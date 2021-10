Luzern Ärger nach Flugshow: Ist die Schweizer Luftwaffe zu tief über Luzern geflogen? Die Flugshow des Verkehrshauses vom Wochenende sorgt für Kritik: Die Luftwaffe soll Mindestflughöhen verletzt haben. Armee, Stadt Luzern und Verkehrshaus widersprechen sich. Robert Knobel Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Dieser Anlass vom letzten Wochenende ist wohl niemandem entgangen: Im Rahmen der «Air and Space Days 2021» des Verkehrshauses zeigte das PC-7-Team der Schweizer Luftwaffe hoch über der Region Luzern seine Kunststücke. Diese waren spektakulär: Senkrechte Sturzflüge über dem See, Loopings oder Kondensstreifen in Herzform waren in der Agglomeration Luzern von überall her zu bestaunen.

Es droht gar eine Strafanzeige

Die Flugshow begeisterte Tausende von Aviatik-Fans. Doch nun sorgt sie für Kritik. «Wir sehen uns mit Feststellungen konfrontiert, dass die Fluggeräte die Mindesthöhe von 300 Metern über Boden zeitweise nicht eingehalten haben», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen bei der Stadt Luzern. Darauf würden Rückmeldungen aus der Bevölkerung hindeuten. Ein Jurist, der sich bei unserer Zeitung meldete, prüft gar eine Strafanzeige.

Seit Jahren ein Höhepunkt für Flugfans: Die Kunstflüge im Rahmen der Air & Space Days (hier 2019). Waren die Flugzeuge im 2021 zu tief unterwegs?

Bild: Dominik Wunderli

Die Armee pocht auf die Mindesthöhe von 150 Meter

Die Schweizer Armee hingegen sieht «keine Hinweise, dass zu tief geflogen wurde», wie Armeesprecherin Delphine Schwab-Allemand schreibt. Brisant dabei: Gemäss Schwab-Allemand gilt die 300-Meter-Regel nur für die Zivilluftfahrt. Die Luftwaffe hingegen müsse über dem See lediglich einen Abstand von 100 Metern einhalten und über der Stadt gelte eine Mindesthöhe von 150 Metern. Auf diese Bestimmungen beruft sich auch das Verkehrshaus als Organisatorin der Flugshow.

Bei der Stadt hingegen hört man von diesen Regeln zum ersten Mal. «In den Konzepten zur Flugshow war immer von 300 Metern Mindesthöhe die Rede», betont Mario Lütolf. Für ihn ist klar, dass die Flugshow ein ziviler Anlass war, bei dem auch die zivilen Regeln gelten. Will heissen: «Im Rahmen der zivilen Verkehrshaus-Thementage gilt die Mindesthöhe von 300 Meter über Boden.»

Verkehrshaus: Tiefflieger waren nicht illegal

Olivier Burger, Sprecher des Verkehrshauses, bestätigt, dass man gegenüber der Stadt eine Mindestflughöhe von 300 Metern kommuniziert hat – und zwar im Rahmen des Gesuchs für die Nutzung der Lidowiese als Veranstaltungsort. Zudem war vorgesehen, bewohntes Gebiet nur im Steigflug zu überqueren. Sollten einzelne Flugzeuge die Höhe von 300 Metern unterschritten haben, so wäre dies aber nicht illegal, betont Burger: «Entscheidend ist, dass sie die für die Luftwaffe geltenden Mindesthöhen für Flugvorführungen einhalten.»

Doch kann im Nachhinein überhaupt ermittelt werden, wie tief die Flugzeuge tatsächlich geflogen sind? Delphine Schwab sagt dazu: «Die Propellerflugzeuge PC-7 haben keine Aufzeichnungsgeräte. Der forensische Dienst der Polizei kann anhand von Videos eine Flughöhe nachträglich ermitteln.»

Air Show des PC-7-Teams über dem Luzerner Seebecken im Jahr 2021. Leserbild: Heinz Schürmann

Die Stadt wird nun mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt in Kontakt treten, um die Frage der Flughöhen zu klären. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund von künftigen Flugshows. Die «Air and Space Days» sollen nämlich im Oktober 2022 erneut stattfinden – zum elften Mal in Folge.

Stadtrat war gegen Schützenfest-Flugshow

Die Flugshows im Rahmen der Thementage Luft- und Raumfahrt im Verkehrshaus sind übrigens die einzigen, die vom Luzerner Stadtrat explizit gutgeheissen werden. Dies aufgrund der grossen nationalen Bedeutung des Verkehrshauses. Andere Flugshows will der Stadtrat vom Stadtgebiet möglichst fernhalten. Auch wenn er Flugshows nicht verbieten kann, so hat die Haltung des Stadtrats durchaus Gewicht. So gab es Ideen für eine Flugshow im Rahmen des Eidgenössischen Schützenfests. Nach einer ablehnenden Stellungnahme des Stadtrats wurde die Idee letztlich fallengelassen.