Fronleichnam Nach einem Jahr Unterbruch: Die Herrgottskanoniere stehen wieder im Einsatz Traditionsgemäss ziehen die Herrgottskanoniere an Fronleichnam durch das Städtli Willisau und feuern Kanonenschüsse ab. Salome Erni 03.06.2021, 13.45 Uhr

Dieses Jahr waren die Mitglieder der Corporis Christi-Bruderschaft wieder unterwegs an Fronleichnam. Letztes Jahr ertönten in Willisau aufgrund der Pandemie keine Schüsse - erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte. Aus der Übung seien die 19 Herrgottskanoniere deswegen aber nicht gekommen, so Hauptmann Tony Mehr-Kaufmann.