Frauen sind bei den Luzerner Parteien in der Minderheit – eine wesentliche Änderung ist nicht in Sicht Die Gremien der FDP des Kantons Luzern sind in Frauenhand, die politischen Mandate besetzen Männer. Bei der SP ist es umgekehrt. Unser Ausblick zeigt: Das Potenzial für eine stärkere Vertretung der Frauen in politischen Ämtern ist beschränkt.

Lukas Nussbaumer 19.10.2020, 05.00 Uhr

«Frauen führen die FDP.» Mit dieser Mitteilung wiesen die Luzerner Freisinnigen kürzlich auf zwei personelle Wechsel in ihren Gruppierungen hin: Kim Rast löst Ramon Bisang als Präsidentin der Jungfreisinnigen ab, und Christine Salvisberg-Sigg wird Nachfolgerin von Tony Maeder als Chefin der Liberalen Senioren. Weil mit Jacqueline Theiler ebenfalls eine Frau Präsidentin der Mutterpartei ist und mit Karin Ruckli naturgemäss eine Frau die FDP-Frauen führt, sei die Partei in Frauenhand, teilte die Partei stolz mit. Haben in der FDP also die Frauen das Sagen?

Nein. In der 22-köpfigen und von Georg Dubach geführten Kantonsratsfraktion politisieren nur 6 Frauen, was zusammen mit der SVP dem tiefsten Frauenanteil der sechs im Parlament vertretenen Parteien entspricht. In der Regierung wird die Partei seit jeher von Männern vertreten, im National- und Ständerat aktuell ebenso. So beträgt der Frauenanteil in all diesen politischen Gremien nur 24 Prozent (siehe Grafik). Und eine wesentliche Änderung ist nicht in Sicht.

Dass die FDP weiterhin eine tiefe Frauenquote ausweisen wird, ist auf mehrere Gründe zurückzuführen. So sind Ständerat Damian Müller und Regierungsrat Fabian Peter erst 35- beziehungsweise 44-jährig – beide haben noch eine lange Politkarriere vor sich. Im Kantonsrat sind die vielen Männer mit Ausnahme von Ruedi Amrein (61) alle in einem Alter, in dem sie bei den nächsten Wahlen erneut antreten können – und als Arrivierte profitieren sie vom Bisherigenbonus. Den hätte auch Nationalrat Peter Schilliger (61), falls er 2023 erneut kandidiert.

Für Parteipräsidentin Jacqueline Theiler ist der divergierende Frauenanteil zwischen Parteigremien und Politmandaten kein Gegensatz:

«Wir fördern Frauen dort, wo wir das direkt beeinflussen können.»

Ein Präsidium sei ein Sprungbrett für weitere politische Ämter und ein starkes Signal, andere Frauen für den Einstieg in die Politik zu begeistern. Die FDP sei deshalb zuversichtlich, bei den nächsten Wahlen mit kompetenten Frauen antreten zu können. Dass es im Kantonsrat wohl zu wenig Rücktritten von Männern kommen wird, sei zu akzeptieren. «Wir zwingen niemanden zum Rücktritt, nur damit eine Frau ins Parlament einziehen kann. Auf Erfahrung wollen wir nicht verzichten.» Eine generationenübergreifende Zusammenarbeit bedeute der FDP viel, so Theiler.

Georg Dubach für die 22-köpfige FDP-Fraktion, der nur gerade sechs Frauen angehören. Bild: Pius Amrein (Luzern, 23. Juni 2020)

Die Organisationen der grössten Luzerner Partei sind ausschliesslich von Männern besetzt, die beiden Regierungssitze ebenso, und im Kantonsrat gibt es nur zwei Männer, die aus Altersgründen vorzeitig abtreten und Frauen Platz machen könnten: der 66-jährige Markus Gehrig und der zwei Jahre jüngere Norbert Schmassmann. Auf sie würden Karin Stadelmann und Letizia Ineichen folgen. Allen anderen Männern im Kantonsparlament erlaubt ihr Alter eine erneute Kandidatur. Selbst Hans Lipp, der 62-jährige Gemeindeammann von Flühli, der erst seit 2015 im Kantonsrat sitzt, könnte sich noch einmal zur Verfügung stellen.

Im Nationalrat werden Ende Legislatur die Rücktritte von Leo Müller und Ida Glanzmann erwartet, die 2023 das Pensionsalter erreichen. Die CVP hat also nicht viel Potenzial für eine wesentliche Steigerung des Frauenanteils bei ihren 40 Mandaten – im Gegensatz zu den Spitzenpositionen in ihren Gruppierungen.

Bei der gemessen an den Mandaten zusammen mit der FDP zweitstärksten Partei ist das Potenzial für eine Steigerung des Frauenanteils am höchsten. So sind mit Räto Camenisch, Pius Müller, Robi Arnold, Franz Gisler und Toni Graber gleich fünf Männer entweder bereits pensioniert oder stehen kurz davor. Auch im Regierungsrat wird ein Platz frei. Paul Winiker wird 2023, mit dannzumal 67 Jahren, nicht mehr antreten. Als Kronfavorit für seine Nachfolge gilt mit Armin Hartmann allerdings ein Mann.

Anders im Nationalrat, wo sich Yvette Estermann bei den nächsten Wahlen nach 16 Amtsjahren zurückziehen könnte: Vroni Thalmann belegte sowohl 2015 als auch 2019 den ersten Ersatzplatz und könnte 2023 den Sprung nach Bern schaffen. Vorausgesetzt, die 51-jährige Entlebucherin steigt dann noch einmal ins Rennen.

Die letzte Luzerner Regierungsrätin war mit Yvonne Schärli eine Sozialdemokratin. Es sind denn auch Frauen, die sich für die Regierungsratswahlen in zweieinhalb Jahren in der Pole-Position befinden: Die Parteileitung hat entschieden, 2023 sicher mit einer oder mehreren Frauen anzutreten (Ausgabe vom 18. August). Sicher zu den Anwärterinnen gehört Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj. Aber auch Kantonsparlamentarierinnen wie Pia Engler, Melanie Setz, Simone Brunner oder Marianne Wimmer-Lötscher gehören zum Kreis der Kandidatinnen, dazu die bei den Luzerner Stadtratswahlen angetretene Judith Dörflinger, die wiedergewählte Surseer Stadträtin Jolanda Achermann oder die im Amt bestätigte Adligenswiler Gemeinderätin Gisela Widmer. Möglich ist auch ein Comeback der früheren Luzerner Grossstadträtin Luzia Vetterli.

Im Kantonsrat, wo die SP-Fraktion als einzige mehrheitlich aus Frauen besteht, könnten die bald das Pensionsalter erreichenden Peter Fässler und Andy Schneider von Frauen beerbt werden. Im Nationalrat dagegen dürfte auf Prisca Birrer-Heimo mit Parteipräsident David Roth ein Mann folgen.

Mit einem Frauenanteil von 37,5 Prozent bei den politischen Mandaten bewegen sich die Grünen im Bereich des Durchschnitts aller Parteien, der bei 34,8 Prozent liegt. Eine wesentliche Steigerung ist nicht absehbar. So ist Nationalrat Michael Töngi erst seit März 2018 im Amt und als 53-Jähriger noch weit entfernt vom Rentenalter.

Im Kantonsrat gibt es mit dem 68-jährigen Hans Stutz lediglich einen Mann, der aus Altersgründen demnächst einer Frau Platz machen könnte. Und ob die Grünen mit Korintha Bärtsch tatsächlich den Sprung in die Regierung schaffen, steht angesichts des grossen Kandidatinnenfelds bei der SP in den Sternen.

Bei den Grünliberalen ist der Frauenanteil zwar etwas höher als bei den Grünen. Doch auch bei der kleinsten Luzerner Partei, die Mandate besetzt, ist das Steigerungspotenzial gering. Roland Fischer (55) wurde erst im letzten Herbst in den Nationalrat gewählt, die Eroberung eines Ständerats- oder Regierungssitzes ist unrealistisch, und im Kantonsrat gibt es mit Urs Brücker (62) bloss einen Mann, der sich in absehbarer Zeit aus Altersgründen von der Politbühne verabschieden könnte.