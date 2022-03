Forschung Von der Wurzel bis zum Schnitzel – Hochschule Luzern will Zusammenhänge rund um den Wald aufzeigen Wirtschaftliche Aspekte prägen den Umgang mit dem Wald. Im Hinblick auf die Klimaziele braucht es gemäss der Hochschule Luzern aber einen ganzheitlichen Ansatz. An diesem arbeiten alle Zentralschweizer Kantone und namhafte Verbände mit. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Knapp ein Drittel der Fläche unseres Landes ist mit Wald bedeckt – doch Holzverarbeiter beklagen Lieferengpässe. Ein Grund: Produzenten aus den USA und China kaufen wegen des hohen Bedarfs Holz in Europa ein. Zu guten Preisen zwar, aber ist das noch nachhaltig? Gleichzeitig steigt die Nachfrage in der Schweiz: Holz wird beim Häuserbau immer wichtiger und spielt auch eine Rolle zur Erreichung der Klimaziele. So ist im Planungsbericht Klima und Energie des Kantons Luzern die Rede von einem Wald, der einerseits besser vor den veränderten klimatischen Bedingungen geschützt und andererseits als Kohlenstoffspeicher genutzt werden soll.

Der Kanton Luzern zählt rund 40'000 Hektaren Wald, der zu 70 Prozent in privatem Besitz ist. Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2022)

Geld spielt bei diesen Überlegungen eine beachtliche Rolle. So schreibt der Kanton Luzern in seinem Bericht: «Die Holzkette, die vom Fällen der Bäume im Wald bis zum Verkauf der fertigen Produkte reicht, erbringt eine Wertschöpfung von rund 1,4 Milliarden Franken, was über 6 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung im Kanton Luzern ausmacht.» Gemäss der Hochschule Luzern darf Geld aber nicht die einzige Rolle spielen. Mit dem schweizweiten Forschungsprojekt namens Innowood will ein interdisziplinäres Team der Hochschule die komplexen Zusammenhänge zwischen Wald, regionaler Holzverwendung und Mehrwert für Klima und Gesellschaft stärker im Bewusstsein der Akteure verankern. Das Projekt ist im letzten Dezember gestartet und dauert bis Mai 2023.

Vom Fällen im Wald bis zum Verkauf an Endkunden

Geleitet wird das Projekt von Sonja Geier, der stellvertretenden Leiterin des Kompetenzzentrums Typologie und Planung in Architektur. «Bis jetzt werden Wald und Holz in einer linearen Wertschöpfungskette betrachtet; also nur vom Fällen im Wald bis zum Produkt beim Endkunden. Damit wird man aber dem Potenzial von Wald und Holz nicht annähernd gerecht», sagt Geier. Der Wald habe viel mehr Funktionen; etwa als Schutzwald, als Erholungs- und Freizeitraum sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Und ja, auch als Kohlenstoffspeicher und Sauerstoffproduzent biete sich der Wald an. Holz speichert den Kohlenstoff so lange, bis es verrottet oder verbrennt wird – dann verbindet sich der darin gelagerte Kohlenstoff wieder mit Sauerstoff aus der Luft zu CO 2 .

Sonja Geier, Leiterin des Projekts Innowood der Hochschule Luzern. PD

Das Ziel von Geier und ihrem Team ist es, ein Modell zu entwickeln, in dem möglichst alle Facetten des Waldes abgebildet werden. Und das ohne Wertung und finanzielle Vergleiche. «Wir wollen kein Kässeli für Ruhesuchende im Wald aufstellen lassen», stellt die Wissenschafterin klar. Vielmehr gehe es darum, objektiv ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, das für alle Akteure Sinn ergibt.

Deshalb sind neben Geiers Kompetenzzentrum auch die Zentren für Regionalökonomie und Business Communication involviert. Und die Forschenden suchen auch intensiv den Kontakt mit den Akteuren selbst. So sind die zuständigen Dienststellen und Ämter aller sechs Zentralschweizer Kantone beteiligt. Aber auch der regionale Dachverband der Wald- und Holzwirtschaft, Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz, der WWF und der Waldeigentümerverband Wald Schweiz bringen sich ins Projekt ein. Am 8. März findet ein erster Workshop mit diesen Beteiligten statt.

Gearbeitet werde unter anderem mit Beispielen aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz. Denn der Wald hat laut Geier überall eine etwas andere Bedeutung und Leistungen. «Auch diese Regionalität wollen wir schärfen. In Uri zum Beispiel hat der Schutzwald eine höhere Bedeutung als in anderen Kantonen. Gleichzeitig wird es auch Prinzipien geben, die überall in der Schweiz Anwendung finden.» Das klinge alles etwas abstrakt, räumt Sonja Geier ein. «Aber genau deshalb führen wir das Projekt durch.»

