Politik Vom Vollblutpolitiker zum «Befehlsempfänger»: SVP-Kantonsrat Fredy Winiger hört auf Der langjährige Hohenrainer Gemeinde- und Kantonsrat tritt am Montag zu seiner letzten Parlamentssession an. Grund für seinen Rücktritt ist sein neuer Job bei der Nachbargemeinde. Reto Bieri 09.09.2021, 05.00 Uhr

Fredy Winiger liegt die Politik im Blut: Fast 15 Jahre politisierte er im Gemeinderat Hohenrain, zehn Jahre sass er für die SVP im Kantonsrat. Seit 2014 war Winiger zudem Präsident des regionalen Entwicklungsträgers Idee Seetal. Im Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) leitet er seit zwei Jahren den Bereich Bau, Umwelt und Wirtschaft (BUWD).

Fredy Winiger auf dem Hof Helgenbühl in Kleinwangen, wo er aufgewachsen ist.

Bilder: Dominik Wunderli (Kleinwangen, 10. August 2021)

Doch damit ist Schluss. Im Juni kommunizierte Winiger überraschend, dass er per Ende Juli als Gemeinde- und als Kantonsrat zurücktritt. Der Grund dafür ist beruflicher Natur: In der Nachbargemeinde Hitzkirch wird er Projektleiter im Bereich Bau, Umwelt und Wirtschaft.

Mit 61 zum ersten Mal angestellt

Die politischen Ämter seien aufwendig, sagt der 61-Jährige beim Gespräch auf der Terrasse seines Bauernhauses auf dem Hof Helgenbühl. Dort, im Hohenrainer Ortsteil Kleinwangen, ist er aufgewachsen. Der Abschied von der Politik mache ihn zwar wehmütig. Eine gewisse Amtsmüdigkeit könne er aber nicht verhehlen. «In den letzten Jahren hatte ich kaum ein freies Wochenende.» Nun freue er sich auf mehr Freizeit für sich, seine Frau und die Enkelkinder.

In Hitzkirch sei er das erste Mal überhaupt in einem Anstellungsverhältnis, sagt Winiger schmunzelnd. Den Hof übernahm der Meisterlandwirt 1983. 30 Jahre später übergab er ihn seinem Sohn. Auf rund 24 Hektaren hält die Bauersfamilie etwa 400 Mastschweine und betreibt Ackerbau. Fredy Winiger hilft nach wie vor mit – sofern er Zeit dazu hat.

SVP-Ortspartei mitgegründet

Politik interessierte Winiger immer schon. Mitte der 1990er-Jahre gehörte er zu den Mitgründern der SVP-Ortspartei, sass in diversen Gremien und war unter anderem Feuerwehrkommandant. 2007 wurde er schliesslich in den Gemeinderat gewählt.

Ab Ende August wird Winiger in Hitzkirch nun diverse Projekte anpacken, wie Schutzzonen für die Wassergewinnung oder den im Hitzkirchertal umstrittenen Wildtierkorridor. Dieser sorgt bei den betroffenen Landwirten für viel Unmut. Winiger sagt:

«Ich denke, dass ich als Landwirt und dank der Erfahrung als Gemeinderat zur Lösungsfindung beitragen kann.»

In Hitzkirch wird Winiger nur noch in der zweiten Reihe stehen, «ein Befehlsempfänger des Gemeinderats», wie er schmunzelnd sagt. Mit der neuen Rolle habe er keine Mühe. Sein neuer Chef ist CVP-Gemeinderat Lukas Elmiger. Der Altwiser ist erst seit Anfang Jahr im Amt. «Ich hingegen bin ein alter Fuchs, ich denke, wir können gut voneinander profitieren.» Er verspüre zudem eine gewisse Erleichterung, mit bald 62 Jahren nicht mehr an vorderster Front stehen und entscheiden zu müssen.

Mehrere Behördenvertreter hören auf

Dass neben Winiger auch die Hohenrainer Gemeinderäte Jörg Muggli (FDP) und Stephan Egli (CVP) sowie Gemeindeschreiber Markus Vanza und dessen Stellvertreter fast zur gleichen Zeit aufgehört haben, sei Zufall. Vanza habe schon länger angekündigt, per Mitte 2021 in Frühpension zu gehen, sagt Winiger. Der Stellvertreter übernehme bis Ende Jahr eine neue Aufgabe innerhalb der Verwaltung. Jörg Muggli und Stephan Egli seien wie er selbst schon länger im Amt.

15 Jahre statt vier für neue Strassengenossenschaft

In Hohenrain seien in den vergangenen Jahren einige grössere Projekte umgesetzt worden, die dem Gemeinderat viel Energie abverlangt hätten. Unter anderem muss die Gemeinde aufgrund neuer Vorschriften 17 Güterstrassengenossenschaften zu einer Unterhaltsgenossenschaft vereinigen. Winiger setzte sich 2007 – als er als erster SVP-Vertreter in den Gemeinderat gewählt wurde – das Ziel, die neue UHG bis Ende der ersten Legislatur zu vollenden. Doch er unterschätzte den politischen Prozess gewaltig. Erst jetzt wird das Projekt endlich umgesetzt. Eine «grosse Kiste» sei auch die Planung der Wasserversorgung über das gesamte Gemeindegebiet gewesen. Weiter erwähnt Winiger die Sanierungen der Schulhäuser und Mehrzweckhallen in Kleinwangen und Hohenrain.

2012 wechselte Fredy Winiger vom Ressort Bau zu den Finanzen. Schon im ersten Rechnungsjahr musste er einen Verlust von rund 600'000 Franken präsentieren. Seither waren die Abschlüsse positiv, auch Eigenkapital konnte die Gemeinde wieder aufbauen. «Die Ausgangslage ist aktuell gut», so Winiger.

«Man darf aber nicht verheimlichen, dass Hohenrain mit 2,15 Einheiten den höchsten Steuerfuss im Seetal hat.»

Das Präsidium der Idee Seetal endete «leider recht abrupt», wie Winiger bedauernd sagt. Dies, weil ein Mandat beim regionalen Entwicklungsträger an ein Gemeinderatsamt gekoppelt ist. Seine Zeit bei der Idee Seetal sei geprägt gewesen von internen Reorganisationen. Dies als Folge der Kürzung des Sockelbeitrags durch den Kantonsrat im Jahr 2016.

Entlebuch als Vorbild für das Seetal

Als Erfolg wertet Winiger die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts für das Seetal, das alle Gemeinden gemeinsam mitunterzeichnet haben. «Das war ein wichtiges Signal, nachdem 2014 die geplante Talstrasse aufgrund interner Differenzen gescheitert war», so Winiger. Das Seetal als kleinste Region des Kantons müsse gegen aussen geeint auftreten. Winiger:

«So wie das Entlebuch. Zwar zanken sich dort die Gemeinden auch, aber wenn es gegen Luzern geht, halten sie zusammen wie Hose und Hemd.»

Auch als Kantonsrat tritt Winiger in der Septembersession zurück. Grund: Er wolle sich voll auf seinen neuen Job konzentrieren. In seiner zehnjährigen Amtszeit hat Winiger nur wenige Vorstösse produziert. «Ich sah dazu keinen Anlass und habe lieber in den Kommissionen mitgearbeitet», sagt Winiger. Acht Jahre war er Mitglied der Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie, seit zwei Jahren Präsident der Staatspolitischen Kommission.

An vorderster Front dabei

Noch bis zur nächsten GV Ende April 2022 hingegen bleibt Winiger Bereichsleiter BUWD und Vorstandsmitglied beim VLG. Schon jetzt bedauert er, das Amt abgeben zu müssen. «Die Arbeit dort ist richtig spannend. Man ist in engem Austausch mit der Luzerner Regierung und bei aktuellen Themen, die den Kanton und vor allem die Gemeinden betreffen, an vorderster Front dabei.» Winigers Augen leuchten. Ganz der Vollblutpolitiker eben.