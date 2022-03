Diese Luzerner Gemeinden machen bei Solarstrom vorwärts

Fotovoltaik Solarstrom auf dem Vormarsch: In diesen Luzerner Gemeinden strahlt die Sonne nicht nur zum Schein Altishofen und Altbüron produzieren kantonsweit pro Einwohner am meisten Strom. Auf den Dächern in anderen Gemeinden fristet die Sonne zwar noch ein Schattendasein. Doch die Technologie wird immer beliebter. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Sie schimmert bläulich; die Hoffnung auf die rechtzeitige Energiewende. Ein besseres Fördern von Solarstrom wird am 21. und 22. März im Luzerner Kantonsrat ein zentrales Thema sein, wenn die Klimastrategie zu Ende diskutiert wird. Und seit der Invasion Russlands in die Ukraine dürfte das Bedürfnis nach einer vom Ausland unabhängigen Energieversorgung zusätzlich steigen. Doch wie weit ist die Solarstromproduktion im Kanton Luzern überhaupt?

Aufschluss gibt ein Blick ins aktuelle Jahrbuch von Lustat Statistik Luzern. Es listet die Leistung von Fotovoltaikanlagen in den Luzerner Gemeinden auf, die 2020 unter Laborbedingungen möglich gewesen wäre (Watt Peak). Und zeigt: In Altishofen (2688) und Altbüron (2471,3 Watt Peak) kann pro Einwohner am meisten Solarstrom produziert werden (siehe Grafik).

Grosse Dächer – grosse Anlagen

Dass in Altishofen die grösste Solarstromleistung installiert ist, dürfte auf das Transportunternehmen Galliker zurückzuführen sein. Alleine auf dem sogenannten Car-House steht eine 10'200 Quadratmeter grosse Anlage.

Das Parkhaus von Galliker in Altishofen. Bild: PD / Schweizer Solarpreis 2020

Der Altishofer Bau- und Infrastrukturvorsteher Stefan Meier (Mitte) bestätigt den Anteil der Firma, sagt aber auch:

«Wir haben ebenso einige Landwirtschaftsbetriebe mit Fotovoltaikanlagen auf grossen Dächern.»

Spezielle Kampagnen und Instrumente habe der Gemeinderat nicht; man suche aber den Kontakt mit den Bauherrschaften, wenn ein Neu- oder Umbau anstehe.

Mit einer Solarstromleistung von knapp 117 Watt Peak pro Kopf nimmt Luzern den letzten Platz ein. In absoluten Zahlen bietet die Stadt aber mit 330 Stück die höchste Zahl an Fotovoltaikanlagen, die zudem immerhin rund 5 Prozent an die gesamte Solarstromproduktion im Kanton besteuern. Bei den Pro-Kopf-Werten schneidet auch Kriens schlecht ab, was damit zusammenhängen kann, dass sich in Städten verhältnismässig viele Einwohner ein Dach teilen.

Mit Root hat aber auch eine kleinere Gemeinde im Kantonsvergleich wenige Solarzellen auf den Dächern. Installiert war 2020 eine Leistung von knapp über 200 Watt Peak. Diese Zahl ist aber nicht mehr aktuell, sagt der Rooter Gemeinderat Pitsch Ineichen (FDP). «Auf dem Dach des Aldi-Verteilzentrums steht mittlerweile eine der grössten Solarenergieanlagen der Schweiz. Frühzeitig hat der Gemeinderat die Verantwortung wahrgenommen, um diese nachhaltige und regionale Energieproduktion voranzutreiben.»

Buchrain nutzt Potenzial am besten aus

Nun sagt die installierte Leistung nichts darüber aus, wie viel Strom die Solarzellen tatsächlich liefern. Ebenso ist unklar, wie viel Solarstrom in den einzelnen Gemeinden maximal produziert werden kann. Hier bieten die Zahlen der «Energiespiegel für Gemeinden» der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie eine weitere Annäherung. Sie zeigen, wie viel Solarstrom 2020 in Kilowattstunden in den Gemeinden produziert und ins öffentliche Netz eingespiesen wurde. Und wie hoch jeweils das Potenzial ist.

Auch beim produzierten Solarstrom schwingen Altishofen und Altbüron obenaus. 2500 respektive 2200 Kilowattstunden wurden pro Einwohner ins öffentliche Netz eingespiesen. Doch das Potenzial ist in beiden Gemeinden mit rund einem Viertel noch lange nicht ausgeschöpft. Es bemisst sich unter anderem nach der Dachfläche und der Ausrichtung der Dächer. Und es ist für jede Adresse auf dem kantonalen Solarpotenzialkataster ersichtlich.

Geht es nach ausgeschöpftem Potenzial, steht Buchrain an der Spitze. Pro Kopf wurden hier 1200 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das sind 48 Prozent von den 2500 Kilowattstunden, die auf dem Gemeindegebiet herauszuholen wären. Für Bauvorsteher Heinz Amstad (FDP) ist das nicht überraschend:

«Ich kenne einige Liegenschaftsbesitzer, die sich entschieden haben, eine Fotovoltaikanlage installieren zu lassen.»

Leistung hat sich zwischen 2014 und 2020 verfünffacht

Dabei bewerbe die Gemeinde den Umstieg nicht mittels Kampagnen oder Labels: «Sobald ein Baugesuch für einen Neu- oder Umbau eintrifft, suchen wir mit der Bauherrschaft das Gespräch – und zeigen dabei die Möglichkeiten bis hin zu Unterstützungsgeldern der öffentlichen Hand auf.» Das bringe mehr, «als Geld in ein Label zu stecken».

Wie bei der Statistik zur installierten Leistung gibt es auch bei jener zum produzierten Solarstrom Unschärfen. So wird jener Teil des selbst produzierten Solarstroms nicht erfasst, der vom Nutzer der Liegenschaft gleich selbst gebraucht wird. Ob dieser Umstand bei Dierikon mitverantwortlich ist für die zu tiefe Zahl, klärt der Kanton Luzern derzeit ab (siehe Box).

Datenchaos bei Dierikon Gerade einmal 91 Kilowattstunden an Solarstrom sollen die Einwohnerinnen und Einwohner Dierikons gemäss Energiespiegel 2020 ins Netz gespiesen haben. Und das, obwohl seit Mai jenes Jahres allein auf dem Dach der Migros auf 3500 Quadratmetern Solarzellen installiert sind. Die Gemeinde hat deshalb beim Kanton insistiert, der die Energiespiegel für Gemeinden veröffentlicht. Das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement erklärt, dass detaillierte Abklärungen laufen würden. Die Daten würden von externen Firmen erhoben. (avd)

Unabhängig davon werden im Kanton Luzern jedes Jahr mehr Solaranlagen installiert. Die Leistung hat sich zwischen 2014 und 2020 verfünffacht – von 91 Watt Peak pro Einwohner auf 506,4. Wie es weitergeht, hängt auch von der Politik ab.

