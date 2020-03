Frau in Horw beim Joggen von Hund gebissen und verletzt – Polizei sucht Zeugen An der Seestrasse in Horw wurde eine Frau beim Joggen von einem Hund gebissen und verletzt. 19.03.2020, 17.32 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 15.30 und 16 Uhr auf der Seestrasse in Horw. Eine Frau war am Joggen, als im Gebiet Rüteli gemäss ihren Aussagen bei der dortigen Wiese zwei Männer und zwei Frauen gestanden und sich unterhalten hätten. Als sie auf der Höhe dieser Personen angekommen war, sei plötzlich ein Hund hinter der Gruppe hervorgerannt und habe sie gebissen. Von der Situation überrascht sei sie einfach weitergelaufen. Die Frau wurde durch den Hund verletzt und begab sich nachträglich in ärztliche Behandlung.