Luzern Frauenzentrale feiert 60-Jahre-Jubiläum Die Frauenzentrale Luzern bietet niederschwellig Beratungen an. Nun wird die Organisation 60 Jahre alt. 06.10.2021, 18.11 Uhr

Vor 60 Jahren wurde die Frauenzentrale Luzern gegründet. 13 Organisationen schlossen sich damals zusammen – sodass heute «eine professionelle Fachstelle mit spezialisiertem Beratungsangebot» bestehe, teilt die Frauenzentrale mit.

Ursi Wildisen ist Geschäftsführerin der Frauenzentrale Luzern. Eveline Beerkircher

(10. Februar 2016)

Unter anderem betreibt die Frauenzentrale eine Nanny- und Tagesfamilienvermittlung, eine Rechts- und Budgetberatung sowie die Fachstelle Volljährigenunterhalt. Zudem war sie am Aufbau verschiedener Anlaufstellen beteiligt, darunter die Fachstelle für Schuldenfragen.

Jubiläumsfeier am 16. Oktober

Am 16. Oktober findet im Saal der Lukaskirche in Luzern von 11 bis 14 Uhr eine Jubiläumsfeier statt (Anmeldung bis 8. Oktober an info@frauenzentraleluzern.ch). Zum Jubiläum wurde ein Podcast produziert, in dem sechs Frauen aus vier Generationen aus ihrem Leben erzählen. Dieser wird im Rahmen der Feier zu hören sein. Ausserdem gibt es dann einen «Mini-Frauenstadtrundgang». (bev)