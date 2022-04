Frühlings-Festival Lucerne Festival Orchestra: So wird auch ein Wochenende zum Festival Drei Tage sind eigentlich zu kurz. Doch das Lucerne Festival Orchestra lässt am Freitag mit einem beeindruckenden Eröffnungsabend keine Zweifel am erstmals durchgeführten Frühlingsfestival aufkommen Roman Kühne 09.04.2022, 13.11 Uhr

Chefdirigent Riccardo Chailly mit dem Lucerne Festival Orchestra am Freitag im Konzertsaal des KKL. Bild: Priska Ketterer (Luzern, 9. April 2022)

Was ist das jetzt, das erste Frühlings-Festival von Lucerne Festival? Ein Fest, wie es im Programmheft heisst? Oder doch eine Art konzentriertes Festival, wie es Riccardo Chailly im Interview mit dieser Zeitung nannte? Genügen drei Konzerte an drei Abenden, um dieses spezielle Gefühl hervorzurufen, diese positive Blase zwischen Konzerthalle, grossen Stars, jungen Talenten, Altbewährtem und Entdeckungen? Da bringt zum Beispiel das Luzerner Sinfonieorchester mit seinem vor einem Jahr lancierten Klavierfestival mehr Musik und Dichte in einer Woche zusammen.

Ein musikalisches Ausrufezeichen

Doch Vielfalt ist das eine. Das Lucerne Festival steht aber auch für aussergewöhnliche Exzellenz. Und hier spielt der «Eröffnungsabend» des Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly vom Freitag an vorderster Front . Er setzt ein Ausrufezeichen, thematisch und spielerisch. An allen drei Konzerten wird der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy anderen Komponisten gegenübergestellt.

Am Freitag ist diese Mischung besonders brisant. Sein Sparringpartner ist Richard Wagner. Ausgerechnet Wagner, der zuerst Mendelssohn bewundert und kopiert. Später, nach seinem Tod, verunglimpft er ihn jedoch aufs Übelste. In seinem «Das Judentum in der Musik» schrieb er, Mendelssohn habe gezeigt, dass es einem Juden nie gelänge «auch nur ein einziges Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung hervorzubringen, welche wir von der Kunst erwarten.» Diesen üblen Worten setzt Riccardo Chailly die Kraft der Noten entgegen. Über zwei spannende Verbindungen zeigt er auf, dass zwischen den beiden Künstlern ein tiefe, musikalische Beziehung bestand. Wagners «Parsifal» geht auf das Dresdner Amen aus dem 18. Jahrhundert zurück. 50 Jahre nachdem es Mendelssohn in seiner «Reformationssinfonie» verwendet hat. Da Wagner sieben Jahre in Dresden lebte, muss er dieses nicht unbedingt von Mendelssohn übernommen haben. Aber die Atmosphäre in beiden Kompositionen, das Chargieren zwischen Feier und Triumph ähneln sich doch sehr.

Spielten mit Mut zum Risiko, Brillanz und Feuer: Musikerinnen und Musiker des Lucerne Festival Orchestra. Bild: Priska Ketterer (Luzern, 9. April 2022)

Dieses spezielle Knistern

Und hier kommt der zweite «Festival»-Aspekt zum Tragen. Das Lucerne Festival Orchestra spielt von der ersten Sekunde an mit diesem speziellen Knistern, dem inneren Feuer für grosse Abende. Das Vorspiel zu «Parsifal», sehr langsam genommen, formt mit weitem Atem aus dem Konzertsaal eine Andachtsraum. Gestalterisch lässt der Wagnersche Auftakt wenig Spielraum. Umso mehr glänzt das Orchester ein erstes Mal mit seiner Dichte und Konzentration: das Singen in Celli und Waldhörnern. Oder der Blockeinsatz der Blechbläser – triumphal und samten zugleich.

Mit dem gleichen Geist führt Riccardo Chailly seine Musikerinnen und Musiker in die Reformationssinfonie (Nr. 5) von Mendelssohn. Deutlich schneller unterwegs forciert er – neben den weihevollen und triumphalen Gemeinsamkeiten - den Kontrast zwischen dem entrückten Alterswerk Wagners und der hoffnungsvollen, vorwärtsstürmenden Aufbruchstimmung bei Mendelssohn. Federnd springen im ersten Satz die Achtelnoten der Violinen. Licht und beweglich glänzen die Holzbläser. Betont kammermusikalisch. Doch dann wird der Fluss rasch dichter. Das Volumen drängt nach oben, hin zur wilden Explosion.

Der zweite Satz zeigt aufs Schönste die vielen Orchesterfarben. Natürlich greifen die Instrumente ineinander. Zärtlich tanzen die sich umschlingenden Düfte. Ein Kontrast dazu ist wieder der Schlusssatz. Kraftvoll und vorwärtspreschend. Eine Dynamik, die durch die Verwendung der selten gespielten Urfassung der Sinfonie – auch dies ein Festivalmoment – zusätzlich an Spannung gewinnt. Vor allem der Schluss gewinnt so eine kraftvolle, vorwärtsdrängende Dynamik. Es ist allerdings auch einer der wenigen Momente, in denen das Orchester etwas weniger plastisch wirkt.

Grosse Sinfonik

Noch ein Bild für die Corona-Geschichtsbücher: Riccardo Chailly dirigiert mit Maske. Bild: Priska Ketterer (Luzern, 9. April 2022)

Fast eine Faust aufs Auge scheint die Programmierung des zweiten Teils. Auf Wagners wildes, filmreifes Vorspiel zum dritten Aufzug der Oper «Lohengrin» folgt die variantenvolle «Schottische Sinfonie» von Mendelssohn. Doch Riccardo Chailly schafft auch hier viele Verknüpfungen. Zwar lässt er durchaus dem etwas leichtfüssigeren Charakter dieser Musik ihren Raum. Gibt dem sinnlichen Andante Duft und Seele. Doch genauso schnell bauen sich auch die wallenden Emotionen auf. Zieht das Orchester hin zum strahlenden Schluss, um sich gleich darauf wieder in stiller Ewigkeit zu verlieren.

Überhaupt ist diese Mischung aus intimem Dialog und brillanter Kraft das Markenzeichen des Abends. Und es ist so etwas wie der Bogenschlag zwischen den Coronajahren und dem was kommt. Eine Brücke von der kleineren Orchesterbesetzung hin zum grossformatigen Mahler und Rachmaninow der kommenden Sommerkonzerte. Vor allem ist es aber eine Konzertabend, wo das Lucerne Festival Orchestra und ihr Chefdirigent den Festivalgedanken in seiner besten Form zeigen und leben. Mit Mut zum Risiko, Brillanz und Feuer.

Die weiteren Konzerte im KKL: Samstag, 9. April, 19.30, Benefizkonzert für die Ukraine (mit Solisten des Lucerne Festival Orchestra und Anne-Sophie Mutter); Sonntag, 18.30, Lucerne Festival Orchester (Mendelssohn, Berlioz, Rossini). www.lucernefestival.ch