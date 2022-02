Lozärner Fasnacht Fritschivater Viktor M. Giopp – so tickt der Zunftmeister der Zunft zu Safran Viktor M. Giopp ist Zunftmeister der Zunft zu Safran und Fritschivater 2022. Er ist sicher: Nach der Zwangspause wird diese Fasnacht besonders bombastisch. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

«So ab Fünfzig denkt man ja, es könnte passieren. Trotzdem war es ein Schockmoment, als mein Name ausgerufen wurde», beschreibt Viktor M. Giopp (56), Fritschivater und Zunftmeister der Zunft zu Safran, die Ausrufung seines Namens am Zunftbot am 1. Januar. Sofort sei eine riesige Freude in ihm aufgestiegen: «Ab dem Moment bist du an diesem Abend fremdbestimmt. Du wirst auf die Bühne geführt, erklärst Annahme der Wahl und gibst quasi spontan deine erste Pressekonferenz.»

Natürlich auf einen Kaffee beim Fritschivater: Viktor M. Giopp mit Ehefrau Denise und den Herzenstöchtern Celine (links) und Carina daheim in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (12. Februar 2022)

Viktor M. Giopp ist Kaufmann und Inhaber der Giopp Caffè – Giopp Handels GmbH, die er zusammen mit seiner Schwester Corinne Giopp führt. Bei einem gemeinsamen Kaffee im Gespräch mit dieser Zeitung wird klar, dass die Familie und gelebte Traditionen bei ihm hohen Stellenwert haben. «Ich bin tatsächlich in meiner Familie der fünfte Fritschivater.»

1909 war der Ururgrossvater Zunftmeister

Bei der Zunft zu Safran ist es an sich nicht aussergewöhnlich, dass Söhne «auf Vaters Schild» eintreten. Verwandtschaftliche Beziehungen innerhalb der Zunft sind häufig, und es kommt vor, dass nach dem Vater später auch der Sohn das höchste Amt bekleidet. Aber die Linie der Familie Giopp Hochstrasser ist bemerkenswert: 1909 war es der Ururgrossvater Alois Hochstrasser-Raeber; 1937 der Urgrossvater Franz Hochstrasser-Zwimpfer; 1956 der Grossvater Franz Hochstrasser-Tanner; vor 33 Jahren sein Vater Viktor Giopp-Hochstrasser und 2022 ist nun sein Jahr.

Zunftmeister der Zunft zu Safran: Viktor Giopp. Bild: Eveline Beerkircher (12. Februar 2022)

In die Zunft eingetreten ist Viktor M. Giopp 1990. «Wir waren ein grosser Jahrgang mit 19 Neuzünftlern. Die meisten davon waren schon befreundet, es war eine gemeinsame Entscheidung, das machen wir jetzt.» Manche dieser Freundschaften halten bis heute an wie etwa zum Fritschivater 2020/21, Daniel Medici. Im Laufe der Jahre war Viktor M. Giopp unter anderem Mitglied des Umzugskomitees, der Zunftgrenadiere, des Vergnügungskomitees und präsidierte dieses 2015. Das nun höchste Amt des Zunftmeisters und Fritschivaters erfüllt den 56-Jährigen mit Stolz, Ehre und Demut:

«Es geht ganz tief. Mir wurde wohl erst jetzt zu 100 Prozent bewusst, wie tiefgründig die Rituale sind, die wir untereinander pflegen. Es ist eine sehr innige Erfahrung, wie sehr ich von den Zunftmitgliedern getragen werde.»

Gross sei auch die Freude bei Ehefrau Denise (53) und deren beiden Töchtern Celine (29) und Carina (26). «Ich nenne sie meine Herzenstöchter, den Begriff Stieftöchter finde ich unmöglich», präzisiert Viktor M. Giopp. «Wenn die Ehefrau nicht mitzieht, kannst du das Amt nicht voll ausfüllen. Die charmante Fritschimutter Denise und ich sind ein super Team, und so funktionieren wir auch als Fritschipaar.» Zur Familie gehört auch Hund Lilo, «mein Haupthobby». In seiner freien Zeit sei er am liebsten an der frischen Luft, sei es mit Lilo auf einen Walk, in den Bergen oder mit dem Motorboot auf dem See.

Beim Bärteliessen fühlte er sich wie ein Popstar

Rückendeckung im Amtsjahr erfährt der Zunftmeister natürlich auch von seinem Weibel Richi Hess. «Das ist eine völlig neue Erfahrung, so einen «Best Man» an der Seite zu haben. Richi leistet einen Wahnsinnsjob.» Die Agenda eines neuen Fritschivaters ist ab dessen Annahme der Wahl quasi Makulatur und füllt sich sofort neu für das ganze Amtsjahr. Vor der Fasnacht sei das Bärteliessen der Höhepunkt gewesen. «Da wir wegen Corona erst gar nicht wussten, ob und wie es stattfinden kann, war die Freude umso grösser, die Feier in einem nur minimal reduzierten Rahmen erleben zu dürfen.» 20 Gruppierungen machten mit einer eigens einstudierten Nummer dem Fritschivater ihre Aufwartung im Restaurant Wilden Mann.

«Die anschliessende Kutschenfahrt durch die Stadt und die Ankunft im KKL, wo die versammelte Zunft auf mich wartete, kann man mit Worten nicht beschreiben, es war Gänsehaut pur. Ich kann nun nachvollziehen, wie sich ein Popstar fühlen muss.»

Fritschivater Viktor M. Giopp mit Ehefrau Denise vor dem «Wilden Mann» in Luzern auf dem Weg zum Bärteliessen. Bild: Nadia Schärli (15. Januar 2022)

660 Säckli wurden verteilt

Die traditionellen Bescherungsfahrten in Heime und andere Institutionen mussten dieses Jahr auch in einem reduzierten Rahmen stattfinden. In den Tagen vor der Fasnacht wurden 660 Säckli geschnürt und verteilt. Statt mit einem 30-köpfigen Gefolge durfte nur eine kleine Delegation in die Alterszentren Dreilinden, Rosenberg, Steinhof und Eichhof auf Besuch kommen. «Wir zogen von Abteilung zu Abteilung und erlebten auch so sehr schöne Momente. Aber für die Bewohnerinnen und Bewohner wäre das sonst übliche Fasnachtsfest mit Speis und Trank, Tanz und Guuggenmusig schon lustiger», erzählt Giopp.

Inzwischen ist klar, dass die Fasnacht 2022 normal stattfinden darf. In einem Tag ist es so weit. «Nach der Zwangspause letztes Jahr sind alle so voller Vorfreude, das wird eine gewaltige, bombastische Fasnacht 2022! Wer dieses Jahr keine grossen Vorbereitungen getroffen hat, wird sich spontan was einfallen lassen. So, wie ich die Menschen kenne, werden sie offen und mit Respekt feiern. Wer eine Schutzmaske tragen will, wird in Ruhe gelassen», ist der Frischivater überzeugt. Was ist für ihn typisch Fasnacht und worauf freut sich er sich am meisten? Er sagt:

«Sie ist fröhlich, ausgelassen, farbig, kreativ. Schon jetzt bekomme ich Hühnerhaut, wenn ich an die Ankunft der Nauen mit der Fritschifamilie denke, die Totenstille in diesem Moment, und Punkt 5 Uhr geht’s mit dem Urknall los und die Stadt wird zum Hexenkessel. Dann lasse ich es einfach laufen, denn ein Höhepunkt jagt den anderen.»

Bundesrätlicher Besuch an der Abholung des Fritschivaters Video: Tele 1

