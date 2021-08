Forschung Dem See geht der Sauerstoff aus, die Reuss schwillt im Winter an: So wirkt der Klimawandel in Luzern Der Bund hat die Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer untersucht. Diese sind auch in Luzern beträchtlich, falls die Welt nicht Gegensteuer gibt. Robert Knobel 08.08.2021, 17.00 Uhr

Die Reuss in Luzern: Die Wassermenge schwankt je nach Jahreszeit stark. Bild: Philipp Schmidli

«Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer»: So heisst eine neue Forschungspublikation des Bundesamts für Umwelt, die vor kurzem erschienen ist. Der Einfluss der Klimaerwärmung auf die Seen und Flüsse ist äusserst komplex. Zunächst einmal führt sie ganz einfach dazu, dass sich das Wasser stärker erwärmt. So könnte sich der Vierwaldstättersee bis Ende des Jahrhunderts um 0,5 bis 1,5 Grad erwärmen – vorausgesetzt, die Welt setzt das Pariser Klimaabkommen um. Bei einer ungebremsten Klimaerwärmung hingegen würde die Durchschnittstemperatur im Vierwaldstättersee im Extremfall um 4,5 Grad ansteigen.

Letztere Zahlen gelten für das Oberflächenwasser bis 1 Meter Tiefe. Interessant sind aber auch die Prognosen für das Wasser am Seegrund. Dieses könnte sich je nach Modell um 0 bis 3,5 Grad erwärmen.

Dazu muss man wissen: Während der meisten Zeit des Jahres sind die Temperaturunterschiede zwischen dem Seegrund und der Wasseroberfläche nicht sehr gross. Zum Glück: Denn nur bei ähnlicher Wassertemperatur kann das Wasser ungehindert zirkulieren – so gelangen Nährstoffe vom Boden an die Oberfläche, und umgekehrt wird der Seegrund mit Sauerstoff versorgt.

Im Sommer steht der See still – das freut die giftigen Blaualgen

Im Sommer wird diese natürliche Zirkulation allerdings unterbrochen: Das Oberflächenwasser erwärmt sich, während das Wasser am Grund kalt bleibt. Ein Austausch der Wasserschichten ist nicht mehr möglich. Diese sogenannte «Sommerstagnation» wird künftig immer länger andauern. Gemäss Bundesamt für Umwelt könnte sie im Extremfall um bis zu 35 Tage verlängert werden.

Doch mit jedem Tag ohne Wasseraustausch verstärkt sich das ökologische Ungleichgewicht zwischen unten und oben: Am Grund wird der Sauerstoff knapp, dafür sammeln sich Nährstoffe an. Diese Nährstoffbombe gelangt am Ende des Sommers dann innert kurzer Zeit an die Oberfläche – zur Freude des Planktons, das sich stark vermehren kann. Zu den Profiteuren einer solchen Situation gehören auch die giftigen Blaualgen, welche im letzten Sommer am Neuenburgersee zum Tod von mehreren Hunden geführt haben, die im See gebadet hatten.

15 Grad in der Reuss? 1970 war dies noch eine Seltenheit

Dass das Wasser immer wärmer wird, zeigen nicht nur Prognosen, sondern auch Messungen – zum Beispiel in der Reuss. Noch in den Siebzigerjahren wurden an der Messstelle an der Geissmattbrücke in Luzern nur in wenigen Ausnahmefällen Temperaturen über 15 Grad gemessen. Heute wird die 15-Grad-Marke während etwa drei bis vier Monaten pro Jahr immer überschritten.

Apropos Reuss: Der Klimawandel beeinflusst auch die Wassermenge der Schweizer Flüsse. Gemäss Prognosen werden sich die jährlichen Niederschlagsmengen zwar kaum verändern, doch die saisonalen Schwankungen nehmen zu: Im Sommer wird es weniger regnen, im Winter und Frühling dafür mehr. Dieser Effekt wird noch verstärkt, weil der Niederschlag in den Bergen seltener in Form von Schnee fällt. Damit steigt die Wassermenge in den Flüssen weiter an. In einem normalen Winter liegt der Abfluss der Reuss in Luzern meist zwischen 40 und 80 m3/s. Dieser Wert könnte sich bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 18 m3/s (mit Klimaschutz) oder 20–40 m3/s (ohne Klimaschutz) erhöhen.

Quelle BAFU/Grafik jn

Auch wenn es angesichts der anhaltenden Hochwassergefahr im Moment kaum vorstellbar ist: Im Sommer wird die Reuss in Zukunft deutlich weniger Wasser führen: Während die Abflussmenge in den letzten Sommern bei 100 bis 250 m3/s lag, könnten es bis Ende Jahrhundert 10 bis 25 m3 weniger sein – bei ungebremster Klimaerwärmung sogar bis zu 90 m3 weniger.

Wenn die Reuss anschwillt, erzeugt sie trotzdem nicht mehr Elektrizität

Mehr Wasser im Winter – könnte dies ein positiver Nebeneffekt des Klimawandels im Hinblick auf die drohende Stromlücke im Winter sein? Schliesslich gibt es an der Reuss in Rathausen ein grosses Flusskraftwerk. Doch Marcel Schmid, Sprecher der CKW, dämpft die Erwartungen: «Die Wassermenge hat auf die Stromproduktion in Rathausen keinen Einfluss.» Der Grund: Das Kraftwerk liegt an einem separaten Kanal, der Sommer wie Winter immer gefüllt ist. Es produziert daher immer gleichviel Strom: 16 GWh pro Jahr, was für 3600 Haushalte reicht.

Das Reusswehr in Rathausen. Bild: Patrick Hürlimann

Aussicht auf mehr Strom im Winter gibt es hingegen am Ursprung der Reuss, im Kanton Uri, wo die CKW ebenfalls Kraftwerke betreibt. Dort ist die Produktion tatsächlich von der Wassermenge abhängig: Führt die Reuss im Winter in Zukunft mehr Wasser, erzeugt sie auch mehr Strom. Dasselbe erwarte man vom geplanten neuen Kraftwerk an der Waldemme im Entlebuch, sagt Schmid: «Die erwartete Zunahme der Wassermenge wird speziell im Winter, wo wir zu wenig Strom haben, für zusätzliche Produktion sorgen.»