Formularpflichts-Initiative im Kanton Luzern: Diese Erfahrungen haben Zug und Zürich gemacht In Zürich landen viel mehr Fälle vor der Schlichtungsbehörde. In Zug hingegen ist kaum ein Effekt zu spüren. Dominik Weingartner 09.09.2020, 05.00 Uhr

Schild für freie Mietwohnungen in Ebikon.

Bild: Boris Bürgisser (2. September 2020)

Sollen Vermieter den Mietzins des Vormieters ihrem neuen Mieter offenlegen müssen? Ja, findet der Mieterverband Luzern und hat darum eine entsprechende Initiative lanciert, die am 27. September zur Abstimmung kommt. Bemühungen für eine national einheitliche Lösung sind zuletzt im September 2016 gescheitert. Der Bundesrat wollte die sogenannte Formularpflicht einführen, National- und Ständerat stellten sich aber dagegen.

Das Mietrecht räumt den Kantonen allerdings die Möglichkeit ein, die Formularpflicht selbstständig einzuführen. Davon machen aktuell sieben Kantone Gebrauch: Neben den Westschweizer Kantonen Waadt, Genf, Neuenburg und Freiburg sind dies in der Deutschschweiz die Kantone Basel-Stadt, Zürich und Zug. Der Kanton Nidwalden hat die Formularpflicht 2018 wieder abgeschafft.

Exzesse verhindern

Wie hat sich die Formularpflicht in diesen Kantonen auf das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter ausgewirkt? Die nähere Betrachtung der Kantone Zug und Zürich zeigt: sehr unterschiedlich. Im Kanton Zürich wurde die Formularpflicht mittels einer Initiative des Mieterverbands per November 2013 eingeführt. Aus Sicht des Zürcher Mieterverbands hat sie sich bewährt: «Hauseigentümer wissen nun, dass sie mit Anfechtungen rechnen müssen, wenn sie den Mietzins bei der Weitervermietung um mehr als zehn Prozent erhöhen», sagt Walter Angst, Leiter Kommunikation des Mieterverbandes. Angst:



«Schwarze Schafe unter den Vermietern können so an die Leine genommen werden.»

Trotz Formularpflicht sind die Mieten im Kanton Zürich allerdings seit 2013 weiter angestiegen. Das räumt auch Angst ein. «Der Druck auf die Mietzinse hat inzwischen auch die Agglomeration voll erfasst», sagt er. In Winterthur, dem Glatt- und Limmattal seien Phänomene zu beobachten, die früher vor allem in der Stadt Zürich und am Zürichsee bekannt gewesen seien. «Die Formularpflicht ist kein Allheilmittel. Aber sie hilft, Exzesse zu stoppen.»

Wichtig sei zudem, dass mit der Formularpflicht Aufschläge transparent gemacht werden müssten. «Wer weiss, dass die Miete bei der Vertragsübertragung um 300 Franken erhöht worden ist, weiss auch, dass er Ansprüche stellen kann,» sagt Angst. Dieses Signal sei wichtig, wenn man verhindern wolle, dass «Mieterinnen und Mieter gerupft werden wie Gänse».

Zahl der Schlichtungsfälle verzehnfacht

Die Formularpflicht hat in Zürich aber auch dazu geführt, dass die Zahl der Fälle vor der zuständigen Schlichtungsbehörde in die Höhe geschnellt ist – genau dies befürchtet auch der Luzerner Hauseigentümerverband und führt dies als Argument gegen die Initiative ins Feld.

Laut Angaben des Bezirksgerichts Zürich gab es in den Jahren 2011 und 2012 je nur rund 20 Anfechtungen des Anfangsmietzinses vor der Schlichtungsbehörde. Von Januar bis Oktober 2013 waren es rund 30 Anfechtungen, dann – direkt nach der Einführung der Formularpflicht – alleine im November und Dezember 2013 über 20. «In den Jahren 2014 bis 2016 sprang die Eingangszahl auf jeweils rund 170, stieg 2017 auf knapp 220 und gipfelte 2018 in rund 250 Eingängen», teilt das Bezirksgericht weiter mit. 2019 waren es noch rund 180 Fälle, 2020 waren es bis Ende August 155. Das Bezirksgericht betont aber auch: «Nur ein kleiner Bruchteil dieser Verfahren wird an das Mietgericht weitergezogen. Diese Zahl bewegt sich bis heute im einstelligen Bereich.»

Grundmisstrauen gegenüber Vermietern?

Während die Zahl der Fälle im Kanton Zürich stark zugenommen hat, sieht die Situation im Kanton Zug ganz anders aus. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass die Formularpflicht dort bereits im Jahr 1990 eingeführt worden ist. Laut Auskunft der Zuger Schlichtungsbehörde gab es im Jahr 2020 bisher sieben Anfechtungen des Anfangsmietzinses. 2019 gab es fünf Anfechtungen, 2019 deren neun. Im Kanton Luzern wurde der Anfangsmietzins im Jahr 2019 gemäss Zahlen des Bundesamtes für Wohnungswesen viermal angefochten.

Der Präsident des Hauseigentümerverbands Zugerland, Alain B. Fuchs, sagt denn auch: «Die Formularpflicht ist nicht sinnvoll.» Es sei lediglich ein Formular mehr, das ausgefüllt werden müsse. «Das kann vor allem für private Vermieter von Einzelobjekten eine Herausforderung sein», sagt Fuchs. Das Mietrecht sei auch ohne Formularpflicht bereits «sehr kompliziert». Er wünscht sich eine Abschaffung der Formularpflicht in seinem Kanton. Fuchs:

«Die paar Fälle, die allenfalls eine missbräuchliche Mietzinserhöhung beinhalten, rechtfertigen den Aufwand nicht.»

Die überwiegende Mehrheit der Vermieter, die sich korrekt verhalte, leide unter einigen wenigen Einzelfällen. Auch glaubt der Präsident der Zuger Hauseigentümer nicht, dass die Massnahme das Vertrauensverhältnis zwischen Mieter und Vermieter stärke. Im Gegenteil: «Zwang bringt kein Vertrauen. Die Formularpflicht ist ein Grundmisstrauen gegenüber den Vermietern.»

Es geht um ein paar hundert Franken pro Monat

Das sieht Urs Bertschi, Co-Präsident des Zuger Mieterverbands, anders. «Die Formularpflicht bringt ein Minimum an Transparenz.» Er räumt allerdings ein, dass die Zahl der Anfechtungen des Anfangsmietzinses sehr tief sei. «Die Schwelle für einen Mieter, einen Anfangsmietzins anzufechten, ist sehr hoch. Der Mieter zeigt so dem Vermieter von Anfang an die gelbe Karte. Viele Mieter sind aber nicht wild auf einen Konflikt mit ihrem Vermieter.»

Gerade im Kanton Zug, wo die Leerwohnungsziffer mit 0,42 Prozent (Stand Juni 2019) so tief ist wie in keinem anderen Kanton der Schweiz, seien die Leute froh, überhaupt etwas zu finden, sagt Bertschi. «Das verschiebt das Kräfteverhältnis zu Gunsten des Vermieters, der ziemlich frivol die Mieten heraufsetzen kann.» Darum könne man mit Hilfe von Experten durchaus etwas herausholen bei einer Anfechtung. «Die Formularpflicht ist per se kein ultrascharfes Schwert», sagt Bertschi. Das Formular und die 30-tägige Anfechtungsfrist ermöglichten es aber immerhin, den Anfangsmietzins von Fachleuten etwas genauer unter die Lupe nehmen zu lassen. «Mit einer Anfechtung lassen sich für die Mietenden nämlich nicht selten ein paar hundert Franken Zinsersparnis pro Monat herausholen.»