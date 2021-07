Schongiland: Seppi Müller lebt seit 30 Jahren seinen Traum

Freizeitpark Seit drei Jahrzehnten lebt der Schongiland-Gründer seinen Traum Der Erlebnispark Schongiland wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Gründer Seppi Müller macht auch mit 79 Jahren täglich eine Testfahrt mit der Rodelbahn. Yvonne Imbach 30.07.2021, 11.14 Uhr

Drei Generationen Schongiland: Jessica Müller mit ihrem Vater Thomas Müller und dessen Vater Seppi Müller auf der Rodelbahn, dem Herzstück des Parks in Schongau. Bild: Pius Amrein (9. Juli 2021)

Schmucke Bauernhäuser, gepflegte Wiesen und Äcker prägen das Landschaftsbild, wenn man nach Schongau hochfährt. Die Seetaler Gemeinde bietet seit 30 Jahren eine Attraktion, die man von so einer ländlichen, kleinen Gemeinde eher nicht erwartet: das Schongiland, ein Freizeit- und Erlebnispark. Herzstück ist die 380 Meter lange Rodelbahn, seinerzeit erst die dritte Bahn dieser Art, die in der Schweiz eröffnet wurde. Rutschen, Schaukeln, Hüpfburgen, Spielgeräte, Fun-Scooter, Grill- und Picknickplätze, eine Schaumühle und Ziegen machen das Ausflugsziel vor allem für Familien mit Kindern zu einem sehr beliebten Ort.

Schongiland-Gründer Seppi Müller.

Eine Familie mit Kindern steht dann auch am Anfang der Entstehungsgeschichte des Schongilands. Gründer Seppi Müller (79) lädt zum Gespräch mitten in den Park ein. Ein schattig gelegener Tisch wird an diesem Sommermorgen zum Treffpunkt für eine spannende Zeitreise in das Leben des Schongauers. «Wir waren elf Kinder, ich war das Achte», berichtet Seppi Müller. Sein Vater sei Arbeiter gewesen, das Ansehen der Arbeiterfamilie bei den Bauern im Dorf nicht besonders hoch, das Einkommen niedrig. «Wir waren einfach ‹s’Müllerlis›.» In der 5. Klasse entdeckte er die Welt der Bücher und las eine Geschichte, die ihn zur Berufswahl als Schmied animierte. «In die Lehre kam ich erst mit 18. Vorher arbeitete ich in der Schuhfabrik in Fahrwangen und hatte einen Stundenlohn von 1.50 Franken.» Die Lohntüte gab's alle zwei Wochen, bis auf einen Fünfliber wurde die aber dem Vater weitergereicht, es galt noch viele Kinder daheim zu versorgen.

Coniglio waren beliebt

Seppi Müller bewies schon sehr jung ein Gespür für Technik und Geschäftssinn. Mit 15 bot er seine Arbeit als Velomechaniker an. Dafür setzte er sogar ein Inserat in die Zeitung, das er bis heute aufgehoben hat: «Ich repariere und emailliere sämtliche Velos und ersetze defekte Bestandteile zu äusserst günstigen Preisen», stand da in grossen Lettern abgesetzt. Kurios der Zusatz: «Ich nehme für jeden Betrag Kleintiere jeder Art an Zahlung!»

Das Inserat des 15-jährigen Seppi Müller.

Was es damit auf sich hatte, bringt die Augen des 79-Jährigen noch heute zum Blitzen. «In der Schuhfabrik arbeiteten mit mir die ersten Italiener, die in die Schweiz gekommen waren. Einer konnte schon etwas Deutsch und fragte mich, ob ich bei den Bauern im Dorf nicht zu Fleisch kommen würde. Coniglio, also Hasen, waren besonders beliebt.» So geschah es, dass Seppi Müller sein erstes Unternehmen gründete: In seiner Freizeit reparierte er die Velos der Bauern, die ihn mit Kleintieren entlöhnten. Und diese Naturalien verkaufte er den italienischen Mitarbeitern in der Schuhfabrik. «Dieses Geld durfte ich behalten», blickt Müller zurück.

«Grümpeltobel» faszinierte ihn

Auch bereits in der Jugend entwickelte sich Müllers Leidenschaft für alte Dingen. «Damals gab es ja noch keine Werkhöfe oder Verbrennungsanlagen. Zur Entsorgung wurden in den Wäldern um die Dörfer grosse Mulden gegraben, wo die Leute ihren Abfall einfach reinschmissen.» Dieses «Grümpeltobel» faszinierte ihn und er holte regelmässig wieder raus, was er weiter verwerten konnte: Bügeleisen, Büchsen oder Brillen. Seine erste eigene Firma gründete Seppi Müller mit knapp 20 Jahren, ein Auto- und Reifengeschäft.

Eines der ältesten Kulturgüter von Schongau, die alte Mühle, war rund 800 Meter unterhalb des Auto- und Reifengeschäfts gelegen und dem Zerfall geweiht. Das konnte Seppi Müller nicht zulassen und er erwarb die alte Mühle 1968, die seit 1887 stillgelegt war. «Ich habe die Mühle sorgfältig abgebaut und 20 Jahre aufbewahrt.» In dieser Zeit zog Seppi Müller mit seiner Frau drei Söhne und eine Tochter auf, der Familienmensch liess seinen grossen Traum von einem Freizeitpark noch eine Weile auf Eis ruhen.

Mut, Herzblut, Fleiss und Eigenleistung

Ende der 1980er-Jahre wurden 20'000 Quadratmeter auf dem Firmengelände frei. Die Idee, einen eigenen Freizeitpark zu gründen, erwachte aus ihrem Dornröschenschlaf. Mittlerweile war Sohn Thomas erwachsen und liess von der Idee begeistern. Mit viel Mut, Herzblut, Fleiss, Eigenleistung und Finanzierung wurde das Projekt schliesslich verwirklicht. Die alte Mühle wurde am heutigen Standplatz wieder aufgebaut. Die Rodelbahn mit Schlepplift gebaut und das Schongiland 1991 eröffnet. Hauptattraktion war damals die alte Mühle und die Rodelbahn, deren Schlepplift durch die Mühle durchfährt.

In den 30 Jahren wurde das Schongiland ständig erweitert. Sohn Thomas Müller ist der Geschäftsführer, dessen Frau Renata und Jessica, eine der beiden Töchter, arbeiten auch im Betrieb. «Wir wollen zwar wachsen, aber wir sind ein Familienbetrieb und wollen es auch bleiben», sagt Thomas Müller. So lässt es sich Senior-Chef Seppi nicht nehmen, seine Aufgaben im Betrieb immer noch jeden Tag zuverlässig auszuführen. «Ich bin morgens um 7 Uhr hier, mache meine Runde, füttere die Geissen, lege Holz bei den Feuerstellen nach und mache die erste Testfahrt mit der Rodelbahn», berichtet er. Das Schönste für ihn sei, wenn die Kinder abends quengeln, weil sie nach Hause müssen.

«Wir haben viele Stammgäste und auch viele Eltern, die schon als Kind mit ihren Eltern zu uns kamen», freut sich Thomas Müller. Ruhe und Erholung finde er beim Campieren an einem Waldrand oder zu Hause im alten Schulhaus von Schongau, das sein Vater einst vor dem Abbruch gerettet habe und in dem zwei Wohnungen entstanden sind. Aber das ist eine andere Geschichte aus dem spannenden Lebensbuch von Seppi Müller.