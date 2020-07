Reportage Früh aufstehen für die perfekte Frucht: Die Kirschenernte in Kulmerau hat Hochsaison Bild: Eveline Beerkircher (Triengen, 7. Juli 2020) Die Kirschenernte auf dem Hof Morgestärn ist in vollem Gang. Obstbauer Reto Diener verrät, welches seine Lieblingssorte ist und warum er auf Direktmarketing setzt. Salome Erni 10.07.2020, 12.11 Uhr Drucken Teilen

Die «Kulmerauer Chlöpfer» machen ihrem Namen alle Ehre: Tiefschwarz, saftig und so gross, dass man den Mund kaum schliessen kann. Der Obstbauer Reto Diener aus Kulmerau oberhalb von Triengen steckt mitten in der Hochsaison. Während eines kurzen Anstiegs zu seiner Kirschenplantage auf über 700 Metern über Meer erklärt der 30-jährige Landwirt, dass in diesem Jahr aufgrund des Kälteeinbruchs im März und dem vielen Regen im Frühsommer keine überaus grosse Ernte zu erwarten sei. Zufrieden fährt er aber fort:

«Die wenigen geernteten Kirschen sind dafür besonders fein in diesem Jahr.»

Reto Diener kontrolliert seine Kirschbäume. Die Früchte auf dem Bild werden erst in rund zwei Wochen reif sein.

Bild: Eveline Beerkircher (Triengen, 7. Juli 2020)

Bereits Reto Dieners Eltern, von denen er vor fünf Jahren den Betrieb übernahm, setzten vollständig auf die Obstproduktion. Auf die Frage, ob dies nicht ein grosses Risiko bedeute, antwortet Diener: «Durch die Spezialisierung konzentrieren wir uns zu hundert Prozent auf das Obst. Uns gelingt es dadurch, schneller auf die Umstände zu reagieren und im richtigen Moment zur Stelle zu sein.» Auf seinem Betrieb pflegt er 6000 Obstbäume, 3500 davon sind Kirschen. Der Meisterlandwirt setzt aber nur etwa die Hälfte der drei Hektaren für die Kirschenproduktion ein, der Rest sind Jungbäume.

Nur die reifen Kirschen werden geerntet

Im Innern der Plantage stehen unter schweren Netzen und Regenabdeckungen die Kirschbäume in langen Reihen, umgeben von Gras und fernem Vogelgezwitscher. Mitarbeiter leeren die reifen Früchte aus ihren Erntegefässen in die grünen Harassen, die für den Weitertransport bereit stehen. Es sei gar nicht so einfach, nur die reifsten Kirschen zu pflücken, erklärt Diener, währendem er mit raschen, kräftigen Fingerbewegungen die Kirschen vom Baum in seinen Erntekorb befördert. «Man erkennt sie an der dunkleren Farbnuance», verrät er. Die Früchte frühzeitig zu pflücken, sei es auch zum Schutz vor der Kirschessigfliege, kommt für ihn nicht in Frage.

Der Erntekorb ist prall gefüllt mit Kordiakirschen, der Lieblingssorte von Reto Diener.

Bild: Eveline Beerkircher (Triengen, 7. Juli 2020)

Was auf dem Morgestärn produziert wird, sind Tafelkirschen, die für den unverarbeiteten Genuss bestimmt sind. Dabei hat Diener insgesamt zwanzig Kirschensorten auf seinen Plantagen, von kleinen schwarzen Kirschen für Konfitüre über gelbe Herzkirschen bis hin zu den aromatischen Kordiakirschen. Letztere gehören zu den sechs angebauten Hauptsorten und seien seine Lieblinge, sagt Diener.

Die Kirschenernte in Kulmerau ist in vollem Gange.

Bild: Eveline Beerkircher (Triengen, 7. Juli 2020)

Früh aufstehen für perfekte Kirschen

Zurück auf dem Hof herrscht emsiges Treiben. In einer grossen Scheune sortieren Mitarbeitende die gepflückten Kirschen nach ihrer Qualität. Je nach Wetter müssen bis zu 15 Prozent der geernteten Früchte aussortiert werden. Die Kirschenlese beginnt in den frühen Morgenstunden um 6 Uhr und dauert bis am Mittag an, sortiert wird bis am Abend. Je länger der Tag dauere, desto weicher werden die Kirschen und desto weniger gut seien sie lagerbar, erklärt Diener den frühen Arbeitsbeginn. Um die Ernte von mehr als 1500 im Ertrag stehenden Kirschbäumen verkaufsreif zu machen, sind während der Hochsaison 15 Personen im Einsatz.

Nach der Ernte werden die Kirschen im Eingang der grossen Scheune direkt neben dem Hofladen sortiert. Bild: Eveline Beerkircher (Triengen, 7. Juli 2020)

Reto Diener betont, wie wichtig es ihm ist, dass die Kunden und Kundinnen herausragende Qualität erhalten. Zentral dafür sei neben den reifen Früchten auch die Frische. Auf dem Hof Morgestärn kommen die Kirschen direkt von der Plantage in den hofeigenen Kühlraum und werden dann umgehend sortiert und abgepackt. Dieners Kirschen gelangen nur am Tag der Ernte oder am Folgetag in den Verkauf. Können nicht alle verkauft werden, werden sie wie die aussortierten Kirschen bei einem Nachbarn getrocknet oder zu Schnaps gebrannt. Damit erziele man aber kaum Gewinn, gibt Diener zu bedenken.

Der Hofladen ist über die Kantonsgrenze hinaus bekannt

Im Hofladen sitzt eine Kundin an einem der kleinen Tische, geniesst einen Kaffee und erzählt, dass sie hier ihren Grosseinkauf mache. Ein Blick auf die Autonummer zeigt, dass sie dafür extra aus Zürich angereist ist. Dass die Kunden den Hof Morgestärn im idyllisch abgelegenen Kulmerau bewusst aufsuchen, spricht für den Betrieb. Neben Mund-zu-Mund-Propaganda setzt Diener aber auch auf ein aktives Marketing mit Internetauftritt, Medienmitteilungen und beschrifteten T-shirts. Den grössten Teil der Kirschen verkauft Diener in seinem Hofladen, beliefert aber täglich frühmorgens auch Dorfläden in der näheren Umgebung mit seiner frischen Ware.

Auch wenn die Kirschen zu Dieners Hauptkulturen zählen, ist die Saison nach deren Ernte noch länger nicht vorbei. Auf dem Hof Morgestärn gibt es «fast jedes Obst, das hier gedeihen kann – egal ob Aprikosen, Pfirsiche oder Äpfel», so Diener. Die bis anhin gepflückten Kirschen hinterlassen auf jeden Fall nicht nur geschmacklich, sondern auch als blau-violette Spuren auf Fingern und Lippen einen bleibenden Eindruck.