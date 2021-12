Adligenswil regelt Verteilung der Vereinsbeiträge neu

Freizeit «Gerechtere Verteilung» und mehr Transparenz: Adligenswil regelt Vereinsbeiträge neu Der Kreis der Beitragsempfänger soll künftig grösser werden. Um Fördergelder zu erhalten, müssen Vereine künftig aber neu ein Gesuch mit Begründung einreichen. Hugo Bischof 16.12.2021, 05.00 Uhr

Adligenswil hat eine neue Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an lokale Vereine erlassen. Sie tritt Anfang 2022 in Kraft. «Damit wird die Unterstützung von Vereinen einheitlich und transparent geregelt», schreibt die Gemeinde in ihrem Newsletter. Die Beiträge werden nach verschiedenen Kriterien zugesprochen: Massgebend sind die Anzahl der Mitglieder und der Aktivitäten. Eine Rolle spielen aber auch die Leistungen für die Allgemeinheit. Es wird berücksichtigt, wie viel Infrastruktur ein Verein nutzen kann. Auch für Vereinsjubiläen steht ein Beitrag zur Verfügung.