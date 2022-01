Musikmäuse bei den Bienen: Ein Hörbuch für Kinder aus Luzern

Buch und Blasmusikkonzert Mit Mäusen die Liebe zur Musik wecken: Luzerner Dirigentin gewinnt Preis für modernes Musikmärchen Mit ihrem Buch und Kinderkonzert «Die Musikmäuse bei den Bienen» möchte Dirigentin Isabelle Gschwend Kinder und Jugendliche für die Musik begeistern. Den Schweizer Jugendmusikverband hat sie bereits überzeugt. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 11.01.2022, 19.30 Uhr

Isabelle Gschwend spaziert mit ihrer kleinen Tochter durch den Wald und hört dabei Musik. Es ist Frühling 2020, die Schweiz ist im ersten Lockdown, sie hat Mutterschaftsurlaub. «Ich stelle mir Bilder und Szenen vor, wenn ich Musik höre. Damals sah ich kleine Mäuse durch den Wald tanzen und Schlittschuhlaufen», erzählt die 39-Jährige.

Die an den Musikhochschulen in Luzern und Bern ausgebildete Dirigentin und Sekundarlehrerin hat schon mehrfach Konzerte mit theatralischer Umrahmung durchgeführt. Nun wollte sie aber einen Schritt weiter gehen und mit dem von ihr dirigierten Jugendblasorchester Oberer Sempachersee ein selbst entwickeltes, modernes Musikmärchen aufführen.

Sängerin und Moderatorin Patricia Flury (links) zusammen mit Dirigentin Isabelle Gschwend im Proberaum. Bild: Boris Bürgisser (Sempach, 29. Dezember 2021)

Spielerischen Zugang zur Musik ermöglichen

In ihrer Geschichte «Die Musikmäuse helfen den Bienen» geht es um Mäuse, die mitten in den Vorbereitungen für ihr Winterkonzert stecken. Da erreicht sie ein Brief der Bienenkönigin mit der Bitte, ihrem Bienenvolk zu helfen. Die Mäuse machen sich sofort auf den Weg und erleben unterwegs viele Abenteuer.

Gschwend hat das Musikmärchen mit dem Jugendblasorchester Oberer Sempachersee und der Erzählerin Patricia Flury bereits im Dezember uraufgeführt. Die 33-jährige Sängerin und Moderatorin unterrichtet Gesang an der Musikschule Michelsamt und in der Weiterbildung an der Hochschule Luzern – Musik. Für die Uraufführung wurde die Festhalle in Sempach winterlich dekoriert. Die von der Zuger Illustratorin Brigitt Andermatt gezeichneten Bilder wurden hinter das Orchester projiziert.

Die Aufführung mit dem Jugendblasorchester Oberer Sempachersee im Dezember. Video: Isabelle Gschwend

«Es war wunderschön zu sehen, wie die Kinder mitgetanzt und sich voll und ganz in die Musik, die Bilder und die Bewegung vertieft haben», so Flury. Das sei genau die Erfahrung, die sie als Pädagogin ihren Schülerinnen und Schülern wünscht:

«Unser Ziel ist es, mit der Geschichte Emotionen zu wecken und einen spielerischen Zugang zur Musik zu ermöglichen.»

Die Gesangslehrerin erklärt weiter: «Es ist erwiesen, dass frühe ganzheitliche Musikförderung das Hören schult und die Kreativität fördert. Ein feines Gehör kann später auch beim Erlernen von Sprachen helfen.»

Idee für ein Hörbuch

Das Erlebnis sollte nach der Aufführung jedoch noch nicht vorbei sein. «Deshalb hatte ich die Idee für ein Buch und Hörbuch mit Musik. Die Kinder können das Märchen auch zu Hause anschauen, hören und geniessen.» Das Strax Bravura Saxophonquartett spielte die Musik dazu ein. Erzählerin ist auch im Hörbuch Patricia Flury. Das Märchen der Musikmäuse eigne sich für die musikalische Früherziehung und für den Kindergarten.

Zudem können andere Blasorchester das Märchen aufführen, wenn sie möchten, sagt Gschwend. «Dafür kann man bei mir den Notensatz und den Leitfaden zur Aufführung bestellen.»

Förderpreis gewonnen

Das Projekt wurde vor kurzem vom Schweizer Jugendmusikverband ausgezeichnet. Der Verband vergab 2021 zum zweiten Mal einen mit 2500 Franken dotierten Förderpreis. Die Musikmäuse-Geschichte habe die Jury sofort überzeugt. «Das Projekt wurde in einer schwierigen Zeit ins Leben gerufen und umgesetzt. Die Kriterien der Jugendförderung und Begeisterung vieler Jugendliche mit der Musik in Berührung zu kommen, wurde mit der Geschichte basierend auf dem neuen Kinderbuch perfekt in Szene gesetzt», schreibt der Verband auf Anfrage. Gschwend erzählt:

«Es ist eine riesengrosse Wertschätzung für uns alle. Auch unsere Jugendlichen im Orchester waren stolz auf den Preis, obwohl sie zunächst nicht so Feuer und Flamme für das Projekt waren.»

Flury fügt an: «Unsere ‹coolen› Jugendlichen haben sich mit der Zeit aber immer mehr der Geschichte angenähert und spätestens als sie den dekorierten Festsaal und die Begeisterung der kleinen Kinder für das Konzert gesehen haben, waren sie voll dabei.»

Junge Musikerinnen und Musiker motivieren

Es sei auch für die Musikförderung von Bedeutung, dass sie das Projekt trotz Corona durchziehen konnten, sind sich Gschwend und Flury einig. «Damit die Jugendlichen musikalisch motiviert bleiben, ist es zudem wichtig, dass sie bereits auch zukünftige Projekte im Blickfeld haben», sagt Isabelle Gschwend. Deshalb sei für dieses Jahr bereits eine Fortsetzung der Geschichte mit dem Jugendblasmusikorchester geplant.

Gschwend sagt: «Für mich ist es das Grösste, dass ich als Dirigentin meine Leidenschaft ausleben darf.» Und auch Flury möchte weiterhin musikalische Generationenprojekte lancieren:

«Mit solchen Projekten möchten wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene ansprechen und für die Musik begeistern. Musik und Geschichten tun uns Menschen gut.»

Das Buch und Hörbuch kann unter www.diemusikmäuse.ch für 29 Franken vorbestellt werden. Es wird voraussichtlich Anfang Februar erscheinen und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

