Brot von gestern: Äss-Bar in Luzern wird immer beliebter

Food-Waste «Brot von gestern» wird immer beliebter Der Bund will die Lebensmittelverschwendung bekämpfen. In Luzern sorgt die «Äss-Bar» dafür, dass Esswaren eine zweite Chance erhalten. Das Angebot wird stetig ausgebaut. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren Aktualisiert 12.05.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz wird ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen. Ein Aktionsplan des Bundes hat dieser Lebensmittelverschwendung kürzlich den Kampf angesagt: Bis 2030 soll die Menge der weggeworfenen Lebensmittel deutlich sinken. In Luzern gibt es bereits mehrere Initiativen dazu – etwa der Kühlschrank Madame Frigo, in dem man Lebensmittel platzieren kann, wenn man einmal zu viel eingekauft hat. Ein deutliches Wachstum verzeichnet auch die Äss-Bar im «Genferhaus» an der St.Leodegarstrasse, welche seit vier Jahren Lebensmittel verkauft, die in Bäckereien liegengeblieben sind. Geleitet wird die Äss-Bar von Jessica Schmid und Noemi Müller.

Die Äss-Bar-Filialleiterinnen Jessica Schmid (links) und Noemi Müller. Bild: Jakob Ineichen

Bald vier Abholtouren

Gestartet wurde 2018 mit fünf Luzerner Bäckereien, mittlerweile liefern zehn Bäckereien und andere Betriebe aus der Stadt und Agglomeration ihre nicht verkaufte Ware an die Äss-Bar. Bisher gibt es täglich drei Abholtouren bei den Betrieben – eine vierte Tour ist bereits in Planung.

Feine Torten werden in der Äss-Bar verkauft statt weggeworfen. Bild: Jakob Ineichen

Die Menge der abgeholten Waren schwankt naturgemäss stark. Sie hängt von der Produktionsmenge und vom Verkaufserfolg der einzelnen Betriebe ab. Zudem gibt es Bäckereien, die ihre Ware vor Ladenschluss selber zum reduzierten Preis anbieten.

Im Sortiment führt die Äss-Bar nebst Brot, Gebäck, Patisserie, Schinkengipfeli und Sandwiches ganze Menus und auch Ergänzungsprodukte. Diese werden von den Firmen, mit denen die Äss-Bar eine Kooperation pflegt, bezogen. Dazu zählt auch «BMC». Das Unternehmen kauft Waren auf, die noch länger haltbar sind, jedoch nicht mehr im Grosshandel verkauft werden können. Produkte wie Frischkäse, Käse und Joghurt erhalten damit eine zweite Chance.

Ein Blick ins Sortiment der Äss-Bar. Bild: Jakob Ineichen

Ein weiteres Beispiel ist das Olivenöl der Firma DaNonna. Sie vertreibt italienische Spezialitäten von kleinen Produzenten. DaNonna verzichtet auf industrielle Produktion. Überbestand mit einer zu kurzen Ablaufzeit wird dann in die Äss-Bar geliefert. Wie etwa der Dreiliterkanister mit Bioolivenöl, der zurzeit im Regal steht.

Die Kundschaft der Äss-Bar ist breit zusammen gesetzt. Jessica Schmid sagt:

Das Motto der Äss-Bar: Essen retten statt verschwenden. Bild: Manuela Jans-Koch

«Einige Touristinnen und Touristen amüsieren sich über den Namen Äss-Bar und fragen nach.»

Dann erkläre man jeweils das Äss-Bar-Konzept. «Sie sind begeistert und machen sogar noch Fotos mit der Stelltafel, auf der das Logo zu sehen ist», so Schmid.

Im Verkaufsteam der Äss-Bar arbeiten fünf Mitarbeitende, plus zwei Fahrer und ein Springer. Und sollte jemand im Verkaufsteam ausfallen, springen gerne ehemalige Mitarbeitende ein, erzählt Noemi Müller.

Einen eigentlichen Verkaufsrenner gibt es nicht. Was aber sehr gut laufe, seien die veganen Produkte und die Vegi-Sandwiches. Es gebe sogar Kunden, die den Zopf von gestern dem ofenfrischen vorziehen. «Geschmäcker sind verschieden ‒ so können wir allen etwas bieten», sagt Jessica Schmid.

Was geschieht mit den Resten der Resten?

Das Projekt Äss-Bar wurde von vier Freunden 2013 in Zürich lanciert und gilt als Pionierprojekt punkto Verminderung der Lebensmittelverschwendung. Inzwischen gibt es das Angebot an acht Standorten in der Deutschschweiz und im Welschland. Während in der Romandie die Filialen im Franchise-System, das heisst mit selbstständigen Unternehmenden, geführt werden, sind die Filialleiterinnen und Filialleiter in der Deutschschweiz in einer GmbH angestellt.

Noemi Müller (links) und Jessica Schmid retten Lebensmittel. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 14. April 2022)

Und was geschieht mit den Resten der Äss-Bar? Was selbst sie nicht verkaufen kann, wird auf Anfrage an Organisationen, Vereine oder den Madame-Frigo-Kühlschrank abgegeben, nicht aber an einzelne Privatpersonen. Und erst ganz am Schluss, wenn alle Abnahmequellen ausgeschöpft sind, kommen allfällige Resten in die Biogastonne. Jessica Schmid sagt dazu: «Das sehen wir nicht als Abfall, sondern ist eine Weiterverarbeitung zu Energie.»

