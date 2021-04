Dorfentwicklung Sie wollen mehr Treffpunkte und Mietmöglichkeiten für Partys: Junge in Flühli reichen ein Postulat ein Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Flühli möchten bei der Dorfkernentwicklung mitreden. Sie haben schon eine genaue Vorstellung davon, wie sich das Angebot für die junge Bevölkerung einst präsentieren soll. Livia Fischer 06.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeinde Flühli ist inmitten der Natur eingebettet – auch für Junge ein grosser Pluspunkt. Bild: Pius Amrein (31. Juli 2020)

Es fehle das gewisse Etwas für junge Erwachsene. Etwas, das die jungen Leute hier behalte und sie nicht am Wochenende in die Nachbardörfer ziehe. Das schreibt eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Flühli in einem Postulat an den Gemeinderat. Es ist eine von vielen Erkenntnissen, die eine Umfrage bei 38 Jungen ergeben hat. Konkret geht es um die Entwicklung des Dorfkerns – erst kürzlich hat der Gemeinderat auch die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage, an der 170 Personen teilgenommen hatten, präsentiert.

Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezeichneten den Dorfkern als etwas, das ihnen an Flühli nicht besonders gefällt. So finden dann auch über die Hälfte der Befragten, dass Begegnungsorte und Treffpunkte im Dorfkern fehlen. Lediglich ein Fünftel ist der Meinung, dass es genügend Verweilmöglichkeiten gibt. Zudem wünscht sich über die Hälfte mehr familienfreundliche Wohnungen. Nichtsdestotrotz gaben 93,5 Prozent an, gerne in der Gemeinde zu wohnen. Als wichtigster Punkt zur Entwicklungsrichtung wird das Pflegen der bestehenden Angebote angegeben. So sollen Grundlagen geschaffen werden, um die bestehenden Gewerbe wie Bäckerei, Denner und Gemeindeverwaltung mit Postdienstleistungen zu erhalten.

Nun kommen eben explizit die Jungen zu Wort – und das ist vom Gemeinderat ausdrücklich so gewünscht. «Ich habe unseren Jugendarbeiter beauftragt, die Jugendlichen aus Flühli zu befragen, was sie sich wünschen würden, wenn sie es einfach so könnten», sagt Sozialvorsteherin Vroni Thalmann. Damit wolle man herausfinden, welche unerfüllten Bedürfnisse die Jugend habe.

Treffpunkt für junge Erwachsene ab 18 Jahren

Das aus der Umfrage entstandene Postulat umfasst fünf Kernthemen, die nun in das Grossprojekt «Innenentwicklung Flühli Dorf» einfliessen. «Ob es dann konkret zu einer Umsetzung kommen wird, werden wir sehen», stellt Thalmann klar, merkt aber an: «Es hat sehr gute Ideen und Ansätze bei den Auflistungen mit dabei.» Ende April bespricht der Gemeinderat das Postulat.

Die erste Botschaft der Jugendlichen ist: Es braucht einen Treffpunkt für junge Erwachsene ab 18 Jahren. Ein weiterer Kommentar, nebst dem, dass das gewisse Etwas fehle, dazu lautet:

«Ich finde es schade, dass hier ein Treffpunkt fehlt, um sich mit Freunden zu treffen. Dabei spreche ich von der älteren Generation, also von denen, die schon ein wenig das Interesse am Jugendtreff verloren haben.»

Zur Verbesserung der Situation schlagen die Jugendlichen drei konkrete Ideen vor: die Realisation einer Bartheke im Kurhaus oder einem anderen Restaurationsbetrieb, Beizenabende speziell für Junge im Alter von 18 bis 25 Jahren und die Schaffung eines Treffpunktes (Bar, Lounge) für Volljährige. Letzterer soll von denn jungen Erwachsenen selbst gestaltet werden.

Erweitertes Jugendangebot, Räume mit Mietmöglichkeiten und zentraleres Jugendbüro

Der zweite Punkt betrifft den Jugendtreff. Hier sollen das Angebot auch unter der Woche erweitert sowie ein zusätzlicher Jugendstandort für Alternativprogramme geprüft werden. Auf der Wunschliste stehen etwa eine «Indooranlage für Bowling» oder ein «Generationen-Picknickplatz».

Das nächste Anliegen kann bei der Erweiterung des Jugendtreffstandorts angegliedert werden; so sehnen die Jungen generell Räume mit Mietmöglichkeiten herbei. Ein Jugendlicher sagt: «Ich würde sehr gerne hie und da einen Raum mit Billardtisch, Bartheke und Spielmöglichkeiten für eine Party oder einen Geburtstag mieten», und fragt: «Wäre nicht das Landi-Gebäude leer und könnte umfunktioniert werden?»

Apropos anderer Standort: Umstritten ist auch jener des Jugendbüros. Die derzeitige Anlaufstelle für die Jugendlichen – sei es zur Planung eines Projektes oder zum Einholen eines Rates bei einem Problem – befindet sich nämlich im Pfarrhaus. Der grösste Kritikpunkt dabei ist, dass es noch von anderen Personen benutzt und häufig besucht ist. So wird im Postulat etwa eine junge Person folgendermassen zitiert:

«Ih gange ned gärn is Pfarrhuus ue. Ih fende, 's Jugendbüro mösst en andere Standort ha: zentraler und en separate Ihgang.»

Natur hält die Jungen in der Gemeinde

Zuletzt wünschen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass der Naturraum Damm-Allee aufgewertet wird – etwa mit mehr Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen einladen. Gerade die Natur sei nämlich einer der Hauptgründe, warum Flühli für Junge eine attraktive Wohngemeinde sei, sagen die zwei Mitunterzeichnerinnen des Postulats Karin Tanner und Kimberly Maag.

Karin Tanner (links) und Kimberly Maag. PD

Die beiden 19-Jährigen freuen sich, mittels Postulat ihre Anliegen äussern zu können. Sie finden:

«Wir sehen und merken, dass es dem Gemeinderat wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen.»

Die Erwartung an den Gemeinderat sei nicht, dass alle Anliegen sofort bearbeitet würden. «Nur schon kleine Punkte sind ein grosser Schritt in eine gelungene Zukunft», so Tanner und Maag. Höchste Priorität hätten der Treffpunkt für über 18-Jährige sowie das Angebot an Mietmöglichkeiten für einen Anlass. Während sie bei Letzterem die Gemeinde in der Verantwortung sehen, hoffen sie beim Treffpunkt für junge Erwachsene auf eine «einfache Realisation, bei der auch die Jugendarbeit beigezogen werden könnte».