas Luzern ist bei ihrer Arbeit auf Freiwillige angewiesen. Viele von ihnen sind jüngere Menschen, wie Caritas-Sprecherin Jasmin Metzger sagt. Zwar musste die Caritas wegen der Schutzmassnahmen zeitweise jegliche Freiwilligenarbeit einstellen. Doch die Ausfälle konnten durch reguläre Caritas-Mitarbeiter kompensiert werden. Generell scheint auch Caritas gut durch die Krise gekommen sein – nicht zuletzt deshalb, weil zurzeit das gefragt ist, was die Organisation im Grunde schon immer gemacht hat. Jasmi Metzger sagt es so:

«Da wir mit bestehenden Angeboten wirksame Hilfe leisten konnten, haben wir keine neuen Initiativen ergriffen.»