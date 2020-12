Gastkommentar Direkt aus Bern: «Frohe Festtage!» Während der Session in Bern berichten Luzerner Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus ihrem Ratsalltag zu einem frei gewählten Thema. Heute meldet sich CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler zu Wort. Ida Glanzmann-Hunkeler 18.12.2020, 21.07 Uhr

Ida Glanzmann-Hunkeler Bild: Keystone

Unsere Aufgabe wäre es, in diesem Bericht aus Bern, vor allem von Erlebnissen zu schreiben, die sich am Rande der Beratungen abspielen. Gerne berichte ich jeweils auch aus der Wandelhalle. Dort war es während der vergangenen Wochen eher ruhig. Es gab Parlamentarier, die sich einen Arbeitsplatz suchten, einige wenige Journalisten und vereinzelt ein paar Lobbyisten. Ich genoss diese Ruhe und ganz besonders schätzte ich es, dass man auch mal in Ruhe ein Gespräch führen konnte.