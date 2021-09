Fragen & Antworten Das müssen Sie über die Quarantäne und Isolation von Schulkindern wissen Aufgrund zunehmender Coronafälle an Schulen im Kanton Luzern befinden sich immer mehr Kinder in Quarantäne oder Isolation. Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Susanne Balli Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Die Zahlen der Schulkinder im Kanton Luzern, welche die Volksschule besuchen und sich in Quarantäne oder Isolation befinden, schnellt in die Höhe. So befanden sich am Freitagmorgen, 10. September, insgesamt 1159 Schüler in Quarantäne. Eine Woche zuvor waren es 835 Schüler. Stark zugenommen hat die Zahl der Schüler in Isolation. Dies waren am Freitagmorgen 298 (Vorwoche 155). Damit hat sich die Zahl innerhalb einer Woche fast verdoppelt. Die Zahlen werden einmal pro Woche erfasst.

In den Gymnasien haben die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche etwas abgenommen. So befanden sich am Dienstag, 14. September, 37 Schüler in Quarantäne (Vorwoche 39) und 49 in Isolation (Vorwoche 70). Das Gesundheits- und Sozialdepartement und das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. So muss zum Beispiel geprüft werden, ob die Lehrperson sowie Schülerinnen und Schüler Schutzmasken tragen oder nicht. Jeder Fall wird individuell beurteilt und entschieden.

Die zuständige Dienststelle Gesundheit und Sport ordnet nötigenfalls nur Quarantäne für Klassen und nicht für ganze Schulhäuser an. So könnte es theoretisch zum Beispiel in einer kleinen Gemeinde der Fall sein, dass bei zwei Klassen Quarantäne verordnet wird. Hat das Schulhaus nur zwei Klassen, dann führt das de facto zu einer Schliessung des Schulhauses.

Ja, dies ist gemäss BAG-Anweisungen möglich. Auszug aus dem Dokument «Anweisungen zur Quarantäne»: Kurze Frischluftepisoden für unter Quarantäne stehende Kinder ohne Kontakt zu Personen ausserhalb der Familie sind möglich.

Sowohl das Kindergartenkind als auch die Schülerin/der Schüler der Sekundarstufe müssen sich unverzüglich in Isolation begeben. Grundsätzlich gelten auch für die Kinder die Regeln der Isolation. Das Kind darf während der Isolation keinen Kontakt zu anderen Personen ausserhalb der Familie haben. Steht nur das Kind unter Isolation, so sollte der Kontakt zu anderen Haushaltsmitgliedern so weit wie möglich reduziert werden. Die Machbarkeit hängt von Faktoren wie zum Beispiel dem Alter ab. Die Bedürfnisse des Kindes sollten berücksichtigt werden, insbesondere bei kleinen Kindern. Wenn ein Elternteil unter Isolation steht und das Kind nicht, sollte die Kinderbetreuung durch der andere Elternteil erfolgen und dieser als Bezugsperson fungieren. Stehen beide Eltern unter Isolation und das Kind nicht, hängt das Vorgehen vom Alter des Kindes und der Machbarkeit ab. Kann keine Fremdbetreuung organisiert werden und ist das Kind nicht in der Lage, seinen Alltag unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln gegenüber den Eltern selber zu koordinieren, muss in Erwägung gezogen werden, das Kind mit in die Isolation aufzunehmen.

Die Dienststelle Gesundheit und Sport organisierte bisher in den betroffenen Schulen jeweils eine freiwillige Testaktion, um mögliche weitere Fälle inklusive Personen ohne Symptome zu identifizieren und damit eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Kann dieser Test am 7. Tag der Quarantäne angeboten werden, so lässt sich ein negatives Testresultat gleichzeitig für die Verkürzung der Quarantäne nutzen. Der Kanton Luzern prüft aktuell die Weiterführung der bisherigen Praxis.

Nein. Das Testen an Schulen ist freiwillig.

Bei Quarantäne nicht, bei Isolation hingegen schon.

Nein. Doppelt Geimpfte werden nach einem engen Kontakt mit einer positiv getesteten Person aus der Quarantäne entlassen, sobald sie bei der Dienststelle Gesundheit und Sport eine Kopie des Impfzertifikats eingereicht haben.

Die Kontaktquarantäne dauert 10 Tage ab dem Zeitpunkt, an dem die Person den letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person hatte. Die Dauer der Kontaktquarantäne kann verkürzt werden, indem frühestens am 7. Tag der Quarantäne ein Test erfolgt. Bei einem negativen Ergebnis kann die Quarantäne aufgehoben werden. Die betreffende Person ist jedoch verpflichtet, bis zum effektiven Ablauf der Quarantäne, das heisst, bis zum 10. Tag ausserhalb ihrer Wohnstätte eine Gesichtsmaske zu tragen und einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Ausserdem muss das negative Ergebnis den zuständigen kantonalen Behörden weitergeleitet werden. Fällt der Test positiv aus, gelten die Anweisungen zur Isolation.

Zumindest gegenwärtig ist das kein Thema.

Nein, es kann gut sein, dass nur das Kind unter Quarantäne steht, nicht aber die Geschwister. Der Kontakt zu anderen Haushaltsmitgliedern sollte jedoch so weit wie möglich reduziert werden.

Es läuft ein Pilotversuch mit CO2-Messgeräten. Dass regelmässig (kurz) gelüftet werden soll, ist mittlerweile überall anerkannt und wird auch praktiziert.

Es ist verständlich, dass insbesondere eine erneute Anordnung zur Isolation und Quarantäne die Erziehungsberechtigten wie auch die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler vor grosse Herausforderungen stellt. Ohne Isolation und Quarantäne hätten wir aber so viele Fälle, dass das Gesundheitssystem zusammenbrechen würde. Der einzige Ausweg besteht darin, dass die Zahl der Geimpften massiv zunimmt.

Sie sind mit den bisherigen Schutzmassnahmen (Masken, Abstand, mögliche Teilnahme an den Reihentests) geschützt. Zudem sind bereits viele Lehrpersonen geimpft. Nein, eine Impfpflicht für Lehrpersonen ist nicht vorgesehen.

Die zuständige Dienststelle Volksschulbildung bietet mit wöchentlichen Updates zur aktuellen Lage und entsprechenden Massnahmen sowie weiteren Dienstleistungen (Beratungen, rechtlicher Support etc.) Unterstützung an. Zudem stellen wir den Schulen kantonale Rahmenschutzkonzepte zur Verfügung, die jeweils an die aktuelle Situation angepasst werden.