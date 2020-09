Interview Sollen Vermieter die Vormiete offenlegen müssen? Das Streitgespräch zur Formularpflicht-Initiative im Kanton Luzern Der Hauseigentümerverband stellt sich gegen die Transparenzpflicht bei den Vormieten, die der Mieterverband per Initiative einführen will. Im Streitgespräch kreuzen die Präsidenten der beiden Organisationen die Klingen. Dominik Weingartner 11.09.2020, 05.00 Uhr

Am 27. September stimmt der Kanton Luzern über die Initiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!» des Mieterverbands ab. Im Streitgespräch kreuzen Armin Hartmann, Präsident des Hauseigentümerverbands, und Mark Schmid, Präsident des Mieterverbands, die Klingen.

Armin Hartmann, Sie sind gegen die Transparenzpflicht bei Vormieten. Was haben Sie zu verbergen?

Armin Hartmann: Wir sind nicht gegen Transparenz. Es gibt bereits heute die Möglichkeit, nach dem Vormietzins zu fragen. Wir wehren uns gegen die Formularpflicht als zentralistischen Zwang für alle. Diese bringt unnötige Fallstricke mit sich. Alle wären gezwungen, das Formular auszufüllen, auch auf dem Land und in jeder Bergregion. Die Leerwohnungsziffer ist so hoch, dass die Formularpflicht schlicht und einfach nicht nötig ist.

Armin Hartmann, Präsident des Hauseigentümerverbands.

Bild: Boris Bürgisser

Mark Schmid, wieso misstrauen Sie den Vermietern?

Mark Schmid: Obwohl die Löhne und Renten nicht wahnsinnig steigen und die Teuerung seit langer Zeit flach ist, steigen die Mieten weiter an. Wir fragen uns, wieso das so ist. Ein Grund ist, dass bei Mieterwechseln häufig versteckt und heimlich eine Mietzinssteigerung stattfindet, die nicht durch steigende Kosten für den Vermieter gerechtfertigt ist. Solche Erhöhungen sind missbräuchlich. Die Transparenz hilft den Mietern, dies zu erkennen.

Mark Schmid, Präsident des Mieterverbands Bild: Boris Bürgisser

Vermieter, die eine Erhöhung begründen können, haben also nichts zu befürchten?

Hartmann: Man kann nicht alleine anhand der Vormiete beurteilen, ob eine Erhöhung missbräuchlich ist oder nicht. Jeder Fall muss einzeln beurteilt werden.

In den Kantonen, welche die Formularpflicht kennen, steigen die Mieten weiter an. Was soll die Initiative denn bringen?

Schmid: In den Zentren herrscht nach wie vor ein wahnsinniger Druck auf die Wohnungsmieten. Wer eine Wohnung übernimmt, muss davon ausgehen, dass der Zins hochgeht. Mit der Formularpflicht sind aber deutlich mehr Leute in der Lage, eine missbräuchliche Erhöhung aufzudecken und den Anfangsmietzins dann anzufechten.

Darum geht es bei der Initiative Die Initiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!» des Mieterverbands verlangt, dass Vermieter bei einem Mieterwechsel dem neuen Mieter den bisherigen Mietzins offenlegen müssen. Diese Pflicht besteht aber nur, wenn die Leerwohnungsziffer über den ganzen Kanton Luzern hinweg 1,5 Prozent oder weniger beträgt. Stand Juni 2020 liegt sie bei 1,53 Prozent. Unterstützt wird die Initiative von SP und Grünen. Dagegen sind CVP, SVP und FDP. Die GLP hat Stimmfreigabe beschlossen.

In Zürich hat die Zahl der Anfechtungen stark zugenommen. Sollen Mieter ihren Vermieter künftig bei jeder Erhöhung vor die Schlichtungsbehörde ziehen?

Schmid: Nein, denn wenn alle Seiten sich von Anfang an fair verhalten, wollen wir nicht vor die Schlichtungsbehörde. Das wäre die Ultima Ratio.

Hartmann: Uns geht es überhaupt nicht darum, schwarze Schafe zu schützen. Wir stehen zum geltenden Mietrecht und die Vermieter sollen sich daran halten. Es stellt sich aber die Frage, wie viele schwarze Schafe es tatsächlich gibt und ob die Formularpflicht die richtige Antwort auf diese ist. In Zürich ist die Zahl der Anfechtungen im Verhältnis zu allen Mieterwechseln immer noch sehr gering. Für uns ist die Formularpflicht darum nicht verhältnismässig.

Schmid: Ja, es sind verhältnismässig wenig Fälle, aber sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Viele Mieter akzeptieren Erhöhungen, auch wenn sie nicht gerechtfertigt sind. Der Punkt ist aber: Es geht um wahnsinnig viel Geld. Eine Erhöhung um 200 Franken pro Monat sind über vier Jahre knapp 10'000 Franken. Das sind Riesenbeträge, die ungerechtfertigt die Seiten wechseln.

Hartmann: Das sind reine Zahlenspielereien. Das geltende Mietrecht sagt klar, ab wann die Miete missbräuchlich ist, ab 10 Prozent Erhöhung gilt eine Missbrauchsvermutung. Also braucht es das Formular nicht.

Schmid: Das suggeriert, dass bei jedem Mieterwechsel eine Erhöhung bis 10 Prozent akzeptabel ist. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn der Vermieter keine Kostensteigerung hat. Wieso soll die gleiche Leistung plötzlich mehr kosten?

Sind die Vermieter denn gewillt, die Vormiete offenzulegen?

Hartmann: Wir stehen zur Sozialpartnerschaft. Mieter und Vermieter sollen miteinander reden. Die Frage nach der Vormiete soll gestellt werden können. Das Argument, dass sich Mieter nicht getrauen, diese Frage zu stellen, weil sie dann die Wohnung nicht erhalten, zieht nicht. Der Anfangsmietzins kann auch noch angefochten werden, nachdem er unterzeichnet worden ist.

Schmid: Wenn Mieter nachfragen, bevor der Mietvertrag unterschrieben ist, haben sie ein Problem. Sie nehmen sich aus dem Rennen um die Wohnung. Wenn sie nach dem Unterzeichnen nachfragen und der Vermieter immer noch keine Auskunft geben will, muss der Mieter bereits vor die Schlichtungsbehörde treten und das verlangen. Aktuell steht der Mieter in einer Holschuld. Wir wollen, dass der Vermieter in der Bringschuld steht.

Der Hauseigentümerverband beklagt mehr Bürokratie durch die Formularpflicht. Aber es geht doch nur um eine zusätzliche Zahl, die angegeben werden muss.

Hartmann: Es sind nicht nur die Zahlen, sondern die Folgen, die daraus entstehen. Wir vertreten auch Vermieter, die ein, zwei Wohnungen haben. Die müssen vielleicht alle fünf Jahre ein Formular ausfüllen. Bei einer Unachtsamkeit haben diese Vermieter dann während zehn Jahren eine Rechtsunsicherheit.

Ist das ein realistisches Szenario?

Hartmann: Da es sehr wenig Verfahren gibt, gibt es wenig solche Fälle. Aber das Risiko ist vorhanden.

Schmid: Eine gewisse Komplexität ist bei einem Mietvertrag gegeben. Ich erwarte von Vermietern, dass sie eine gewisse Professionalität haben. Das ist ein Business, mit dem viel Geld verdient wird.

Hartmann: Das muss praktikabel und so einfach wie möglich bleiben. Die Formularpflicht schafft eine neue Hürde für Vermieter.

Die Leerwohnungsziffer ist zurzeit so tief, dass die Formularpflicht gar nicht zur Anwendung käme.

Schmid: Wir haben die Initiative auch lanciert, weil sie eine generalpräventive Wirkung hat. Die Leute sehen dann, wie stark die Mietzinse erhöht werden. Heute sagen sich viele: Ja, das ist einfach so, man muss damit leben.

Hartmann: Jetzt leben wir aber in einer komplett anderen Welt. Die Leerwohnungsziffer wird weiter ansteigen. Jetzt die Formularpflicht einzuführen, geht an der Zeit vorbei. Wenn die Wohnungsknappheit wieder zunehmen würde, hätte der Regierungsrat schon heute die Möglichkeit, die Formularpflicht einzuführen. Er kann handeln, wenn es nötig ist.

Schmid: Als wir tiefe Leerwohnungsbestände hatten, hat die Regierung genau das vorgeschlagen. Der Kantonsrat wollte das nicht, trotz grosser Wohnungsknappheit. Deshalb soll das Volk nun abstimmen.

Schmid (links) und Hartmann auf der Terrasse der Geschäftsstelle des Hauseigentümerverbands.

Bild: Boris Bürgisser

Die Regierung hat 2017 eine Formularpflicht für die Stadt Luzern abgelehnt, obwohl diese das selber gewünscht hat. Wären Sie für lokale Lösungen zu haben, Herr Hartmann?

Hartmann: Die Leerwohnungsziffer ist auch in der Stadt Luzern hoch. Es gibt aber grosse Unterschiede. In der Innenstadt ist sie tiefer, aber für so kleine Räume eine Formularpflicht einzuführen, erachte ich als nicht gerechtfertigt.

Schmid: Warten wir doch ab, was das Volk sagt. Ich bin überzeugt, dass man die unterschiedlichen Wohnungsmärkte im Abstimmungsergebnis erkennen wird. Jene, die den Druck spüren, werden eher Ja sagen zu unserer Initiative.

Gibt es ein Recht auf günstigen Wohnraum in den Zentren?

Schmid: Es wäre falsch, wenn die Zentren nur noch für Gutbetuchte bewohnbar wären. Wir wollen eine gute Durchmischung, das ist gut für das Stadtleben.

Hartmann: Wohnen ist und bleibt immer noch ein Markt. Es gibt kein Recht darauf, sich den Wohnort auszusuchen und gleich noch selber den Preis festzulegen. Aber ich bin einverstanden: Wir müssen zur Durchmischung Sorge tragen. Wir sind aber weit entfernt von einem Zustand, in dem nur noch Reiche im Stadtzentrum wohnen.

Armin Hartmann, die meisten Luzerner sind Mieter. Wieso sollten sie die Initiative ablehnen?

Hartmann: Für die Mieter ist es kein Vorteil, wenn das Verhältnis zum Vermieter belastet wird. Auch ist es für sie kein Gewinn, wenn das Formular offene Fragen hinterlässt. Gerade für die Leute auf der Landschaft ist die Frage ohnehin nicht relevant. Es geht auch kein Recht verloren, die Mieter können bereits heute die Vormiete nachfragen.

Mark Schmid, es gibt so viele leere Wohnungen wie schon lange nicht mehr. Wieso sollte die Bevölkerung trotzdem ein Ja einlegen?

Schmid: Es gibt immer noch sehr viele Fälle von ungerechtfertigten Mietzinserhöhungen bei Mieterwechseln, gerade in den Zentren. Es gibt auch Vermieter, welche die Formularpflicht wollen. Die fairen Vermieter haben kein Problem damit. Wir brauchen preisgünstige Wohnungen in den Zentren, sie sollen nicht durch heimliche Erhöhungen zunehmend verlustig gehen.