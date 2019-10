Der Verwaltungsrat der Rigi Bahnen AG hat den 45-jährigen Frédéric Füssenich zum neuen CEO gewählt. Frédéric Füssenich ist aktuell Direktor der Engelberg-Titlis Tourismus AG. Er tritt die neue Funktion spätestens per 1. Mai 2020 an.

Frédéric Füssenich wird neuer Chef der Rigi Bahnen AG – er ist zurzeit Tourismusdirektor in Engelberg Der Verwaltungsrat der Rigi Bahnen AG hat den 45-jährigen Frédéric Füssenich zum neuen CEO gewählt. Frédéric Füssenich ist aktuell Direktor der Engelberg-Titlis Tourismus AG. Er tritt die neue Funktion spätestens per 1. Mai 2020 an.

Frédéric Füssenich. (Bild: PD)

Frédéric Füssenich ist seit knapp 10 Jahren Tourismusdirektor in Engelberg. Davor war er Tourismusdirektor in der Region Sedrun Disentis im Bündner Oberland. Nun wird er der neue CEO der Rigi Bahnen AG. «Er war massgeblich daran beteiligt, dass Engelberg Tourismus sich in den nationalen und internationalen Märkten und in diversen Segmenten erfolgreich etabliert hat», schreiben Rigi Bahnen am Montag in einer Mitteilung.

Mit den Bergen fühle sich Frédéric Füssenich seit jeher sehr eng verbunden und seine Leidenschaft gehöre den Outdooraktivitäten in allen Facetten. «Der Leistungsausweis von Frédéric Füssenich hat uns beeindruckt. Seine strategischen und operativen Fähigkeiten helfen uns, das Unternehmen weiterzuentwickeln und den Erfolgskurs zu halten», führt Karl Bucher, Verwaltungsratspräsident der Rigi Bahnen, aus. Füssenich ist eidg. diplomierter Hotelier Restaurateur SHL und hat ein Betriebsökonomiestudium absolviert sowie einen EMBA-Abschluss an der Hochschule Luzern.

Er löst damit Finanzchef Marcel Waldis ab, welcher seit dem Abgang von CEO Stefan Otz im Mai 2019 als Interims-CEO amtet.