Ballwilerin leistet seit 31 Jahren Freiwilligenarbeit

Freiwilligenarbeit Diese Ballwilerin setzt sich seit 31 Jahren für ältere Menschen ein Paula Britschgi hat sich vor kurzem von ihrer Aufgabe als Leiterin der Kontaktstelle «Frohes Alter» in Ballwil verabschiedet. Und doch ist bei ihr die Freiwilligenarbeit nicht ganz vom Tisch. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 05.01.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Standing Ovations an der Gemeindeversammlung sind eher unüblich, aber für Paula Britschgi sind alle Anwesenden aufgestanden. Sie hat es verdient», sagt der Gemeindepräsident von Ballwil, Benno Büeler. Die Verabschiedung als Leiterin der gemeindeeigenen Kontaktstelle «Frohes Alter» im Dezember war ein emotionales Ereignis. «Mich hat das sehr gerührt, Tränen gab es auch», erzählt Paula Britschgi.

Paula Britschgi bei ihr zu Hause in Ballwil. Dominik Wunderli (Ballwil, 28. Dezember 2021)

Während sich in ihrem Alter, mit 65 Jahren, die Menschen an die Gruppe «Frohes Alter – Kontaktstelle 65 plus» für Beratung und Hilfe wenden, tritt sie nun auf Ende Jahr zurück. «Ich habe 1990 damit begonnen. Mir ist es sicher noch nicht verleidet, aber ich finde, es ist jetzt an der Zeit, das Amt abzugeben. Solange ich noch Freude an der Arbeit habe.»

Mit 34 Jahren ins Altersturnen

Gemeindepräsident Büeler erzählt, dass Paula Britschgi während 31 Jahren mit viel Herzblut das «Frohe Alter» geleitet, unzählige Dienste für die Betagten geleistet und ihnen somit unzählige Freudenmomente beschert habe.

«Ihr Engagement lässt staunen und macht dankbar – nicht nur für ihre, sondern für die Freiwilligenarbeit aller in unserer Gemeinde und Pfarrei.»

Der Gemeinderat danke Paula Britschgi herzlich für ihren Einsatz und wünsche ihr alles Gute für die wohl etwas ruhigere Zukunft.

Ganz so ruhig wird es um die Ballwilerin aber nicht werden. Obwohl sie ihr Amt als Leiterin abgibt, wird sie weiterhin als Helferin in der Gruppe aktiv sein. Sei es bei Hausbesuchen, beim Wandern, Jassen oder im Turnen, wo sie weiterhin als Leiterin vorturnt. Über das Altersturnen ist sie mit damals 34 Jahren auch zum «Frohen Alter» gestossen. «Ich hatte gerade zwei Rückenoperationen hinter mir und mir wurde geraten, ins Altersturnen zu gehen, damit ich mich bewege, jedoch nicht zu stark. Ich war ja noch sehr jung, aber die Gruppe fragte mich an, ob ich nicht die Leitung übernehmen möchte.» Sie sei als junge Frau gut aufgenommen worden von den älteren Mitgliedern. Britschgi lacht und sagt: «Sie konnten es mit mir und ich mit ihnen, es hat nie jemand gesagt: ‹Oh jetzt kommt so eine Junge daher.›»

«Wir sterben alle einmal»

Neben Hausbesuchen, Fahrdienstorganisation, gemeinsamem Wandern und dem wöchentlichen Mittagstisch mit rund 30 Teilnehmenden organisierte Britschgi auch jährliche Anlässe wie eine Reise im Sommer, das Geburtstagsfest für alle 75-Jährigen im Dorf oder die Weihnachtsfeier. Die letzteren zwei Anlässe fielen dieses Jahr leider Corona zum Opfer. Dies auch, weil nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat gehabt hätten. Die Weihnachtsfeier wäre der letzte von ihr als Leiterin organisierte Anlass gewesen. «Es ist sehr schade, ich hätte gerne nochmals alle Leute gesehen», sagt Britschgi.

In den letzten 31 Jahren habe sie viele schöne Momente erleben dürfen. Aber auch schwierige Zeiten würden dazugehören. So ist vor kurzem eine Frau gestorben, die 30 Jahre mit Paula Britschgi im Altersturnen war. «Es tut mir weh, dass ich wegen Corona nicht an die Beerdigung konnte.» Aber so sei das Leben. Von vielen Menschen, mit denen sie zu tun habe, müsse sie Abschied nehmen. «Wir sterben alle einmal, man muss für die Momente dankbar sein, die man hat.»

Die Pandemie bedeute einen grossen Einschnitt in ihrer langjährigen freiwilligen Tätigkeit. «Die Leute haben sich verändert. Man merkt es auch bei unseren Aktivitäten. Ende November trauten sich einige nicht mehr ins Turnen zu kommen.» Auch der Schlusshock habe man absagen müssen. Es treffe aber keineswegs nur die Angebote für ältere Menschen.

«Man sieht weniger Leute im Dorf und auch Vereine für junge Menschen leiden unter der jetzigen Situation.»

Trotzdem habe es auch Lichtblicke in den letzten zwei Jahren gegeben. «Im ersten Lockdown im Frühling 2020 haben wir uns mit der Frauengemeinschaft zusammengetan und einen Einkaufsdienst auf die Beine gestellt.» Dort hätten sich auch viele junge Menschen gemeldet. Und jetzt noch sei die Hilfsbereitschaft im Dorf hoch.

«Es gibt einige Wohnblöcke in Ballwil, in denen besonders viele ältere Menschen leben, dort gehen oft die jüngeren Nachbarn für sie einkaufen.»

Nachfolge steht fest

Seit Anfang Dezember habe man vermehrt wieder auf Anrufe anstelle von Hausbesuchen gesetzt. Oder sie und die anderen freiwilligen Helfer und Helferinnen bringen ein kleines Geschenk vorbei und stellen es vor die Tür.

«Ich habe gemerkt, wie sehr die Leute das schätzen, wenn sie von uns ein Telefon oder Rat erhalten. Sie haben eine solche Freude, dass jemand an sie denkt, weil sie ja auch nicht mehr gross ins Dorf können.»

Auch von den Kindern der Menschen, die sie unterstützt, habe sie schon öfters ein Dankeschön per Telefon oder eine Karte erhalten. Das motiviere sie immer wieder von Neuem, Freiwilligenarbeit zu leisten.

All die Stunden, die sie bereits für das «Frohe Alter» tätig war, dafür könnte die Gemeinde niemals finanziell aufkommen.

«Es braucht freiwillige Helferinnen und Helfer. Ich wünschte mir, dass sich noch mehr Leute engagieren würden.»

Über ihre Nachfolge muss sie sich hingegen keine Sorgen machen. Eine neue Leiterin ist mit Andrea Elmer bereits gefunden. «Ich wünsche ihr viele schöne Begegnungen mit älteren Menschen und dass sie weiterhin viel Freude an der Freiwilligenarbeit hat.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen