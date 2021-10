Fotoprojekt Emmen hat viele Gesichter: Porträts sollen Gemeinschaftsgefühle wecken Der Fotograf Brendan Rühli will der Anonymität in der Gemeinde Emmen entgegenwirken und hat dafür das Projekt «Faces of Emmen» gestartet. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 18.10.2021, 15.00 Uhr

Es ist das Paradox der Stadt: Je mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben, umso fremder werden sie sich. Das stellt auch Brendan Rühli fest, der seit 24 Jahren in der Gemeinde Emmen lebt. «Als ich hierherzog, habe ich an der Migros-Kasse Leute kennen gelernt. Damals gab es noch ein Zusammengehörigkeitsgefühl.» Doch Emmen ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen und zählt mittlerweile über 31'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Rühli sagt: «Man kennt die Leute nicht mehr, denen man auf der Strasse begegnet.»

Sozialarbeiter und Fotograf Brendan Rühli. Bild: PD/Brendan Rühli

Der zunehmenden Anonymität und der Einsamkeit, die dadurch entstehen kann, will der 45-Jährige entgegenwirken – mit dem Fotoprojekt «Faces of Emmen». Rühli, der hauptberuflich als Sozialarbeiter bei der Jugend- und Familienberatung der Gemeinde Emmen tätig ist und das Fotografieren autodidaktisch erlernt hat, macht für das Projekt Porträtfotos von Emmerinnen und Emmern. «Emmen soll wieder persönlicher werden, ein Gesicht respektive mehrere Gesichter bekommen», sagt er. Sein Ziel ist, dass sich die Leute von den Bildern wiedererkennen und so ins Gespräch kommen.

«Ich finde es eine coole Aktion», sagt Sascha Rogger. Der 49-Jährige ist eine von 28 Personen, die sich bisher haben fotografieren lassen – und er hat auch gleich seine ganze Familie dazu motiviert. Er sagt: «Es funktioniert: Ich bin durch das Foto bereits mit verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen.»

Sascha Rogger (49) ... Bild: PD/Brendan Rühli ... und Beatrice Adams (68) liessen sich für das Fotoprojekt «Faces of Emmen» ablichten. Bild: PD/Brendan Rühli Das Projekt besteht aus Porträtfotos von Emmerinnen und Emmern, darunter Nicole Mollet. Bild: PD/Brendan Rühli Auch der Comedian Sergio Sardella ist mit von der Partie. Bild: PD/Brendan Rühli Der Fotograf Brendan Rühli. Bild: PD/Brendan Rühli

Auch Beatrice Adams hofft auf neue Begegnungen – oder zumindest, dass man sich auf der Strasse öfter grüsst. Die 68-Jährige, die seit 37 Jahren in Emmen lebt, empfindet die zunehmende Anonymität als schmerzhaft. «Es gibt weniger Jugendtreffs und weniger Quartierbeizen, viel mehr Frauen arbeiten und die Freizeit wird immer individueller gestaltet. Das Zusammensein ist nicht mehr so wichtig», beschreibt sie die Veränderungen.

Gleichheit durch Weglassen von Namen und Biografien

Die Anmeldung für den kostenlosen Fototermin läuft über die Website www.facesofemmen.ch, wo auch alle Porträts zu sehen sind. Die Bilder erscheinen dort ohne Name – also anonym. Ist das nicht ein Widerspruch zum Sinn und Zweck des Projekts? «Ich habe die Biografien absichtlich weggelassen, weil ich eine Gleichstellung erreichen will», begründet Rühli. Egal ob Handwerkerin oder Schulleiter, Migrantin oder Schweizer, Katholikin oder Muslim: Alle seien ein Teil von Emmen und dadurch gleich.

Und es gibt noch einen Grund, warum Rühli die Porträts für sich sprechen lässt: «Manche haben Hemmungen, sich zu exponieren oder fotografieren zu lassen.» Seine Aufgabe sei es, Vertrauen zu schaffen, denn er versuche, die Menschen so zu zeigen, wie sie sind: ganz natürlich. Das funktioniere besser, wenn nicht zu viele Infos publiziert werden. Die meisten halten sich übrigens nicht für fotogen und seien überrascht, wie schön die Fotos werden. «Wenn sich die Leute freuen, gibt das auch mir Lebensfreude», sagt Rühli.

Im Internet ist Anonymität erwünscht

Das Spannungsfeld zwischen Anonymität und Exponierung ist für Sascha Rogger nicht unbedingt widersprüchlich. Er findet es gut, dass die Bilder auf der Website anonym sind, weil er beispielsweise nicht möchte, dass ein Foto inklusive Name seiner Tochter im Internet frei zugänglich ist. «Trotzdem zeige ich mit dem Bild meine Zugehörigkeit zu Emmen. Die Leute von hier dürfen mich auf der Strasse gern wiedererkennen.»

Brendan Rühli kann sich vorstellen, dereinst eine Ausstellung zu machen. «Dann würde ich auch gern bei einigen Porträts die Person vorstellen.» Die Ausstellung sei ein Rahmen, in dem man die Anonymität noch weiter aufheben und Begegnungen ermöglichen könne. Alles mit dem Ziel, ein Gemeinschaftsgefühl zu wecken, denn: «Die Emmerinnen und Emmer können mit Stolz sagen: Wir sind Emmen.»