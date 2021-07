Förderprogramm Schon wieder: Kanton Luzern geht für Gebäudesanierungen das Geld aus Der Kanton Luzern unterstützt Haussanierungen, die zu einer besseren Klimabilanz führen, mit einem Zustupf. Nun zeichnet sich zum zweiten Mal ab, dass die Mittel im betreffenden Fonds nicht ausreichen – obwohl der Fonds aufgestockt wurde. Alexander von Däniken 08.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Einfamilienhaus mit einer Solaranlage auf dem Dach zur Eigenproduktion von Solarstrom. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Wer noch dieses Jahr eine besser dämmende Fassade oder eine klimafreundliche Heizung einbauen will, muss sich im Kanton Luzern sputen. Denn die Mittel im Förderprogramm Energie werden knapp. Daraus erhalten Bauherren einen Zustupf für verschiedene Massnahmen an ihren Gebäuden. Bereits 7,25 Millionen Franken sind per Ende Juni in Gebäudesanierungsprojekte geflossen. Damit sind 64,7 Prozent aus dem Fördertopf gesprochen, wie die kantonale Dienststelle Umwelt und Energie mitteilt. Marco Lustenberger, Projektleiter des Förderprogramms, sagt auf Anfrage:

«Wir gehen im Moment davon aus, dass die Mittel im Spätherbst aufgebraucht sind.»

Letztes Jahr war der Fördertopf schon im September leer. Der Kanton erhöhte darum auf dieses Jahr die eigenen Mittel um 0,8 auf 2 Millionen Franken. Mit Beiträgen des Bundes wuchs der Gesamtbetrag von 8,5 auf 11,2 Millionen Franken. «Wir versuchen jeweils das Programm so zu konzipieren, dass die Mittel ausreichen werden. Doch viele Faktoren basieren auf Annahmen», sagt Lustenberger dazu. Es könne sein, dass mehr Luzernerinnen und Luzerner ihr Haus umbauen als erwartet. Wer dieses Jahr leer ausgeht, müsste nächstes Jahr ein erneutes Gesuch stellen, darf aber nicht vorher mit den Arbeiten beginnen.

Neue Heizsysteme am beliebtesten

Von den 7,25 Millionen Franken an zugesicherten Beiträgen sind rund 3,7 Millionen Franken für neue Heizsysteme bestimmt, davon die Mehrheit in Wärmepumpen. Weitere über 3 Millionen Franken flossen in die energetische Sanierung von Gebäudehüllen. Das Förderprogramm Energie unterstützt zudem thermische Solaranlagen, Gesamtsanierungen mit Minergie-Zertifikat, den Gebäudeenergieausweis mit Beratungsbericht «GEAK Plus» und Beratungen.

5000 Franken für neue Holzheizung Das Förderprogramm Energie des Kantons Luzern unterstützt verschiedene Massnahmen im Gebäudebereich. Wer zum Beispiel von einer Heizung mit fossilem Brennstoff auf eine automatische Holzfeuerung mit bis zu 70 Kilowatt Leistung umstellt, erhält einen Basisbeitrag von 5000 Franken. Dazu kommt ein Leistungsbeitrag von 200 Franken pro Kilowatt thermischer Leistung. Wer das Dach oder die Fassade besser dämmen will, kann mit einer Hilfe von 40 Franken pro Quadratmeter rechnen, mindestens jedoch 3000 Franken. Der Einbau einer Luft/Wasser-Wärmepumpe wird mit einem Basis-Beitrag von 2500 Franken unterstützt. Dazu kommt ein Leistungsbeitrag von 100 Franken pro Kilowatt thermischer Leistung. Wer eine thermische Solaranlage installieren will, erhält 2000 Franken als Basisbeitrag und jeweils 500 Franken pro Kilowatt Nennleistung. (avd)

Pro Kopf hat der Kanton Luzern letztes Jahr 1.99 Franken an Fördermitteln ausgegeben. Das ist schweizweit der dritttiefste Wert (Ausgabe vom

13. April). Für die Planjahre 2022 bis 2024 ist eine Erhöhung der kantonalen Mittel auf 3,65 Millionen Franken vorgesehen. Dennoch dürfte sich Luzern vergleichsweise nicht gross verbessern, weil auch andere Kantone mehr Gelder bereitstellen. Im Kanton Aargau zum Beispiel stehen während vier Jahren 75 Millionen Franken zur Verfügung; also fast 19 Millionen pro Jahr.

Dieses Jahr ist ein Mitwirkungsprozess mit einer Begleitgruppe gestartet worden. «Das Ziel ist, das Programm zu überprüfen und allenfalls Verbesserungen vorzunehmen», so Marco Lustenberger. Teil der Begleitgruppe sind unter anderen Vertreterinnen und Vertreter des Hauseigentümerverbands (HEV) Kanton Luzern, der Gemeinden, Holzenergie Luzern, Neue Energie Luzern, WWF, des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern und der Hochschule Luzern. Der Mitwirkungsprozess wird diesen Herbst abgeschlossen und ausgewertet.

Wie Armin Hartmann weiss, verlief die Mitwirkung gut. Hartmann präsidiert den HEV Kanton Luzern. Zentrale Anliegen des Verbands, die komplexe Vergabe zu vereinfachen, seien auf offene Ohren gestossen. Vor allem für Eigentümer von 1- und 2-Familienhäusern seien Verbesserungen zu erwarten. Was das erneute Loch im Fördertopf betrifft, sagt Armin Hartmann:

«Einerseits ist es schön, dass die Nachfrage von Hauseigentümern so gross ist, dass selbst eine Erhöhung der Mittel auf dieses Jahr nicht gereicht hat. Andererseits ist es sehr schade, dass diese Mittel trotzdem nicht reichen.»

Für Korrekturen in diesem Jahr sei es zu spät, sagt Hartmann, der auch für die SVP im Kantonsrat politisiert. «Aber die bereits geplante Erhöhung ab nächstem Jahr muss nochmals angeschaut werden.» Der reguläre Budgetprozess sei hier das beste Mittel.

«Knausriges Vorgehen» und «Ursachen statt Schäden bekämpfen»

András Özvegyi ist von der drohenden Flaute im Förderfonds überhaupt nicht überrascht. Der Stadtluzerner GLP-Kantonsrat hat früh auf das Problem hingewiesen und an der vergangenen Mai-Session verlangt, die Mittel für dieses Jahr noch zu erhöhen. Das Problem: Der Bund hat für seine Beiträge die Anmeldungen der Kantone bereits Mitte Mai haben müssen. «Leider hat der Kantonsrat für 2021 wieder zu wenig Mittel budgetiert», so Özvegyi:

«Dieses knausrige Vorgehen zeigt, dass die Verantwortlichen den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt haben.»

Kritik hagelt es auch von der SP. «Die bürgerliche Kantonsratsmehrheit verhinderte bisher die Erhöhung auf ein bedarfsgerechtes Niveau», teilt die Partei mit. Mit Hinblick auf die kürzlich entstandenen Unwetterschäden bestünde ein hoher Sanierungsbedarf. «Bei der Instandsetzung sollten wir nicht nur die Schäden der Klimakrise, sondern aktiv deren Ursachen bekämpfen», fordert Kantonsrätin Sara Muff. Die Gelegenheit der Dachsanierungen sollte genutzt werden, um die Dächer zusätzlich zu dämmen. Damit sinke der Heizenergiebedarf im Winter und der Wohnkomfort in den heissen Sommermonaten steige. Der Kanton soll laut der SP deshalb aktiv auf die Betroffenen zugehen und unbürokratische Unterstützung bieten, sei es durch Beratungen oder finanzielle Unterstützung aus dem aufzustockenden Energieförderprogramm.