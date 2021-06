Frauenstreik am 14. Juni «Mehr Zeit, mehr Lohn, mehr Respekt» – Luzerner Frauen wollen wieder marschieren Violett und Pink sollen bald wieder die Stadt Luzern prägen. Das Frauenstreik-Komitee ist daran, die letzten Transparente zu malen und T-Shirts zu bedrucken. Zwei der Organisatorinnen sprechen über ihre Motivation, den Gleichstellungskampf – und Bananenbrot. Zéline Odermatt 05.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein sonniger, wenn auch kalter Morgen. Auf der Terrasse eines Stadtluzerner Cafés sitzen zwei Frauen, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirken. Amanda Probst (31) hat rosarote Haare, arbeitet bei einer Gewerkschaft für öffentliche Dienste und wohnt in Emmen. Sozialpädagogin und Mutter Nadja Stadelmann Limacher (41) aus Wolhusen sitzt ihr im blumigen Kleid gegenüber. Auf den zweiten Blick fällt auf: Beide haben Anstecker mit feministischen Motiven an ihren Taschen.

Amanda Probst (links) und Nadja Stadelmann Limacher sind im Komitee von Frauenstreik Luzern. Bild: Jakob Ineichen (28. Mai 2021)

«Wir wollen nichts weniger als Gleichstellung – und zwar von allen», erklärt Amanda Probst ihr Engagement für den Frauenstreik, der am 14. Juni stattfindet. Im Gegensatz zum Streiktag von 2019 gehe es nun aber darum, sich auch für Personen einzusetzen, die sich nicht im binären System Mann/Frau sehen und für Migrantinnen, «People of Color» und Menschen mit Behinderungen. «Ansonsten haben sich unsere Forderungen nicht gross verändert, sondern eher an Aktualität gewonnen.» Nadja Stadelmann Limacher fügt an: «Mehr Zeit, mehr Lohn, mehr Respekt.»

Frauenstreik am 14. Juni Programm 9 Uhr: Frühstück bei der «Volière» im Inseli, 12 Uhr: Startschuss Theaterplatz mit verschiedenen Ständen, 17.30 Uhr: bewilligte Demonstration mit Abstandsregeln und Masken. Überraschungsaktionen sind willkommen. Mehr Infos zum Streiktag, weitere regelmässige Veranstaltungen und Aktionen des Frauenstreik Luzern finden Sie hier. Den Streiktag können Privatpersonen und Beizen auch mit dem Kauf eines Luzerner*innen Biers des Herstellers Luzerner Bier unterstützen. Das Streikkomitee sucht zudem noch Helferinnen und Helfer.

Töchter sollen es besser haben

Die Wolhuserin hat sich schon vor ihrem Einsatz im Frauenstreik-Komitee für die Themen Gleichstellung, Vereinbarkeit und Feminismus interessiert. «Bei mir war es der Punkt, als ich Mutter geworden bin, der mich noch eine Spur radikaler werden liess. Vorher waren mein Mann und ich gleichberechtigt in der Partnerschaft und beide hatten eine Leitungsfunktion.»

Nadja Stadelmann Limacher. Bild: Jakob Ineichen (28. Mai 2021)

Als sie schwanger geworden ist, seien plötzlich Erwartungen von aussen an sie gelangt, welche man nicht hinterfragt habe. «Ich musste kämpfen, dass ich meine Leitungsfunktion nicht verliere. Als mein Mann in ein Teilzeitpensum gewechselt hat, waren alle ganz erstaunt.» Man erwarte zwar viel von berufstätigen Müttern, aber man traue ihnen nicht viel zu. Im Komitee sitze sie zudem, weil sie möchte, dass ihre beiden Töchter nicht mehr für Gleichstellung kämpfen müssen. Als die 41-Jährige beim Frauenstreik 2019 auf dem Theaterplatz den Reden zugehört habe, war das wie ein Paukenschlag für sie. «An diesem Abend sagte ich mir: Das kann sich nicht in Luft auflösen. Man hat uns erstmals schweizweit in dieser Grössenordnung wahrgenommen. Jetzt müssen wir an diesen Themen dranbleiben.»

Einfach sei das seither nicht gewesen. Auf der Landschaft brauche es noch mehr Mut, sich über feministische Anliegen zu äussern, als in der Stadt. «Ich wollte nicht im Frauenverein über Adventskränze diskutieren, sondern mehr in die Tiefe gehen. Mein Ziel ist es, dass auch auf dem Land die alten Rollenbilder weiter aufgebrochen werden.»

«Ich bin privilegiert aufgewachsen»

Auch Amanda Probst war am 14. Juni 2019 mitten im Meer aus violetten T-Shirts dabei. «Unsere Erwartungen wurden massiv übertroffen. Die Menschenmasse war so motivierend. Und der Streik hat weitreichende positive Konsequenzen gehabt. Bei den darauffolgenden Kantonsratswahlen wurden überdurchschnittlich viele Frauen ins Parlament gewählt, die Vernetzung unter den feministischen Kollektiven wuchs.» Diese Vernetzung des Luzerner Komitees ist auch eine der Aufgaben der 31-Jährigen, die ursprünglich aus dem Aargau stammt.

Amanda Probst. Bild: Jakob Ineichen (28. Mai 2021)

Amanda Probst erzählt: «Es gab eigentlich nicht so viele Gründe, mich beim Frauenstreik zu engagieren. Ich bin privilegiert aufgewachsen, konnte die gewünschte Ausbildung machen, habe bis auf wenige sexualisierte Übergriffe an Festen keine grosse Diskriminierung erlebt», sagt sie in einem ernsten Ton. Und fährt fort:

«Und trotzdem bin ich wahnsinnig hässig. Vor allem wenn ich anderen zuhöre.»

Weshalb müsse man immer noch in binäre Rollenbilder reinpassen, sich mit Sexismus abgeben. Weshalb hinterfrage man diese Strukturen nicht?

«Ich habe die Hotelfachschule gemacht und obwohl es in der Ausbildung mehr Frauen gegeben hat, die zudem schulisch besser waren, sind es später dann doch wieder Männer, die die Erfolgsgeschichten schreiben. Das sind tief verankerte Rollenbilder und Strukturen, die uns daran hindern, uns zu entfalten.»

Im Lockdown nicht gegenseitig an die Gurgel gehen

Diese alten Rollenbilder sind besonders im ersten Corona-Lockdown wieder an die Oberfläche getreten. Hier lesen Sie unser Interview zu diesem Thema:

Nadja Stadelmann Limacher sagt: «Ich finde, Corona hat Frauen massiv härter getroffen als die Männer.» Amanda Probst nickt. «An dem Freitagnachmittag, als der Bundesrat entschieden hat, dass die Schulen am Montag schliessen, musste ich schauen, was wir mit unseren Töchtern machen. Diverse Freundinnen haben mich angerufen und gefragt, ob wir die Betreuung ihrer Kinder übernehmen könnten.» Viele hätten erst da gemerkt, auf welch wackeligen Beinen ihr Betreuungssystem steht und wie sehr es auf unbezahlter Arbeit der Grosseltern basiert.

Was man im ersten Lockdown gemerkt habe, sei sicherlich, wie systemrelevant Frauen sind. «Mit einer grossen Selbstverständlichkeit sind Frauen zu Hause geblieben und haben versucht, Homeoffice, Nachbarschaftshilfe und die Betreuung der Eltern zu organisieren und ganz nebenbei noch ihre Kinder zu Hause zu unterrichten.»

Nadja Stadelmann Limacher selbst habe das als eine sehr anspruchsvolle Zeit gefunden, obwohl es auch positive Entwicklungen gegeben habe. Der Perspektivenwechsel habe geholfen, die Erwartungen in der Familie miteinander zu klären. «Wir sagten uns: Gut ist gut genug. Wir müssen nicht noch Bananenbrot backen, sondern schauen, dass wir uns gegenseitig nicht an die Gurgel gehen», so Stadelmann Limacher. Und plötzlich sei es möglich gewesen, dass Männer und Frauen von zu Hause aus arbeiten, das Pensum reduzieren können.

«Das fordern wir schon so lange, aber es brauchte erst eine Krise, damit es möglich wurde.»

Amanda Probst sagt, sie habe eine etwas pessimistischere Sicht auf das letzte Jahr: «Aus gewerkschaftlicher Sicht braucht es noch mehr Druck von der Strasse für das ganz grosse Umdenken.» Sie denke da vor allem an die Pflegerinnen. Sie hoffe auf nachhaltige gesetzliche Änderungen. Nadja Stadelmann Limacher pflichtet ihr bei: «Da reichen das Klatschen und ein Merci der Schulleitung für Lehrpersonen und Eltern einfach nicht aus.»

Nadja Stadelmann Limacher (links) und Amanda Probst sind beide der Meinung, dass die Sensibilisierung von Kindern in der Schule einen wesentlichen Teil dazu beitragen kann, alte Rollenbilder und Stereotypen aufzubrechen. Bild: Jakob Ineichen (28. Mai 2021)

Die Frauen marschieren wieder

Amanda Probst und Nadja Stadelmann Limacher werden beide weiterhin für mehr Gleichstellung kämpfen: im Job, zu Hause und auf der Strasse. «Es braucht den Staat, der vormacht, wie eine gerechtere Zukunft aussehen soll, und es braucht uns, die Druck ausüben, damit der Staat handelt», so Probst. Die beiden Luzernerinnen sind einsatzbereit für den 14. Juni.