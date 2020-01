Freispruch statt saftige Geldstrafe: Ein Hündeler hat schampar Schwein Ungebührliche Worte, ein Mittelfinger und ein Hund am falschen Ort haben einem Luzerner eine Anzeige eingebracht. Der Willisauer Bezirksrichter spricht ihn allerdings von allen Vorwürfen frei. Evelyne Fischer 23.01.2020, 18.48 Uhr

Wüste Beschimpfungen fielen an jenem Julitag 2019 auf einem Spielplatz in einer Luzerner Landgemeinde: «Huere Drecksjugos» soll ein heute 63-jähriger Hündeler dort Anwesenden mehrmals an den Kopf geworfen haben. Auch sein Mittelfinger sei zum Einsatz gekommen. So jedenfalls wird der Vorfall im Strafbefehl formuliert.