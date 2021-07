Flühli «Das altehrwürdige Hotel in eine neue Zeit führen»: Das Kurhaus Flühli wird saniert – und öffnet im Dezember mit neuer Direktorin Stefania Martinelli hat die Leitung des Kurhaus Flühli übernommen. Sie will das Historische des Hotels beibehalten. Währenddessen laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Fabienne Mühlemann 06.07.2021, 11.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Das Hotel Kurhaus in Flühli hat eine bewegte Vergangenheit. Häufige Pächterwechsel ziehen sich durch die über 100-jährige Geschichte des Hotels. Seit 2017 gehört es dem Luzerner Anwalt Jost Schumacher, welcher es zwei Jahre später schloss, um das Kurhaus einer mehrere Millionen Franken kostenden Sanierung zu unterziehen. Am 8. Dezember wird es seine Tore wieder öffnen – mit einer neuen Direktorin: Stefania Martinelli wagt sich an den Posten, an dem zuvor so viele scheiterten.

Die neue Direktorin Stefania Martinelli im kleinen Saal mit historischem Kachelofen.

Bild: Pius Amrein (Flühli, 23. Juni 2021)

Sie weiss um die schwierige Vorgeschichte des Jugendstilhotels, doch sie versuche dies auszublenden. «Höhen und Tiefen gehören zu so einem geschichtsträchtigen Haus dazu. Es gilt aber, den Blick nach vorne zu richten. Es beginnt ein neues Kapitel», sagt die 33-Jährige, welche Durchhaltewillen als eine ihrer stärksten Eigenschaften beschreibt. Sie kennt Jost Schumacher vom Grandhotel Giessbach in Brienz, wo sie viereinhalb Jahre lang als stellvertretende Direktorin tätig war, und wo Anwalt Schumacher im Verwaltungsrat sitzt.

Flühli als gut gehütetes Geheimnis

Besonders gereizt an der Aufgabe habe sie, ein Hotel vom Neustart an mitprägen zu können. Martinelli betont:

«Mein Herz schlägt für historische Häuser, welche eine Geschichte erzählen und der Boden noch knarrt. Nicht das steril Neue, sondern das Altehrwürdige in die heutige Zeit zu führen, interessiert mich besonders.»

Der Standort Flühli ist aus ihrer Sicht ein noch zu gut gehütetes Geheimnis, welches man der Schweiz zugänglich machen müsse. «Es ist derzeit ein Trend, Orte zu besuchen, die noch nicht jeder kennt, weshalb Flühli und seine wunderschöne Natur für mich viel Potenzial haben.»

Zur Person Stefania Martinelli ist in Grindelwald aufgewachsen, wo ihre Eltern bis heute in der Hotelbranche tätig sind. Die Lehre hat sie an der Rezeption absolviert, nach Wanderjahren im Engadin und der Zentralschweiz wechselte sie an die Hotelfachhochschule in Thun. In Singapur und Neuseeland sammelte sie weitere Erfahrungen in der Branche. «Es war schon immer mein Traum, ein eigenes Hotel zu führen. Jetzt ist der Moment gekommen.» Mit ihrem Partner wohnt sie in Ebersecken, der dort das Restaurant Sonne führt. Für ihre Arbeit wird sie jeweils nach Flühli pendeln.

Das Kurhaus soll dabei wieder ein Ort zum Treffen werden, wo Qualität über allem stehe, man sich zurückziehen und die Natur geniessen könne, erklärt sie. «Aktuell unternehme ich pro Woche mindestens eine Wanderung in der Region, um diese kennen zu lernen und anschliessend den Gästen auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen», so die neue Direktorin. Im Restaurant erwartet den Gast eine authentische Küche. Die Karte bleibt schlank mit saisonalen und regionalen Produkten:

«Ich finde, man soll sich wieder ein wenig auf die Wurzeln der Schweizer Küche besinnen. Was kein Widerspruch dazu ist, diese ab und an auch mal etwas moderner zu interpretieren.»

Derzeit arbeitet Stefania Martinelli in einem 80-Prozent-Pensum für das Kurhaus, ein bis zwei Mal pro Woche ist sie vor Ort in Flühli, wo sie diverse Vorbereitungsarbeiten erledigt. Die administrativen Arbeiten geschehen noch im Homeoffice, da das Hotel eine Baustelle ist. Es wird gebohrt und gehämmert, die Bauarbeiter gehen ein und aus. Die Arbeiten seien auf Kurs, erklärt die gebürtige Grindelwalderin bei einem Baustellen-Rundgang. Das Hotel ist derzeit noch von einem Baugerüst umgeben. Die Fassade wird neu gestrichen und erhält wieder die originalen Farbtöne. «Das Historische des Hotels soll auf jeden Fall beibehalten werden», erklärt sie.

Sechs neue Zimmer im Dachgeschoss

So auch im Restaurant mit seinen Wiener Stühlen oder im Glasersäli mit seinem Echtholzparkett – das Säli soll dabei zur Lobby mit Bibliothek umfunktioniert und dahinter im grossen Saal aus Holz die Hotelgäste verpflegt werden. Die 23 Zimmer im ersten und zweiten Stock werden rundum saniert, im dritten Stock – wo sich zuvor der Dachboden befand – werden sechs neue Deluxe-Zimmer eingebaut. Die Badezimmer werden teilweise erneuert oder neu eingebaut und die Wände mit Holztäfer versehen. Die charakteristischen Holztüren wurden nur etwas abgeschliffen. Auf Fernseher in den Zimmern verzichte man ganz bewusst, sagt Martinelli weiter:

«Es soll wieder ein Hotel werden, wo man sich trifft, miteinander redet, ein tolles Buch liest oder einfach nur die Zeit geniesst.»

Die Rekrutierungsphase beginnt nun diesen Monat. Martinelli sucht Mitarbeitende, welche sich längerfristig ein Leben im Entlebuch vorstellen können, denn sie will mehrheitlich unbefristete Jahresstellen anbieten. Neben der Personalsuche müssen nun die richtigen Matratzen ausgesucht, die Website gelayoutet und Partnerschaften geschlossen werden. «Damit soll der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt werden.»