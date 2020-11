Erstmals erhält die Fraktion der Grünen/Jungen Grünen Luzern ein Co-Präsidium Die Grüne/Junge Grüne-Fraktion des Kantons Luzern hat Rahel Estermann und Korintha Bärtsch ins Präsidium gewählt. Die beiden treten als Co-Leitung ab 1. Januar 2021 die Nachfolge der zurückgetretenen Fraktionspräsidentin Monique Frey an. 19.11.2020, 13.27 Uhr

Die beiden Co-Fraktions-Präsidentinnen: Rahel Estermann (links) und Korintha Bärtsch. Bild PD

(zim) Rahel Estermann und Korintha Bärtsch übernehmen per 1. Januar nächsten Jahres das Präsidium der Grüne/Junge Grüne-Fraktion im Luzerner Kantonsrat. Sie treten die Nachfolge der langjährigen Fraktionspräsidentin Monique Frey an, die per Ende Jahr zurücktritt.