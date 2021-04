Frost Luzerner Obst- und Rebbauern nach der Frostwoche: «Die Situation bleibt angespannt» Der Schaden durch den Frost für die Luzerner Obstbäume kann gemäss Experten noch nicht beziffert werden. Bauern bekämpfen die Minustemperaturen in der Nacht vor allem mit Frostkerzen. Fabienne Mühlemann 09.04.2021, 12.27 Uhr

Der April macht, was er will – das trifft auch in diesem Jahr zu. Nach einer frühsommerlichen Woche meldete sich am Ostermontag der Winter zurück. So fand man am Dienstagmorgen in Luzern eine feine weisse Schneeschicht vor, das Quecksilber sank rasant.

Mit dem Schnee kam auch der Frost. In einigen Nächten dieser Woche sanken die Temperaturen unter null. Für Obstkulturen kann dies problematisch sein und unter Umständen zu Ernteeinbussen führen. Denn der Kälteeinbruch von dieser Woche könnte dafür gesorgt haben, dass die Blütenknospen der Obstbäume erfroren oder beschädigt wurden.

Auf dem Sedelhof in Ebikon kommen Frostkerzen zum Einsatz. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 9. April 2021)

Gemäss Markus Thali, Präsident des Luzerner Obstbauvereins, könne man den Schaden im Kanton Luzern erst in drei bis vier Wochen beziffern. Doch bereits jetzt sagt er:

«Ich bin optimistisch, dass es zu keinen grossen Ernteausfällen kommen wird.»

Beim Kernobst brauche man nur rund fünf Prozent der Blüten, die überleben. Bei den Kirschen seien es rund 20 bis 30 Prozent, so Thali. «Nun hoffe ich auf frühlingshaftes Wetter in den nächsten Tagen.»

«Reben kommen glimpflich davon»

Frost sei aktuell vor allem für Steinobst wie Kirschen am gefährlichsten, erklärt Aurelia Jud, Expertin für Steinobst und Beraterin beim Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung (BBZN) in Hohenrain. Denn dieses stünde tendenziell am frühesten in Blüte. «Grundsätzlich halten die Knospen je nach Entwicklungsstand und Sorte Temperaturen unter null Grad stand. Je näher zur Blüte hin, desto empfindlicher sind sie jedoch gegenüber Minustemperaturen», sagt Jud. Da gewisse Steinobstkulturen aufgrund des zuvor warmen Wetters schon blühen, könne der Frost diese stärker gefährden. «Man findet stellenweise bereits erfrorene Blütenknospen. Wie starke Auswirkungen der bisherige Frost auf die Obstkulturen hatte, wird sich erst in einigen Wochen zeigen.»

Und wie sieht es bei den Reben aus? «Aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Jahr kann man sagen, dass man im Rebbau glimpflich davon kommen wird», sagt Beat Felder, Experte für Rebbau beim BBZN. Denn die Reben würden sich derzeit noch im Wollstadium befinden, in dem sie bis zu Minus fünf Grad vertragen. Doch Felder sagt:

«Die Situation bleibt angespannt, weil auch nächste Woche noch mit kalten Temperaturen zu rechnen ist. Frost ist und bleibt ein Dauerthema während des Austriebs.»

Frostbekämpfung ist aufwendig und teuer

Dem stimmt auch Aurelia Jud zu. «Leider ist Frost Anfang April kein ungewöhnliches Phänomen.» Entgegenwirken könne man mit Frostkerzen, wie sie auch von Produzenten im Kanton Luzern genutzt werden. Doch der Aufwand sei immens. «Man muss sie auf der ganzen Anlage verteilen, im richtigen Moment anzünden und in der Nacht kontrollieren, ob sie noch brennen. Ansonsten müssen sie ausgewechselt werden», sagt Jud. Auch finanziell komme einiges zusammen:

«Pro Frostereignis und Hektare können es schnell mehrere tausend Franken werden, die man ausgibt, da eine einzige Frostkerze zwischen 10 bis 20 Franken kostet.»

Solche Frostkerzen hat auch Franz Theiler vom Sedelhof in Ebikon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und auf Freitag eingesetzt. Zuvor sei dies nicht möglich gewesen, da der Wind stark wehte. «Dann bringen die Frostkerzen nichts, da die Wärme nicht in der Anlage drin bleibt», sagt Theiler. Beim Einsatz von Frostkerzen stehe er in der Nacht jede Stunde auf, um die Temperatur zu kontrollieren. «Am besten entzündet man die Frostkerzen in den Morgenstunden, weil es dann am kältesten ist.» Schäden seien derzeit noch schwierig abzuschätzen und regional sehr unterschiedlich. Wenn der Stempel in der Blüte sich schwarz verfärbe, sei das Obst erfroren. Er sagt weiter: «Seit 2017 haben wir im Kanton Luzern immer wieder mit Frost zu kämpfen und jedes Ereignis ist eine neue Herausforderung.»

Auf dem Sedelhof von Franz Theiler kommen Frostkerzen zum Einsatz. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 9. April 2021) / Luzerner Zeitung

Eine weitere Methode ist gemäss Jud die Überkronenberegnung. «Die Bäume werden mit Wasser besprüht, wobei die Blüten von Eis umhüllt werden. Durch das Gefrieren wird Erstarrungswärme freigesetzt», erklärt sie. Doch auch hier brauche man aufwendige Installationen wie Besprinklungsanlagen.

«Grundsätzlich kann man sagen, dass Frostbekämpfung sehr aufwendig und teuer ist.»