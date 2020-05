Freiwilligenbüro mit Helfern zur Bewältigung der Coronakrise wird geschlossen Der Kantonale Führungsstab hat während der akuten Phase der Coronakrise freiwillige Helferinnen und Helfer an Organisationen und Institutionen vermittelt, die Hilfe benötigten. Aufgrund sinkender Hilfsgesuche wird das Freiwilligenbüro geschlossen. 28.05.2020, 08.47 Uhr

(zim) Der Kantonale Führungsstab (KFS) geht aufgrund der sinkenden Hilfsbegehren davon aus, dass die Institutionen und Organisationen die aktuelle Situation rund um das Coronavirus mit den vorhandenen Mitteln bewältigen können. Sollte sich die Lage verschlechtern, könnte das Büro der Freiwilligenarbeit reaktiviert werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern.

Die Daten jener Personen, die speziell durch den Kanton Luzern ausgebildet wurden und für einen Einsatz im Medical Center Luzern in Nottwil vorgesehen waren, bewahrt der Kanton Luzern nach Rücksprache mit den Betroffenen bis Ende Jahr auf. Alle übrigen Daten werden laut Mitteilung gelöscht.

Der KFS vermittelte und koordinierte in den vergangenen Wochen die freiwilligen Helferinnen und Helfer des Freiwilligenbüros an Organisationen und Institutionen, die ein Unterstützungsbegehren stellten. Vom 23. März bis am 27. Mai konnten rund 100 Freiwillige 23 Institutionen unterstützen. Die Arbeiten umfassten unter anderem medizinische Facharbeiten, Betreuungsaufgaben, Fahrdienste und Verpflegungsdienste.