Stürmischer Wind in Brunnen – Lawinengefahr in den Bergen

In der Nacht auf Sonntag gab es in der Schweiz Sturmböen, in den Bergen führte der Föhn sogar zu Winden in Orkanstärke. Zudem liess er die Temperaturen an manchen Orten markant in die Höhe schnellen. In der Zentralschweiz wie auch in den Berner Alpen und den Bündner Bergen herrscht grosse Lawinengefahr der Stufe 4.

Silja Hänggi 28.12.2020, 09.00 Uhr