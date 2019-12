Frauenschwarm Luca Hänni sorgt im Luzerner KKL für festliche Stimmung Mal poppig, mal andächtig: So klang Luca Hänni beim Luzerner Weihnachtskonzert im KKL – begleitet von der Lucerne Concert Band und dem Kinder- und Jugendchors St. Anton/St. Michael. Sabina South 15.12.2019, 16.23 Uhr

Für Luca Hänni war das Luzerner Weihnachtskonzert «eine coole Sache».

(Bilder: Eveline Beerkircher, 15. Dezember 2019)

«Er ist der meistgesuchte Mann der Schweiz», sagt der Schnauzträger zu seiner Frau im Foyer des KKL Luzern. Die Rede ist von Luca Hänni, dem Sieger von «Deutschland sucht den Superstar» aus dem Jahr 2012. Kein anderer Name werde in der Schweiz so oft gegoogelt wie seiner, erklärt der Schnauzträger und verschwindet mit seiner Begleitung im Luzerner Saal.