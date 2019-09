Flühli lockt mit 65 Meter langer Hängebrücke

Wanderer erhalten eine neue Attraktion. Sie erschliesst 14 Routen in der Tourismusregion Sörenberg.

Sie hat eine Länge von 65 Metern, schwebt bis zu 45 Meter über dem Boden und ist 7 Tonnen schwer: die neue Hängebrücke im Chessiloch über den Seebenbach in Flühli.

(Bild: Corinne Glanzmann, 13. September 2019)

Zum Vergleich: die Hängebrücke auf Sattel-Hochstuckli ist 374 Meter lang und hat eine Höhe von 58 Metern. Hochwasser waren der Auslöser für den Bau der Hängebrücke: Zweimal wurde der alte Steg weggeschwemmt, zudem rutschte der Weg ab.

Deshalb entstand vor acht Jahren die Idee einer neuen Fussgängerbrücke. In drei Monaten Bauzeit ist nun laut Hans Lipp, Gemeindeammann von Flühli, ein «Bijoux» entstanden, das am Freitag für die Wanderer freigegeben wurde. Die Vorfreude darauf scheint gross zu sein. Viele Leute hätten sich bei der Gemeinde erkundigt, wann denn nun die Brücke eröffnet werde. «In den letzten Tagen und Wochen läutete das Telefon deswegen jeden Tag», sagt Hans Lipp, hier bei der Überquerung der neuen Hängebrücke:

(Bild: Corinne Glanzmann, Flühli, 13. September 2019)

Brücke ist Teil vieler Wanderwege

Die Gemeinde will mit dieser Brücke eine sichere Bachquerung gewährleisten und das Wanderwegnetz aufwerten. Nicht weniger als 14 Wanderrouten führen nun über diese Brücke. Das Projekt ging nicht ohne Einwände über die Bühne. So wurde eine Einsprache eingereicht. Ein Grundstückbesitzer wehrte sich gegen die Zufahrtsstrasse, die zwischen dessen Haus und Schopf vorbeiführt. Er befürchte, dass der Verkehr mit der neuen Brücke zunimmt und wild parkiert werde. Lipp sagt dazu: «Die Gemeinde hat 20 Parkplätze geschaffen. Diese werden bewirtschaftet, auf freiwilliger Basis.» Das Geld erhalte der Einsprecher, so habe man sich gütlich einigen können.

Lipp hofft, dass die Wanderer im Dorf parkieren und den halbstündigen Fussmarsch auf sich nehmen. Vom Parkplatz, hier im Bild,

(Bild: René Meier, 13. September 2019)

sind es nochmals rund 15 Minuten bis zur Brücke. Auch vom Chessiloch hat man einen schönen Ausblick auf die Brücke:

(Bild: Corinne Glanzmann, Flühli, 13. September 2019)

Die Brücke hat auch für Carolina Rüegg, Tourismusdirektorin von Flühli/Sörenberg eine «riesige Bedeutung». Es sei ein weiteres Angebot für die Region entstanden. Rüegg: «Wir erhoffen uns zusätzliche Wanderer, die auch hier übernachten.»

Der Steg beim Wasserfall bleibt erhalten. (Bild: Guido Küng)

Für Theo Lauber von der Firma Swissrope AG, welche die Brücke gebaut hat, ist nicht die Länge einer Hängebrücke entscheidend, sondern der Charakter. So hängt die ganze Brücke an zwei Seilen. «Jeder Schritt wird von der Brücke gedämpft, sodass diese praktisch nicht wackelt.» Einen Engpass auf der Brücke dürfte es kaum geben, obwohl die Brücke nur 70 Zentimeter breit ist. Doch bis zu 60 Personen dürfen sich gleichzeitig darauf aufhalten. Neben der Brücke sollen Picknickplätze, Aussichtsplattformen, die Schwefelquelle und natürlich der Wasserfall Leute anziehen.



Die Hängebrücke ist von Flühli aus auf einem steilen Fussweg erreichbar. (Bild: Corinne Glanzmann, 13. September 2019)

Weitere spektakuläre Hängebrücken:

Cliff-Walk auf dem Titlis

Länge: 100 Meter

Abgrund: 500 Meter

Eröffnung: 2012



(Bild: Roger Grütter)

Skywalk in Sattel-Hochstuckli

Länge: 374 Meter

Höhe: 58 Meter

Eröffnung: 2010



(Bild: Manuela Jans-Koch)



Charles Kuonen Hängebrücke in Randa

Länge: 494 Meter

Höhe: 110 Meter

Eröffnung: 2017



(Bild: Valentin Flauraud / Keystone)

Peak Walk auf dem Glacier 3000 in Ormont-Dessus

Länge: 107 Meter

Eröffnung: 2014



(Bild: Laurent Gilliéron / Keystone)

Trift-Hängebrücke in Gadmen

Länge: 170 Meter

Höhe: 100 Meter

Eröffnung: 2009