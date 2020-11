Reportage Auf Besuch in einem Kurs zur Förderung von Grundkompetenzen: Zwei Betroffene erzählen, wie sehr sie ihre Lese- und Schreibschwäche im Alltag einschränkt Mehrere tausend Erwachsene im Kanton Luzern haben Mühe mit Grundkompetenzen, welche man sich normalerweise schon im Kindesalter aneignet. Lesen und Schreiben zum Beispiel. Um dieses Defizit nachzuholen, besuchen einige von ihnen darauf zugeschnittene Kurse. Einer findet jeweils im Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe am Bahnhof Luzern statt – wir sassen mit in den Reihen. Livia Fischer 09.11.2020, 05.00 Uhr

Damit das Briefe- oder E-Mail-Schreiben nicht mehr zur Qual wird: Erwachsene mit einer Schreibschwäche können Kurse zur Förderung von Grundkompetenzen besuchen. Symbolbild: Keystone

Drei Frauen sitzen im Klassenzimmer im Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe beim Luzerner Bahnhof – sie sind zwischen 30 und 50 Jahre alt. Vor ihnen liegen Lese- und Schreibaufgaben eines Schwierigkeitsgrades der Primarklasse. Dass sie heute hier sind, erfordert Mut. Elisa Erni leitet den Kurs «Lesen und Schreiben für deutschsprachige Erwachsene Niveau 1» des Weiterbildungszentrums Luzern WBZ und sagt:

«Viele haben grosse Ängste und schämen sich für ihre Lese- und Schreibschwäche. Ihre Schulzeit war für sie eine Leidenszeit mit vielen Misserfolgen. Es braucht viel Überwindung und Durchhaltevermögen, sich für einen Kurs anzumelden und diesen dann durchzustehen. Das ist ihnen hoch anzurechnen.»

Wer einen Kurs wie diesen besucht, gehört zu den rund 45'000 Luzernerinnen und Luzerner, die mangelnde Grundkompetenzen aufweisen. Bis zu fünf Personen sitzen jeweils in Ernis Unterricht – sie alle haben einen Job, arbeiten etwa als Reinigungskraft, in einer Gärtnerei oder im Informatikbereich.

Einen liebevollen Umgang und viel Lob

Ernis Kurs ist immer gleich aufgebaut. «Kontinuität ist für die Teilnehmenden sehr wichtig und gibt ihnen Sicherheit», sagt die 49-jährige Luzernerin. Zuerst erklärt sie ihren Schülerinnen, was die neuesten Coronamassnahmen bedeuten. Denn wer eine Leseschwäche hat, habe oft auch Mühe, einen Satz wirklich zu verstehen. Anschliessend werden die Hausaufgaben besprochen. «Ich muntere meine Klasse auf, sich daheim dem Schreiben und dem Lesen zu widmen, und gebe ihnen immer Übungen mit», so Erni. Wichtig dabei ist, dass jeder und jede individuell arbeiten kann. Sie sollen nur machen, was ihnen Freude bereitet - Sachen, mit denen sie Schwierigkeiten haben, lassen sie liegen. Das ist auch gut so, denn: «Stress ist absolut kontraproduktiv.»

Der nächste Programmpunkt ist ein kleines Diktat. Langsam und mit mehreren Wiederholungen liest Erni Satz für Satz vor. Die Kontrolle zeigt: Ganz fehlerlos ist kein Text. Trotzdem lobt die schulische Heilpädagogin jede Einzelne für ihre Fortschritte und ermutigt sie, weiterzulernen. Ihr Umgang mit den Teilnehmerinnen ist sehr liebevoll.

Spielerisch den Wortschatz erweitern sowie die Rechtschreibung und Aussprache lernen

Was folgt, sind Spiele, bei denen es darum geht, Synonyme von «sagen» zu finden und anschliessend ähnlich klingende Wörter wie «Höhle» und «Hölle» richtig auszusprechen und den Unterschied zu erkennen. «Eine Höhle ist ein rundes Loch, das andere verwendet man, wenn man sagt: ‹Die Hölle ist los›», erklärt eine Teilnehmerin.

Dass die Schülerinnen mit der Aussprache einiger Wörter Mühe haben, zeigt sich, als zum Abschluss ein Märchen gelesen wird: So wird «Bremer Stadtmusikanten» kurzerhand zu «Bremser Staatmusikanten». Ausgelacht oder komisch angeschaut wird hier niemand – alle sitzen im gleichen Boot. «Die Teilnehmenden geben einander das Gefühl, dass es okay ist», sagt Erni. Und nur so fühlen sie sich wohl und können sich genug öffnen, um Fortschritte zu machen.

Anfeindungen anderer sind normal, Rechtfertigungen ihrerseits auch

Eine der drei Kursteilnehmerinnen ist bereit, mit uns über ihre Schreib- und Leseschwäche zu sprechen. Weil sie nicht mit ihrem richtigen Namen in der Zeitung erscheinen will, nennen wir sie in diesem Artikel Catarina. Die 34-Jährige ist in ihrem Kurs die Einzige mit ausländischer Herkunft, doch auch sie ist schon in der Schweiz geboren und wohnt heute in der Stadt Luzern. Catarina ist mehrsprachig aufgewachsen, hat von klein auf Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch und Schweizerdeutsch gesprochen. Ihre Deutschprobleme führt sie einerseits auf eine leichte Legasthenie, andererseits auf das Schulsystem zurück – «das hat bei mir total versagt».

Die Geschichte ist lang und etwas kompliziert. Kurz zusammengefasst: Wegen Deutsch – in allen anderen Fächern erzielte sie stets gute Noten – musste Catarina mehrere Klassen wiederholen, wechselte in die Kleinklasse und von da irgendwann wieder zurück in die Real. «Ich habe in meiner schulischen Laufbahn nie richtig deutsche Grammatik gelernt, weil ich immer hin- und her-‹gumpet› bin und einen Schritt hinterher war», erzählt sie. Schliesslich machte Catarina eine Ausbildung zur Krankenschwester. Obwohl sie sich ständig Dinge anhören musste wie: «Dein Deutsch ist katastrophal, du solltest deinen Beruf wechseln und Putzfrau werden», entwickelte sie sich im medizinischen Bereich weiter und übt nun ihren Traumberuf aus.

Anfeindungen anderer – meist fremder Personen – und das Rechtfertigen ihrerseits sind für Catarina mittlerweile normal geworden. Etwas hat sich aber in all den Jahren nicht verändert: «Ich schäme mich jedes Mal, wenn ich irgendwas schreiben muss. Vor allem schäme ich mich dafür, dass ich in meinem Alter überhaupt in dieser Situation bin.» Darum greift sie, wann immer es geht, zum Hörer oder übermittelt Nachrichten persönlich. Und wenn wirklich kein Weg an der schriftlichen Kommunikation vorbeigeht, zieht sie zunächst Google zu Hilfe und gibt den Text anschliessend einer anderen Person zum Korrigieren.

Nicht nur Schreiben fällt Catarina schwer, auch die korrekte Aussprache bestimmter Wörter bereitet ihr Mühe. Ebenso, ihre Gedanken geordnet auszudrücken. Ein Buch lesen kann sie aber, auch wenn sie einen Satz hin und wieder bis zu zehn Mal lesen muss, bis sie ihn «endlich versteht». Doch Catarina ist ehrgeizig, sie will Fortschritte machen und ist dankbar, dass sie einen Kurs besuchen kann, der sie in genau diesen Dingen fördert. Dazu sagt sie:

«Leute wie ich haben oft das Gefühl, sie könnten nichts oder seien nichts wert. Aber das stimmt nicht. Wir befinden uns nur gerade in einer anderen Situation, können das Problem aber anpacken und dazulernen.»

Ehrlichkeit kann helfen, mehr Verständnis zu schaffen

Anita Rutschmann besucht ebenfalls den Kurs «Lesen und Schreiben für deutschsprachige Erwachsene» am WBZ, allerdings im Niveau 2. Der Grund, warum sie hier ist: Rutschmann ist Legasthenikerin. So schreibt sie etwa «kommen» nur mit einem «m» oder «Zecke» ohne «c» und «fil» statt «viel». Vor Kursbeginn vor fünf Jahren tat sie sich ausserdem schwer, logische Sätze zu bilden. Öffentlich darüber zu reden, macht Rutschmann nichts aus. «Ich schäme mich nicht dafür, schliesslich ist es ja nicht meine Schuld, dass ich Legasthenie habe», erklärt sie in einem lockeren Ton.

Früher sah das ein bisschen anders aus. Als Schülerin warfen ihr Lehrpersonen vor, sie sei doch einfach nur faul und solle sich mal ein bisschen Mühe geben; manche Schulgspänli machten sie blöd an, als sie bei einem Klassenausflug ins Museum mehr Zeit brauchte, um die Ausstellungstexte zu lesen.

«Solche Situationen waren der Horror für mich. Da habe ich mich dann selbst so unter Druck gesetzt, dass erst recht nichts mehr ging.»

Heute sieht es die 31-Jährige gelassener. Seit sie sich traut, anderen von Anfang an zu sagen, dass sie eben zehn Minuten länger brauche, etwas zu lesen, hat sich kaum noch mit Anfeindungen zu kämpfen. Auch bei ihrer Arbeit hat sie gelernt, Grenzen zu setzen und für sich einzustehen. Beruflich besucht Rutschmann ältere Leute im Altersheim oder in Alterswohnungen und verbringt Zeit mit ihnen. «Viele wollen ja, dass man ihnen die Zeitung vorliest. Da habe ich von Beginn an gesagt, dass ich das wegen meiner Legasthenie nicht machen kann», sagt die Luzernerin. Die meisten zeigen Verständnis, Rutschmanns Ehrlichkeit hat sich bewährt.