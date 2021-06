Freizeit Wegen Grossandrang Gäste abgewiesen: Das müssen Sie bei Ihrem Badi-Besuch in der Stadt und Agglomeration Luzern wissen Eigentliche Spitzentage gibt es zwar noch nicht. Doch mit dem warmen Sommerwetter nehmen die Besucherzahlen in den Strandbädern und Schwimmbädern zu. Hugo Bischof 15.06.2021, 17.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der kalte und regnerische Mai war für die Betreiber von Freiluft-Badeanstalten zum Vergessen. Jetzt, mit dem warmen Sommerwetter, wird alles anders. Im Schwimmbad Mooshüsli in Emmen ist der Badebetrieb schon gut angelaufen. «Unter der Woche kommen vor allem viele Schulklassen», sagt Betriebsleiter Philip Heller. «Der Besuch in der Badi ist ein guter Ersatz für ausfallende Schulreisen.» Am Montag verzeichnete das Mooshüsli zwischen 1500 und 1600 Eintritte. Am vergangenen Sonntag besuchten gar knapp 3000 Personen, darunter viele Familien und Stammgäste, das Mooshüsli. Am Samstag waren es etwa 2600. An einem absoluten Spitzentag tummeln sich im Mooshüsli bis zu 6000 Personen, verteilt über den ganzen Tag, sagt Heller: «Das kommt pro Saison aber nur zwei- bis dreimal vor.»

Im Mooshüsli in Emmenbrücke geniesst diese Schwimmerin eine kühlende Dusche. Bild: Eveline Beerkircher

Maximal 3500 Personen dürfen sich gleichzeitig im Mooshüsli aufhalten

Gemäss den Coronavorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) dürfen sich im Mooshüsli maximal 3500 Personen gleichzeitig aufhalten. Das ist die gesamte Quadratmeterzahl inklusive Wasserfläche geteilt durch die pro Person vorgeschriebenen mindestens 15 Quadratmeter. Maskenpflicht gilt weiterhin im Kassen-, WC-, Dusch- und Restaurantbereich. «Das wird knallhart durchgesetzt», betont Heller. Am vergangenen Wochenende habe ein Gast sich geweigert, eine Maske zu tragen, auch als man ihn freundlich darauf hingewiesen habe.

«Erst als die Polizei kam, setzte er die Maske auf.»

Mit der Intervention habe er offensichtlich nicht gerechnet.

Kinder spielen in der Badi Mooshüsli in Emmen. Bild: Eveline Beerkircher

Badegäste halten sich mehrheitlich an Maskenpflicht

Auch im Parkbad Kriens zeichnet sich nach einem «katastrophal schlechten Mai» ab, dass «die Leute jetzt in die Badi kommen», sagt Betriebsleiter René Bienz, «obwohl wegen Corona noch eine gewisse Zurückhaltung herrscht». Am vergangenen Sonntag wurden knapp 1500 Eintritte verzeichnet, am Samstag waren es rund 1400. Die gemäss den BAG-Vorgaben maximale Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig im Parkbad Kriens aufhalten dürfen, beträgt 2000. Auch hier gilt in den überdachten Bereichen (Kasse, WC, Dusche, Restaurant) weiterhin Maskenpflicht. «Die Leute halten sich mehrheitlich daran, manchmal müssen wir einige wieder daran erinnern», sagt Bienz. Auf der Website des Parkbads kann man jederzeit ablesen, wie viele freie Plätze es gerade noch gibt. Das ist eine grosse Hilfe für die Planung des Badi-Besuchs. Den gleichen Service bieten auch die meisten anderen Badeanstalten an.

Rotsee-Badi musste wegen Grossandrang schon Leute abweisen

Bereits sehr gross ist der Andrang in der relativ kleinen Rotsee-Badi in Ebikon, bei einer angenehmen Wassertemperatur von 21 Grad. Hier sind gemäss BAG maximal 400 Gäste zugelassen. «Diese Limite haben wir am Sonntag erreicht», sagt Betriebsleiter Patrick Widmer. «Wir mussten einige Leute zurückweisen oder sie um Geduld bitten, bis andere Gäste die Badi verliessen und sie nachrücken konnten.» Die meisten hätten verständnisvoll reagiert. Bezüglich Maskenpflicht betont Widmer:

«Das konsequent durchzusetzen, ist anspruchsvoll.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

2500 bis 3000 Eintritte am vergangenen Wochenende im Lido

Im Strandbad Lido in Luzern ist der ganz grosse Andrang bisher ausgeblieben, sagt Badmeister Erotokritos Zekos: «Es muss fünf Tage schön sein, dann ‹räblet› es am Wochenende.» Immerhin: Am vergangenen Wochenende verzeichnete das Lido 2500 bis 3000 Eintritte. Damit ist man aber noch weit entfernt von Spitzentagen mit gegen 5000 Besucherinnen und Besuchern. Gemäss den BAG-Richtlinien dürfen sich ohnehin nur maximal 3500 Badegäste gleichzeitig im Lido aufhalten. Im Kassenbereich, Restaurant und Duschen/WC-Trakt gilt weiterhin Maskenpflicht. Auf der Liegefläche wird auf die Distanzregeln hingewiesen. «Wir setzen auf die Selbstverantwortung unserer Gäste», betont Zekos.

«Wir können nicht Polizei spielen, es soll ja auch Ferienstimmung aufkommen.»

Die letztjährige Saison 2020 sei im übrigen «eine der besten Saisons» gewesen, sagt Zekos: «Weil die Leute nicht ins Ausland konnten, verbrachten sie die Ferien bei uns.» Das wird dieses Jahr wohl etwas anders sein.

Im Seebad Horw verläuft die Saison «tipptopp», sagt Betriebsleiterin Verena Sigrist: «Wir haben sehr viele Saisonkarten verkauft.» Hier sind maximal 500 Gäste zugelassen. Neben den Corona-Hygiene- und Vorsichtsmassnahmen gilt auch eine Einschreibepflicht.

Auch im Strandbad Tribschen und im Waldschwimmbad Zimmeregg in Luzern ist man zufrieden mit dem gegenwärtigen Saisonverlauf. «Wir hatten noch keinen Spitzentag», sagt Reto Mattmann, Geschäftsführer der Hallenbad Luzern AG, die auch für diese Aussenbäder zuständig ist. Gemäss Mattmann verzeichnete am vergangenen Sonntag die Tribschenbadi rund 800 Eintritte, in der Zimmeregg waren es etwa 650. Angst, dass die vom BAG vorgegebene maximale Anzahl Badegäste überschritten werden könnte, hat Mattmann nicht: «Dafür ist die Frei- und Grünfläche in den beiden Bädern viel zu gross.»