Flugticketabgabe Nach dem Scheitern der Kantonsinitiative: Das sagen die Luzerner Regierung und Nationalratsmitglieder Der Kanton Luzern forderte in einer Standesinitiative die Besteuerung von Flugtickets – vergeblich. Während es die Regierung gelassen nimmt, zeigen sich manche Nationalratsmitglieder enttäuscht. Livia Fischer Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Fliegen soll teurer werden – das forderten neun Kantone, unter anderem Luzern. Symbolbild: Keystone

Überraschend kam der Entscheid nicht: Der Nationalrat folgte dem Ständerat und hat am Donnerstag die Luzerner Kantonsinitiative zur CO 2 -Abgabe auf Flugtickets – zusammen mit acht weiteren Standesinitiativen in diese Richtung – abgelehnt. Dagegen waren die SVP, die FDP sowie die Mehrheit der Mitte. Regierungsrat und Umweltdirektor Fabian Peter (FDP) scheint es gelassen zu sehen. Er sagt dazu:

«Der Kanton Luzern verfolgt weiter die Klimapolitik des Bundes und ist gespannt auf die neue Gesetzesvorlage, die der Bundesrat bis Ende Jahr in die Vernehmlassung schicken möchte.»

Diese ist denn auch der Grund, warum Peter Schilliger (FDP, Udligenswil) gegen die Standesinitiative gestimmt hat. Er bezeichnet die vorgängige Diskussion über einzelne Massnahmen des im Herbst 2020 gescheiterten CO 2 -Gesetzes als «schlichtweg falsch» und «nur der Galerie gewidmet». Lieber solle man auf die neue Bundesgesetz-Vorlage warten. «Dort können danach alle möglichen Ansätze und Anträge diskutiert und einer Mehrheitsdiskussion unterstellt werden.»

Überzeugt, dass Ticketabgabe beim Volk eine Mehrheit gefunden hätte

Angestossen hat die Standesinitiative Mitte-Nationalrätin Priska Wismer (siehe Box). «Ich bedaure den Entscheid des Nationalrats sehr und bin natürlich enttäuscht», sagt sie nun. Dass der Ständerat die Standesinitative abgelehnt hatte, sei noch nachvollziehbar gewesen. «Das war vor der Abstimmung; damals ist man noch davon ausgegangen, dass das CO 2 -Gesetz eine Mehrheit findet.» Nun aber befinde man sich in einer anderen Ausgangslage.

«Dass die neun Kantonsinitiativen abgelehnt wurden, setzt ein ganz falsches Signal. Die Zielsetzung und die Herausforderungen bis dahin haben sich nicht verändert, früher oder später werden wir den Flugverkehr auf irgendeine Art besteuern müssen.»

Von der Motion bis zur abgelehnten Standesinitiative Im Juni 2019 verlangte Priska Wismer (Die Mitte), damals noch Kantonsrätin, via Motion die Einreichung einer Kantonsinitiative zur Einführung einer CO2-Abgabe auf Flugtickets. Der Regierungsrat empfahl die Ablehnung, das Parlament erklärte den Vorstoss aber als teilweise erheblich. Im September wurde die Standesinitiative eingereicht. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen wollte der Kanton Luzern einerseits im Rahmen der bestehenden Rückvergütung der CO 2 -Abgaben wieder direkt der Bevölkerung zurückgegeben und andererseits für Massnahmen zur Reduktion des CO 2 -Ausstosses verwendet werden. Im März diesen Jahres fand die Standesinitiative im Ständerat keine mehrheitliche Zustimmung, am Donnerstag wurde sie auch von der Bundesfraktion abgewiesen.

Zum Hauptargument der Gegner, dass die Flugticketabgabe Teil des abgelehnten CO 2 -Gesetzes war und der demokratische Entscheid zu respektieren sei, sagt sie: «Klar ist es schwierig, im Nachhinein zu sagen, an welchen Massnahmen es gescheitert ist. Ich bin aber überzeugt, dass die Ticketbesteuerung allein in der Bevölkerung eine Mehrheit gefunden hätte.» So berichtet die Rickenbacherin von etlichen Gesprächen mit Leuten – gerade auch mit jenen auf dem Land –, «die sich darüber aufregen, dass man innerhalb Europas für so wenig Geld herumfliegen kann und eine Zugfahrt in der Schweiz teils teurer ist».

GLP zeigt sich wenig entscheidungsfreudig

Beim Blick aufs Abstimmungsprotokoll fällt auf: Die grosse Mehrheit aller Grünliberalen Nationalrätinnen und Nationalräte hat sich der Stimme enthalten. Luzerner Vertreter Roland Fischer erklärt dies damit, dass auch seine Kolleginnen und Kollegen zuerst den Bericht des Bundesrats abwarten wollen. Fischer hingegen will nicht zuwarten. Er war einer der wenigen seiner Fraktion, die der Kantonsinitiative zugestimmt haben. «Dass ich so entscheiden werde, war für mich von Anfang an klar.» Nicht nur, weil die Initiative aus seinem Heimatkanton komme, sondern weil er davon überzeugt sei, dass «wir jetzt rasch handeln müssen».

Der Udligenswiler sagt: «Die Folgen der Klimaerwärmung sind dramatisch. Es besteht dringender Handlungsbedarf, die CO 2 -Emissionen zu reduzieren.» Und der Flugverkehr gehöre nun mal zu den grössten Verursachern. Darum findet er es gerechtfertigt, wenn kurz nach dem Scheitern des CO 2 -Gesetzes einzelne Massnahmen wieder auf den Tisch gebracht werden. Dass es die Mehrheit des Nationalrats anders sieht, enttäuscht ihn. «Es zeigt sich wieder einmal mehr, dass die Schweiz in Sachen Klimaschutz viel zu zögerlich und zu langsam unterwegs ist.»