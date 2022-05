Hella Schnider war 14 Jahre Präsidentin des lokalen Bauernvereins

Flühli Hella Schnider blickt auf 14 Jahre als Präsidentin des Bäuerinnen- und Bauernverbands zurück Nach jahrelangem Engagement hat Hella Schnider das Präsidium des Bäuerinnen- und Bauernvereins Flühli-Sörenberg abgegeben. Die sozialen Aspekte wird sie vermissen, politisch ist sie auch neben dem Gemeindepräsidium weiter aktiv. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Hella Schnider, die langjährige Präsidentin des Bäuerinnen- und Bauernvereins Flühli-Sörenberg, ist abgetreten. Bild: Dominik Wunderli (Flühli, 13. Mai 2022)

«Es ist speziell, das Amt abzugeben. Aber es ist gut, ich wollte das ja», sagt Hella Schnider. Aus zeitlichen Gründen hat sie sich nach 14 Jahren entschieden, als Präsidentin des Bäuerinnen- und Bauernvereins Flühli-Sörenberg abzutreten. Diesen Monat wurde sie an der Generalversammlung verabschiedet. Etwas Wehmut ist dabei zu spüren: Gerade den engen Kontakt zu Berufskollegen werde sie vermissen. Jetzt, wo sie nicht mehr zwingend an jede Sitzung gehen muss, könne es gut sein, dass sie aus Zeitmangel auch mal absage.

Und: «Im Verlaufe meines Präsidiums haben sich viele Freundschaften ergeben, die ich sonst vielleicht nicht hätte», erklärt sie. Denn gerade der gesellige Aspekt sei im Bäuerinnen- und Bauernverein von grosser Bedeutung.

Nach der Wahl zur Gemeindepräsidentin von Flühli im Jahr 2020 war aber klar, dass sie das Engagement in einem anderen Bereich zurückfahren muss. Sie ist denn auch überzeugt, dass «etwas frischer Wind auch dem Verein guttut».

Die gebürtige Hamburgerin ist vor 30 Jahren für die Liebe ins Entlebuch gekommen. Hier betreibt sie mit ihrem Mann und neu auch mit ihrem Sohn einen Bauernhof unterhalb der Beichle. «Mit der Arbeit in der Landwirtschaft, wurde mir bewusst, dass man auch politisch aktiv sein muss, um Schwierigkeiten anzugehen.»

Bevölkerung ist kritischer gegenüber Landwirtschaft

Das sei ein wichtiger Grund gewesen, warum sie sich im Bäuerinnen- und Bauernverein engagieren wollte. In dieser Zeit erlebte sie grosse Veränderungen mit. Für sie ist das zentralste Element, dass «die Bevölkerung der Landwirtschaft gegenüber kritischer geworden ist». Dies sei bis zu einem gewissen Punkt auch richtig:

«Gerade bei der Klimafrage muss sich auch die Landwirtschaft an der Nase nehmen.»

Aber die Lösungen seien meist nicht so einfach, wie sich das Leute vorstellten, die keinen Kontakt zur Landwirtschaft hätten. «Hier merkt man, dass die Distanz zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung zugenommen hat.»

Der schönste Moment ihrer langen Präsidentschaft sei die Wahl selbst gewesen: «Ich war vorhin nirgends in einem Vereinsvorstand im Dorf, und deshalb war es sehr speziell, da gewählt worden zu sein.» Bei der Erinnerung bebt ihre Unterlippe – dieses Zeichen der Akzeptanz in Flühli scheint sie bis heute zu berühren.

«Ich hatte sehr Freude, war aber auch sehr nervös.» Sie fragte sich, ob sie das überhaupt könne, da sie von Haus aus keine Ahnung von Landwirtschaft hatte – erst mit dem Umzug ins Entlebuch kam sie mit der damit in Kontakt. Dann habe sie sich gesagt: «Wenn die Leute das Gefühl haben, du kannst das, dann geht das auch.» Und genau so sei es gekommen. Zweifel von Seiten der Einheimischen seien ihr nie zu Ohr gekommen.

Bauern verhalfen ihr zum Gemeindepräsidium

Offensichtlich hat sie die lokalen Bäuerinnen und Bauern nicht enttäuscht. Die Wahl zur Gemeindepräsidentin von Flühli sieht sie als Bestätigung dessen:

«Ein grosser Teil meiner Unterstützung für die Wahl kam sicher aus der Landwirtschaft. Sie tragen mein Präsidium.»

Das bedeute aber nicht, dass sie nun eine Gemeindepräsidentin einzig für die Bäuerinnen und Bauern und sei, obwohl sie deren Anliegen natürlich sehr gut verstehe. Ihr Anspruch sei, sich nicht nur für die Landwirtschaft einzusetzen, sondern für die ganze Gemeinde und die ganze Region.

Das zeigt sich auch an ihren Engagements: Sie ist im Vorstand des kantonalen Bäuerinnen- und Bauernverbands, bei der Unesco Biosphäre Entlebuch und als Präsidentin des Solidaritätsfonds Luzerner Bergbevölkerung aktiv. Das erklärt, warum sie nicht das Gefühl hat, viel mehr Zeit zu haben, seit sie das Präsidium des Bäuerinnen- und Bauernvereins Flühli-Sörenberg abgegeben hat. Trotzdem würde sie ihr Engagement nicht missen wollen: «Das Schönste an diesen Arbeiten ist der Kontakt zu Berufskollegen, aber auch die Vernetzung in der Region und über die Region hinaus.»

